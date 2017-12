Zmiany w działaniu banków przed świętami. Kiedy zlecić przelew?

Przed końcem miesiąca warto zaplanować wszystkie niezbędne do zrealizowania przelewy. Banki skracają terminy na zlecanie przelewów przed świętami i Nowym Rokiem, a dodatkowo zapowiedziały przerwy techniczne.

Okres świąteczny to chwila odpoczynku w gronie rodziny nie tylko dla klientów banków, ale i ich pracowników. Standardowo już należy się przygotować na to, że oddziały i placówki bankowe mogą być otwarte krócej, a przelewy zewnętrzne mogą dojść do adresata dopiero po świętach.

Przerwy techniczne w bankach w Święta

W tym roku przerwy i utrudnienia techniczne mogą zaskoczyć klientów nieco mniej. Wigilia i Sylwester wypadają w niedzielę, a więc w dzień, w którym i tak nie byłyby realizowane przelewy międzybankowe. Należy jednak się uzbroić w cierpliwość i wszystkie zaplanowane transakcje zlecić wcześniej – rozliczenia w systemie Elixir nie będą realizowane także w świąteczny poniedziałek i wtorek.

Tylko nieliczne banki zapowiedziały przerwy techniczne w działaniu systemów elektronicznych.

Bank BGŻ BNP Paribas wyłączy bankowość internetową i mobilną w czwartek 21 grudnia o godz. 21.00. Systemy będą niedostępne ze względu na prace serwisowe do piątku 22 grudnia do godz. 8.00. Karty płatnicze i wypłaty z bankomatów mają przebiegać bez utrudnień. Podobnie w okresie od 27.12 (środa) od godziny 21:00 do 28.12 (czwartek) do godziny 08:00 - bankowość internetowa i mobilna (Pl@net, BiznesPl@net, MobilePl@net, GOmobile) będą wtedy niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Operacje kartowe i dostęp do bankomatów powinien przebiegać w tym czasie bez zakłóceń

ING Bank Śląski zrealizuje swoje prace dzień wcześniej i będą one trwały znacznie krócej. Zostaną przeprowadzone od północy do godz. 1:00 w nocy ze środy 20 grudnia na czwartek 21 grudnia. W tym czasie niedostępne będą wpłatomaty sieci ING i PlanetCash.

To jednak nie koniec, bo ING Bank Śląski zaplanował także przerwę techniczną na noc z 27 na 28 grudnia 2017 roku. Potrwa ona trzy godziny od północy do godz. 3.00 i obejmie:

płatności BLIK,

system ING CardsOnLine,

aplikację Moje ING mobile.

W T-Mobile Usługi Bankowe od piątku 22.12.2017, od godz. 22:00, do środy 27.12.2017, do godz. 8:00, Wirtualny Oddział będzie niedostępny. W tym czasie klienci mogą kontaktować się z infolinią banku pod numerem 12 19 506.

Bank Zachodni WBK informuje, że przelewy ZUS będą niedostępne od 30 grudnia od godziny 21:00 do 31 grudnia do godziny 8:00. Wynika to z konieczności wprowadzenia ustawowej zmiany, dotyczącej przelewów ZUS. Bank przypomina, że transakcje ZUS rejestrowane od 31.12.2017 należy, zgodnie z nowymi wytycznymi, kierować na swój numer rachunku składkowego.

Przerwy techniczne w bankach w Sylwestra i Nowy Rok

Alior Bank informuje swoich klientów, że nowy system bankowości internetowej będzie niedostępny ze względu na prowadzone prace serwisowe od godz. 22:00 2 stycznia do godz. 5:00 3 stycznia 2018 roku.

Bank Pocztowy/EnveloBank w związku z zamknięciem roku wyłaczą działanie następujących usług i systemów: Pocztowy24, EnveloBank, aplikacji mobilnej EnveloBank, PocztowySMS, automatyczny teleserwis IVR, wpłaty/wypłaty online. Infolinia w czasie procesu będzie działała jedynie w trybie informacyjnym. Utrudnienia potrwają od godz. 18:00 30 grudnia 2017 do godz. 18:00 31 grudnia 2017 r.

Credit Agricole przeprowadzi przerwę serwisową na przełomie roku. Serwis bankowości elektronicznej CA24 (internet i mobile) oraz auotamtyczny serwis telefoniczny IVR i płatności internetowe zostaną wyłączone o godz. 23:00 w niedzielę 31 grudnia, a ponownie włączone zostaną o godz. 4:00 w poniedziałek 1 stycznia 2018 roku.

