A jak afera, Z jak zwolnienia. Alfabet polskiej bankowości 2018

Rok 2018 był burzliwy. Afera goniła aferę, banki się dzieliły i łączyły, weszły w życie nowe przepisy, a instytucje finansowe nie ustawały w technologicznym wyścigu zbrojeń. Do tego pracę w sektorze straciło kilka tysięcy osób. Podsumujmy minione 12 miesięcy od A do Z. Dosłownie.

A - Apple Pay w Polsce

Apple Pay debiutuje w Polsce. W czerwcu 2018 roku usługę udostępnia 9 banków: Alior Bank, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK (dziś Santander Bank Polska), BGŻ BNP Paribas, Getin Noble Bank, mBank, Nest Bank, Raiffeisen Polbank, T-Mobile Usługi Bankowe. Po wakacjach Apple Pay trafia do PKO BP. Wdrożenie anonsują ING Bank Śląski i Bank Millennium.

B - Blik zbliżeniowy, Biometria behawioralna, Blockchain

Polski Standard Płatności podpisuje umowę z firmą Mastercard. Dzięki niej Blikiem będzie można płacić zbliżeniowo oraz w zagranicznych sklepach internetowych. Umowa otwiera też przez Blikiem nowe możliwości – w przyszłości system może zostać udostępniony w aplikacjach zagranicznych banków.

Biometria behawioralna trafia pod strzechy. Pilotaż usług rozpoczyna mBank. Dzięki niej system antyfraudowy będzie w stanie rozpoznać, jeśli do rachunku bankowego zaloguje się osoba, która nie jest właścicielem konta. Nawet jeśli poda prawidłowe dane.

Blockchain rozwiązuje problem trwałego nośnika w PKO BP. Bank wykorzystał nową technologię do wysyłki dokumentacji do 5 mln klientów. Pod względem zasięgu było to największe w Europie zastosowanie technologii blockchain w bankowości.

C - Chrzanowski Marek w areszcie

Chrzanowski Marek, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego trafia do aresztu. To pokłosie ujawnionej przez „Gazetę Wyborczą” rozmowy, którą szef KNF odbył z biznesmenem Leszkiem Czarneckim. Wynikało z niej, że Chrzanowski mógł się dopuścić propozycji korupcyjnej.

D - Deutsche Bank podzielony

Deutsche Bank zostaje podzielony. Część detaliczna trafia do Santander Banku Polska. Szyld nie znika jednak z rynku. Bank dalej prowadzi działalność obsługując wydzieloną część biznesu. Obejmuje ona kredyty walutowe, inwestycje i korporacje.

E - Eurobank sprzedany

Bank Millennium podpisuje z SG Financial Services Holdings, spółką zależną Société Générale, umowę nabycia 99,787 proc. akcji Euro Banku za cenę 1,8 mld zł. Plan zakłada, że transakcja zostanie zamknięta w drugim kwartale 2019 r. po czym nastąpi fuzja prawna obu banków. Połączenie operacyjne Banku Millennium i Euro Banku planowane jest na czwarty kwartał 2019 r.

F - Fitbit Pay w Polsce, fintechy w bankach

Santander Bank Polska wprowadza do oferty płatności Fitbit Pay. Z usługi mogą skorzystać posiadacze zegarków Fitbit Versa lub Fitbit Ionic – to urządzenia obsługujące technologię NFC. Potrzebny jest też telefon z oprogramowaniem Android w wersji minimum Kit Kat 4.4 lub iOS lub Microsoft z systemem Windows 10 z zainstalowaną aplikacją Fitbit.

Fintechy, czyli spółki z obszaru finansów i nowych technologii rozpychają się coraz mocniej na polskim rynku. Wszystko za sprawą dyrektywy PSD2, która otworzyła dla nich nowe możliwości. Część z nich projektuje nowe usługi, które wpiszą się w ideę tzw. open bankingu (czytaj pod literą O), inne nawiązują współpracę z bankami. Ruszają pierwsze studia fintech.

G - GetBack, Garmin Pay w Polsce

Wybucha afera z obligacjami spółki GetBack. Okazuje się, że windykator nie jest w stanie wykupić papierów od obligatariuszy. Na jaw wychodzą liczne nieprawidłowości do jakich doszło przy sprzedaży papierów dłużnych. Pracownicy Idea Banku i Lion’s Bank zapewniali nabywców, że są to papiery bezpieczne jak lokata. Potem wyparli się odpowiedzialności.

Garmin Pay trafia do Polski. System płatności debiutuje wiosną w BZ WBK (dziś Santander Bank Polska), później do oferty wprowadzają go PKO Bank Polski i Nest Bank. Garmin Pay działa w następujących modelach zegarków: Garmin Vivoactive 3, Garmin Vivoactive 3 Music, Garmin Forerunner 645 oraz Garmin Fenix 5S Plus, 5 Plus, 5X Plus.

H - HCE standardem płatności mobilnych

HCE, czyli zbliżeniowe płatności mobilne stają się standardem. Usługę udostępnia w zasadzie każdy bank komercyjny i część banków spółdzielczych. Niektóre jak własne rozwiązanie, inne opierając się o rozwiązania zewnętrznych dostawców, np. Google Pay. Na koniec III kwartału 2018 r. banki obsługują już 1,8 mln mobilnych kart zbliżeniowych.

I - Idea Bank na liście ostrzeżeń publicznych

Idea Bank jest pierwszym bankiem w historii, który trafia na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez KNF. Według ustaleń nadzoru bank w latach 2016-2017 prowadził działalność maklerską i inwestycyjną bez wymaganych zezwoleń. Ostrzeżenie nie ma związku z bieżącą działalnością banku, ale robi się gorąco.

J - Jacek Jastrzębski szefem KNF

Nowym przewodniczącym KNF zostaje Jacek Jastrzębski. Jest dr hab. nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego zatrudnionym w Katedrze Prawa Cywilnego i Administracji UW. W latach 2008-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego PKO Banku Polskiego.

K - KNF i afera, jakiej dawno nie było

„Gazeta Wyborcza” ujawnia stenogramy rozmowy, jaką przewodniczący KNF marek Chrzanowski przeprowadził z biznesmenem Leszkiem Czarneckim. Wynika z nich, że Chrzanowski mógł się dopuścić propozycji korupcyjnej. Szef KNF rezygnuje ze stanowiska i trafia do aresztu. W „odwecie” CBA bierze pod lupę byłe władze KNF kojarzone z poprzednią opcją polityczną. Wojciechowi Kwaśniakowi, który wielokrotnie zgłaszał do prokuratury nieprawidłowości w SKOK Wołomin, za co zresztą został dotkliwie pobity przez gangsterów, stawia się zarzut… działania na korzyść gangu, który wyłudzał kredyty z kasy.