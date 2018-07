Testujemy płatności zegarkiem - Garmin Pay w BZ WBK [Recenzja Bankier.pl]

Płatności zbliżeniowe za pomocą zegarka nie są nowym pomysłem. Rozwiązania, które trafiały do tej pory na rynek, nie przebiły się jednak do szerszego grona klientów. Tym razem sytuacja może być inna za sprawą płatności Garmin Pay. Sprawdziliśmy, czy płacenie zegarkiem jest wygodne.

Pierwsze zegarki umożliwiające dokonywanie płatności pojawiły się na naszym rynku pod koniec 2009 r. Były to czasomierze austriackiej firmy Laks. Wprowadził je do oferty Bank Zachodni WBK. Analogowe zegarki nie miały jednak wiele wspólnego z dzisiejszymi smartwatchami - ich funkcje sprowadzały się jedynie do wskazywania godziny i dokonywania płatności. Na dodatek w Laksach trzeba było zainstalować kartę SIM NFC z chipem płatniczym. Zegarek nie podbił serc użytkowników i po kilku latach bank zaniechał jego sprzedaży. Wraz z rozwojem technologii HCE do lamusa przeszły też tzw. płatności simcentryczne.

Garmin Pay w Polsce - cena

W ubiegłym roku firma Garmin – producent smartwatchów dla sportowców – ogłosiła wprowadzenie na rynek systemu płatności Garmin Pay. Jak się okazało, system ten szybko trafił do Polski, bo już wiosną 2018 r. I ponownie za sprawą Banku Zachodniego WBK. Garmin Pay nie wymaga już instalacji dodatkowej karty SIM w zegarku, bo podobnie jak płatności HCE w smartfonach, wykorzystuje tokenizację Visy i Mastercarda. Dane karty są zamieniane na token i umieszczane w tzw. bezpiecznym elemencie w zegarku.

Jak płacić zegarkiem z Garmin Pay?

Garmin Pay działa w następujących modelach zegarków: Garmin Vivoactive 3, Garmin Vivoactive 3 Music, Garmin Forerunner 645 oraz Garmin Fenix 5S Plus, 5 Plus, 5X Plus. Są to wielofunkcyjne zegarki dla sportowców, w których moduł umożliwiający płatności zbliżeniowe jest jedynie dodatkiem. W standardowym zakresie funkcji mieści się m.in. szczegółowa rejestracja treningów z użyciem GPS, monitorowanie tętna, odczytywanie powiadomień z telefonu czy odtwarzanie muzyki (Vivoactive 3 Music).. Z powodzeniem nada się do wykonywania płatności.

Z Garmin Pay mogą korzystać osoby, które posiadają kartę płatniczą wydaną przez BZ WBK. Może to być karta z logo Mastercard lub Visa. Konieczne jest też zainstalowanie w telefonie komórkowym aplikacji Garmin Connect, bo za jej pomocą sparujemy kartę z zegarkiem. By to zrobić, należy wprowadzić dane karty do aplikacji – jej numer, datę ważności i kod CVV2 - zdefiniować PIN do zegarka i zatwierdzić całą operację kodem SMS. Cały proces jest prosty i intuicyjny.

Od tego momentu możemy już płacić zbliżeniowo. Testy przeprowadziłem na modelu Vivoactive 3, więc na przykładzie tego modelu opiszę, jak płacić zegarkiem.

Przed dokonaniem transakcji musimy przytrzymać guzik z boku tarczy przez około 2 sekundy. W ten sposób wywołamy menu opcji. Znajduje się tam ikonka portfela – po jej wybraniu zostaniemy poproszeni o wprowadzenie PIN-u na okrągłej tarczy zegarka. Co ważne, PIN-u nie trzeba wpisywać za każdym razem. Jeśli nie zdejmiemy zegarka z ręki, będzie on „pamiętany” przez 24 godziny. Dopiero, gdy czujnik tętna znajdujący się na wewnętrznej stronie koperty straci kontakt z naszą ręką, konieczne będzie wprowadzenie PIN-u ponownie.

Z „zapamiętanym” przez zegarek PIN-em możemy ustawić się w kolejce do kasy. Kiedy przyjdzie nasza kolej, wywołujemy menu w zegarku, wybieramy portfel i zbliżamy zegarek do czytnika. Na dokonanie płatności mamy 60 sekund – tyle czasu jest aktywny moduł NFC. Później wyłącza się i trzeba włączyć go ponownie. Sama płatność wygląda natomiast tak samo, jak w przypadku zwykłej karty płatniczej - jeśli kwota jest niższa niż 50 zł, nie musimy podawać PIN-u. Jeśli wyższa, wpisujemy PIN do karty na terminalu płatniczym.

Płatności smartwatchem z Garmin Pay - wady i zalety

Moje subiektywne wrażenia po przeprowadzeniu testów są pozytywne - zegarek za każdym razem spisał się bez zarzutu. Do mankamentów rozwiązania zaliczyłbym natomiast dwie drobnostki. Przede wszystkim cyferki do wprowadzania kodu PIN w zegarku są dość małe. Nietrudno wcisnąć przez przypadek inną cyfrę niż zamierzamy. Zabrakło mi też historii ostatnich transakcji. Portfel w zegarku nie wyświetla tego typu informacji.

Osobna kwestia dotyczy samego umiejscowienia terminali płatniczych w punktach handlowych. Niestety nie wszędzie terminal do płatności zbliżeniowych wystawiony jest frontem do klienta. Problem z dokonaniem płatności zegarkiem miałem na przykład w mojej placówce pocztowej, gdzie POS znajdował się na krótkim kabelku za szybką. Niewygodne było dokonanie płatności kartą, nie mówiąc już o zegarku.

Z podobną sytuacją miałem do czynienia w jednym ze sklepów, gdzie terminal znajdował się przy kasie po stronie sprzedawcy. Żeby dokonać płatności, musiałem nienaturalnie przechylić się przez ladę i wyciągnąć nadgarstek z zegarkiem. Niewygodne jest też płacenie w niektórych urządzeniach samoobsługowych, gdzie POS-y ukryte są w szczelinie a na dodatek mają zainstalowaną nakładkę zasłaniającą klawiaturę (np. w McDonald'sie). Tu już trzeba się trochę nagimnastykować.

Ogólnie rzecz biorąc, są to jednak incydentalne przypadki i płacenie zegarkiem nie nastręcza większych problemów. Na plus trzeba też zaliczyć to, że do opłacenia zakupów nie musimy sięgać do kieszeni po portfel czy smartfona. Zegarek mamy zapięty cały czas na ręku, więc wystarczy jedynie zbliżyć go do czytnika. Z tego względu system ten w praktyce sprawdza się dobrze podczas treningów, gdzie „w biegu” możemy zakupić butelkę wody lub batona.

Prace nad wdrożeniem Garmin Pay prowadzi także PKO Bank Polski. Z informacji serwisu PRNews.pl wynika, że system ten zostanie udostępniony klientom prawdopodobnie jeszcze w wakacje.