Eurobank zaplanował rozpoczęcie konserwacji systemów na godz. 15:00 31 grudnia 2017 roku i zakończy ją o godz. 8:00 2 stycznia 2018 roku. W tym czasie nie będzie możliwe zlecanie i realizowanie transakcji w placówkach eurobanku, a informacje w serwisie internetowym i mobilnym banku nie będą aktualizowane. Mogą również wystąpić utrudnienia w realizowaniu płatności kartami debetowymi w sklepach.

Idea Bank przeprowadzi prace serwisowe w swoich dwóch systemach - standardowym i Idea Cloud. W obu przerwa w działaniu rozpocznie się o godz. 18:00 31 grudnia 2017 roku i potrwa do godz. 8:00 1 stycznia 2018 roku.

ING Bank Śląski podaje, że prace techniczne związane z wejściem w życie regulacji MiFID II potrwają do soboty 30 grudnia od godziny 6:00 do późnych godzin wieczornych 2 stycznia 2018. W tym czasie niedostępne będą: moduł Makler w systemie bankowości internetowej i aplikacja ING Makler Mobile.

mBank w związku z zamknięciem roku wyłączy działanie systemu eMakler. W piątek 29 grudnia o godz. 22:15 na stałe już zostanie wyłączony stary eMakler, a nowa wersja eMaklera będzie niedostępna od godz. 17:30 29 grudnia do godz. 1:00 3 stycznia 2018 roku.

Nest Bank zaplanował prace modernizacyjne na czas od godz. 17:00 31 grudnia do godz. 19:00 1 stycznia 2018 roku. W tym czasie:

bankowość Internetowa i aplikacja mobilna działać będą w trybie przyjmowania zleceń,

nie będzie możliwości realizacji przelewów natychmiastowych,

nie będzie możliwe zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa,

niedostępne będą płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem NestPrzelewu.

Raiffeisen Polbank w związku z wdrożeniem regulacji MIFID2 informuje o całkowitym wyłączeniu dostępu do rachunku maklerskiego od godz. 21:00 29 grudnia 2017 roku do godz. 7:00 30 grudnia 2017 roku.

T-Mobile Usługi Bankowe informuje w komunikacie na stronie internetowej, że od godz. 22:00 29 grudnia 2017 r. do godz. 8:00 2 stycznia 2018 roku niedostępny będzie wirtualny oddział banku.

Toyota Bank ostrzega przed chwilowymi problemami w dostępie do systemu bankowośći elektronicznej w wyniku prac technicznych, które zostaną przeprowadzone 29 grudnia w godz. 15:00-17:00.

Święta a przelewy bankowe i sesje Elixir

Choć początek świąt nie utrudnia z realizowania przelewów (bo i tak wypada w niedzielę), to klienci muszą przygotować się na to, że wszystkie przelewy zlecone w piątek wieczorem dojdą do odbiorcy dopiero w środę.

Przelewami w systemie Elixir zajmuje się Krajowa Izba Rozliczeniowa, która przed każdymi świętami przypomina internautom i użytkownikom bankowości internetowej, że w dni wolne od pracy system nie dokonuje rozliczeń międzybankowych. – Transakcje rozliczane są w czasie jednej z trzech sesji Elixir, odbywających się w dni robocze o godz. 9:30, 13:30 i 16:00. W dni ustawowo wolne od pracy i weekendy system nie wykonuje żadnych transakcji – czytamy w przedświątecznym komunikacie.

