Kwieciński: Do 2023 r. powstanie cała droga S6

Droga ekspresowa S6 Szczecin-Trójmiasto zostanie zbudowana na całym odcinku do 2023 r. zadeklarował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Ok. 150-km odcinek od Koszalina do okolic Wejherowa ma powstać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku od Sianowa przez Słupsk i Lębork do Trójmiasta i A1 miała się rozpocząć w 2018 r. W 2015 r. ogłoszono przetargi na niektóre odcinki trasy. Jesienią 2016 r. ówczesny wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński powiedział, że trasa S6 powstanie "trochę później". Ocenił, że "będzie to po 2020 roku".

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński w czwartek w rozmowie z reporterem Radia Gdańsk zadeklarował, że cała trasa S6 powstanie do 2023 roku. Zaznaczył, że środkowy ok. 150 km odcinek trasy od Koszalina przez Słupsk i Lębork do Bożegopola Wielkiego powstanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nasza oferta będzie polegać na tym, że państwo będzie płaciło za użytkowanie tej trasy. Nie będzie jednak żadnych opłat dla kierowców czy bramek, jak na autostradach - powiedział reporterowi Radia Gdańsk minister Jerzy Kwieciński. Poinformował, że trwają prace nad zasadami współpracy i zachętami dla partnera prywatnego.

Szef resortu inwestycji i rozwoju przyznał, że rząd chce wykorzystać partnerstwo publiczno-prywatne do budowy dróg. Mamy w tej chwili sześć takich projektów w całym kraju. Jednym z nich jest właśnie trasa S6 w województwie pomorskim - dodał. Zwrócił uwagę, że mówimy o tej perspektywie unijnej.

O budowę S6 od wielu lat apelowali do rządu i parlamentarzystów mieszkańcy, samorządowcy i przedsiębiorcy z województwa pomorskiego. Zdaniem samorządowców Pomorze Środkowe jest regionem najbardziej wykluczonym komunikacyjnie w kraju. W lipcu ub. roku samorządowcy i przedsiębiorcy ziemi koszalińskiej i słupskiej zaapelowali też do Komisji Europejskiej o wsparcie ich działań w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 na całym jej przebiegu.

Odcinki S6 powstają na terenie województwa zachodniopomorskiego od Goleniowa do Koszalina. Gdański oddział GDDKIA finalizuje przetargi na projekt i budowę trzech odcinków trasy S6 od Gdyni do Bożegopola Wielkiego.

Na początku roku KE poinformowała, że na budowę drogi ekspresowej S6 w północnej Polsce z funduszy polityki spójności trafi 232 mln euro.

Droga ekspresowa S6 o długości ok. 330 km ma połączyć Szczecin, Police, Goleniów, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk i Trójmiasto z autostradą A1.

autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Anna Mackiewicz

bls/ amac/