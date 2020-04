Sezonowa korekta cen na rynku działek budowlanych. Gdzie szukać okazji?

Marzec w większości miast wojewódzkich przyniósł korektę cen ofertowych działek budowlanych. Sprzedający obniżyli ceny zwłaszcza na największych rynkach, choć nie wszystkich – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. W ujęciu rocznym ciągle trzeba jednak mówić o wzroście oczekiwań osób sprzedających parcele. Stawki dyktowane za najmniejsze wzrosły nawet o 20 proc.

Choć z marcowymi obniżkami mieliśmy do czynienia także w poprzednich latach, to tegoroczne zmiany są głębsze. Szukający gruntów pod budowę domu na promocje mogli liczyć zwłaszcza w największych polskich miastach.

W marcu ceny ofertowe działek budowlanych w Warszawie spadły średnio o 7 proc. do 840 zł/mkw., czyli poziomu niewidzianego w stolicy od 8 miesięcy. Z kolei obniżka oczekiwań średnio o 7,3 proc. sprawiła, że stawki wpisywane w ogłoszeniach sprzedaży parcel w Gdańsku po raz pierwszy od marca 2019 r. spadły poniżej 500 zł/mkw. i wyniosły średnio 494 zł/mkw.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych dla województw i miast wojewódzkich w marcu 2020 r. [zł/mkw.] Województwo Powierzchnia [mkw.] Średnia cena dla powierzchni Średnia cena dla całego województwa Miasto Średnia cena dla miasta dolnośląskie 0-800 266 104 Wrocław 453 800-1200 131 1200-2000 101 2000-5000 92 5000-10 000 103 10 000 i więcej 83 kujawsko-pomorskie 0-800 228 89 Bydgoszcz 268 800-1200 107 1200-2000 82 2000-5000 71 5000-10 000 161 10 000 i więcej 46 lubelskie 0-800 377 103 Lublin 314 800-1200 138 1200-2000 115 2000-5000 96 5000-10 000 110 10 000 i więcej 74 lubuskie 0-800 154 71 Gorzów Wielkopolski 75 800-1200 81 1200-2000 82 2000-5000 47 5000-10 000 53 10 000 i więcej 35 łódzkie 0-800 410 101 Łódź 310 800-1200 118 1200-2000 115 2000-5000 89 5000-10 000 77 10 000 i więcej 80 małopolskie 0-800 334 145 Kraków 584 800-1200 158 1200-2000 129 2000-5000 109 5000-10 000 113 10 000 i więcej 95 mazowieckie 0-800 500 204 Warszawa 840 800-1200 234 1200-2000 218 2000-5000 191 5000-10 000 193 10 000 i więcej 158 opolskie 0-800 118 78 Opole 198 800-1200 91 1200-2000 78 2000-5000 73 5000-10 000 71 10 000 i więcej 48 podkarpackie 0-800 208 75 Rzeszów 216 800-1200 90 1200-2000 85 2000-5000 67 5000-10 000 90 10 000 i więcej 63 podlaskie 0-800 257 99 Białystok 358 800-1200 125 1200-2000 99 2000-5000 98 5000-10 000 82 10 000 i więcej 78 pomorskie 0-800 547 156 Gdańsk 494 800-1200 166 1200-2000 156 2000-5000 123 5000-10 000 126 10 000 i więcej 99 śląskie 0-800 181 126 Katowice 447 800-1200 130 1200-2000 112 2000-5000 109 5000-10 000 98 10 000 i więcej 97 świętokrzyskie 0-800 339 112 Kielce 440 800-1200 106 1200-2000 103 2000-5000 97 5000-10 000 80 10 000 i więcej 51 warmińsko-mazurskie 0-800 297 75 Olsztyn 115 800-1200 118 1200-2000 74 2000-5000 57 5000-10 000 60 10 000 i więcej 42 wielkopolskie 0-800 238 122 Poznań 579 800-1200 144 1200-2000 131 2000-5000 116 5000-10 000 134 10 000 i więcej 111 zachodniopomorskie 0-800 319 121 Szczecin 356 800-1200 135 1200-2000 121 2000-5000 126 5000-10 000 101 10 000 i więcej 90 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

O więcej niż 5 proc. w relacji do marca swoje żądania obniżyli także sprzedający grunty budowlane we Wrocławiu (średnio 453 zł/mkw.) i Bydgoszczy (średnio 268 zł/mkw.).

