PKO BP planuje zwolnienia grupowe. Obejmą do 850 osób

Największy bank w kraju zgłosił do stołecznego urzędu pracy zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych – dowiedziała się redakcja Bankier.pl. Zwolnienia mogą objąć do 850 osób, choć w rzeczywistości będą prawdopodobnie niższe.

Zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych bank zgłasza do urzędu co rok. W 2016 roku planował zwolnić 836 osób, ale w rzeczywistości stan zatrudniania spadł o 528 etatów. W 2017 r. głoszono do urzędu 950 pracowników, a zatrudnienie spadło o 781 etatów. W ubiegłym roku związki zawodowe były jednak bardziej optymistyczne – w rozmowie z Bankier.pl Mirosław Olejniczak, przewodniczący Solidarności w PKO BP, szacował, że ubędzie najwyżej 300-400 pracowników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tym razem bank zgłosił do warszawskiego urzędu pracy 850 etatów. Obejmą one stanowiska na terenie całego kraju. Bank uspokaja, że nie muszą jednak oznaczać definitywnych zwolnień.

„PKO Bank Polski poziom zatrudnienia dostosowuje na bieżąco do aktualnych potrzeb biznesowych i planów rozwojowych. Związane jest to z wprowadzanymi zmianami organizacyjnymi, w tym centralizacją funkcji i procesów mających wpływ na zmianę sposobu lub zakres realizowanych zadań, wdrażaniem nowych technologii informatycznych, a za tym idzie koniecznością dostosowywania kwalifikacji pracowników do wprowadzanych zmian. Oznacza to zarówno tworzenie nowych stanowisk, ich przekształcanie lub przemieszczanie, a w niektórych przypadkach - redukcję etatów.” – poinformowała nas biuro prasowe banku.

Liczba ta została uzgodniona z zakładowymi organizacjami związkowymi i zyskała ich akceptację. Odchodzący pracownicy będą objęci pakietami osłonowymi.

Kilka dni temu o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych we Wrocławiu informował Getin Bank. Instytucja ta zdecydowała się przenieść Centrum Operacji Bankowych z Wrocławia do jednostek zlokalizowanych w Jastrzębiu Zdroju i Warszawie. Pracownikom zaproponowano migrację za pracą, a tym którzy nie zdecydują się na przeprowadzkę, wsparcie w znalezieniu nowej pracy. Do urzędu zgłoszono 150 etatów.

Wojciech Boczoń