Nie zabrakło jednak miast, w których ceny ofertowe w ciągu miesiąca wzrosły i to znacznie. O 7,6 proc. więcej niż w lutym oczekiwano za parcele w(średnio 584 zł/mkw.). Przy nieznacznej obniżce zanotowanej w(średnio 579 zł/mkw.), średnia cena dotycząca parcel położonych w Krakowie była drugą najwyższą po Warszawie.

Wracając do stolicy, marcowa obniżka dotknęła zwłaszcza stawek wpisywanych w ogłoszeniach sprzedaży najmniejszych działek. Te o powierzchni do 8 arów przeceniono względem lutego średnio o 5,5 proc. i oczekiwano za nie średnio 1260 zł/mkw. – najmniej od września 2019 r. Nieco większe działki o powierzchni od 8 do 12 arów były wyceniane w marcu średnio na 860 zł/mkw. – o 9,3 proc. niżej względem lutego.

Najmniejsze parcele jeszcze wyraźniej potaniały we Wrocławiu (-7,7 proc. m/m), gdzie oczekiwano za nie średnio 772 zł/mkw. oraz w Poznaniu (-11,7 proc. m/m), gdzie w ogłoszeniach wpisywano średnio 763 zł/mkw. Z kolei działki o powierzchni od 8 do 12 arów najmocniej przeceniono w Gdańsku (-19,9 proc. m/m). W stolicy woj. pomorskiego oczekiwano za nie średnio 518 zł/mkw. – najmniej od kwietnia 2019 r.

W przeciwnym kierunku powędrowały oczekiwania sprzedawców najmniejszych gruntów budowlanych (do 8 arów) w Lublinie (+20,6 proc. m/m), za które oczekiwano średnio 686 zł/mkw. oraz w Krakowie, gdzie ponad 10-procentowy wzrost cen ofertowych tego typu parcel sprawił, że średnia cena ofertowa po raz pierwszy w historii przekroczyła 1000 zł/mkw.

Porównując stawki notowane w marcu 2020 r. z tymi sprzed roku, poza trzema wyjątkami, w każdym z miast wojewódzkich odnotowano podwyżki oczekiwań sprzedających.

Średnia cena ofertowa działki budowlanej w Warszawie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosła średnio o 7,6 proc. Pomimo marcowych spadków, najmocniej w górę skoczyły stawki dyktowane za najmniejsze działki. Te o powierzchni do 8 arów w relacji do marca 2019 r. wyceniano średnio o 20,7 proc. wyżej, a nieco większe, o powierzchni 8-12 arów o 7,4 proc. wyżej.

Powyżej 20 proc. w ciągu roku wzrosły także średnie stawki dyktowane za najmniejsze parcele we Wrocławiu (+24,1 proc. r/r) i Krakowie (+27,6 proc. r/r). Z kolei średnio o 11,6 proc. więcej niż w marcu 2019 r. oczekiwano za działki o tym metrażu położone w Gdańsku. Z tej tendencji, spośród największych polskich rynków nieruchomości, wyłamał się Poznań, gdzie w ciągu roku najmniejsze grunty pod budowę domu zostały przecenione średnio o 21,5 proc.

W przypadku województw, w marcu mieliśmy do czynienia z prawdziwym cenowym rollercoasterem. Na promocje można było liczyć w połowie województw. Te wyniosły od 1 proc. na Dolnym Śląsku (średnio 104 zł/mkw.) po blisko 11-procentową obniżkę oczekiwań osób sprzedających parcele w woj. podkarpackim (średnio 75 zł/mkw.). Wzrosły za to średnie stawki wpisywane w ogłoszeniach sprzedaży działek budowlanych w woj. łódzkim (średnio 101 zł/mkw. i +5,2 proc. m/m), śląskim (średnio 126 zł/mkw. i +2,4 proc. m/m) i małopolskim (średnio 145 zł/mkw. i +2,1 proc. m/m).

Najdroższym regionem, ze średnią ceną ofertową powyżej 200 zł/mkw. wciąż pozostaje, gdzie w relacji do lutego sprzedający obniżyli swoje oczekiwania średnio o 2,4 proc.

Marcin Kaźmierczak