Terminy regularnych sesji wychodzących i przychodzących w wybranych bankach Bank Do której godziny należy zlecić przelew? Terminy sesji przychodzących Na 1. sesję Na 2. sesję Na 3. sesję Alior Bank 8:20 12:20 15:10 Od 11:00 Od 15:00 Od 17:00 Bank BGŻ BNP Paribas 8:00 11:45 14:15 11:00-12:00 14:30-15:00 Od 17:00 BGŻ Optima 8:00 12:00 15:30 12:00 16:00 18:00 Bank BPH 8:00 12:00 15:30 11:45 15:45 17:10 Bank Millennium 8:10 12:10 14:30 12:00 15:30 17:15 Bank Pocztowy 9:00 13:00 15:00 Od 11:00 Od 15:00 Od 17:30 BGK 8:45 12:00 15:10 10:30 14:30 17:00 BOŚ Bank 8:00 12:00 15:00 11:00 15:00 17:30 Bank BPS 15:00 12:00 16:00 18:00 BZ WBK 8:15 12:15 14:45 11:00 15:00 17:00 Citi Handlowy 8:00 12:15 15:30 10:30 14:30 17:30 Credit Agricole 14:30 12:00 16:00 18:00 Deutsche Bank 7:45 12:00 15:00 12:00 16:00 17:30 Eurobank 7:30 11:30 14:30 11:00 15:00 17:00 Getin Noble Bank 8:15 13:30 14:30 10:00 14:00 16:00 ING Bank Śląski 8:10 11:30 14:30 11:00 15:00 17:30 Idea Bank 09:30 13:30 16:00 10:30 14:30 16:30 Inteligo 6:00 11:45 14:30 11:30 15:10 17:30 Kasa Stefczyka 06:10 08:30 12:30 11:00-14:00 14:00-17:00 17:00-18:30 mBank 5:55 9:55 13:25 11:30 15:00 18:15 Pekao SA 0:01 10:30 14:25 11:00 15:00 17:30 PKO BP 8:00 11:45 14:30 11:30 15:10 17:30 Plus Bank 8:00 11:30 14:00 12:00 15:30 18:00 Raiffeisen Polbank 8:00 12:15 15:00 11:30 15:15 18:00 Toyota Bank 8:29 12:29 14:59 10:30 14:30 17:00 VW Bank Direct 7:55 11:45 14:15 12:00 16:00 18:00 Źródło: Banki. Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność prezentowanych danych.

– Tegoroczne święta zaczynają się w niedzielę, a kończą we wtorek. Należy zatem pamiętać, że jeśli przelew dotrze do KIR w piątek – 22 grudnia po godz. 16:00, środki trafią na konto odbiorcy dopiero w środę, 27 grudnia – wyjaśnia Tomasz Jończyk, dyrektor Linii biznesowej rozliczenia sesyjne w KIR.

Przypominamy, że robiąc przelew na ostatnią chwilę, który musi zostać zrealizowany jeszcze w przedświąteczny piątek 22 grudnia, klienci mają możliwość skorzystania w niektórych bankach z przelewów natychmiastowych, rozliczanych w ciągu kilkunastu sekund dzięki systemowi Express Elixir. Są one jednak najczęściej płatne i kosztują ok. kilka złotych.

Zmiany w przelewach w Święta i przed Nowym Rokiem

Podobna sytuacja będzie miała miejsce w piątek tuż przed Sylwestrem i Nowym Rokiem. Przelewy zlecone w piątek dojdą do odbiorcy dopiero we wtorek, bo 1 stycznia jest dniem wolnym od pracy. Dodatkowo, niektóre banki informują już swoich klientów, że skrócą przyjmowanie zleceń przelewu w piątek, co może dodatkowo wydłużyć podróż pieniędzy z jednego banku do drugiego do środy.

Jako powód pominięcia trzeciej sesji Elixir, banki wskazują konieczność księgowego rozliczenia na zamknięcie 2017 roku. W związku z tym, obsługiwane będą tylko dwie sesje Elixir – 1. – poranna i 2. popołudniowa. Każdy, kto nie zdąży na sesje wychodzącą w swoim banku, będzie musiał czekać na przyjęcie zlecenia dopiero 2 stycznia.

Bank BGŻ BNP Paribas informuje, że zmiana granicznych godzin składania zleceń granicznych obejmie wyłączenie z obsługi 3. sesji Elixir w piątek 29 grudnia 2017 roku. W związku z tym, zlecenia składane w oddziałach Banku w formie papierowej będą przyjmowane do godziny 11:00 (rejestracja w systemie powinna nastąpić najpóźniej do godz. 12:00), a zlecenia składane w formie elektronicznej będą przyjmowane do godziny 11:45. Zlecenia przelewów krajowych do rozliczenia w systemie Sorbnet2 mogą być składane w tym dniu najpóźniej do godziny 14:00. Wszystkie krajowe zlecenia otrzymane przez bank znajdą się na kontach odbiorców do godz. 16:00.

daje swoim klientom nieco więcej czasu. W piątek 29 grudnia zlecenia krajowe Elixir będą przyjmowane do realizacji w tym samym dniu do godziny 12:30, zlecenia krajowe Sorbnet będą przyjmowane do realizacji w tym samym dniu do godziny 14:30, a zlecenia krajowe wewnętrzne na rachunek w BOŚ Banku będą przyjmowane do realizacji w tym samym dniu do godziny 18:00.

Bank BPS także informuje, że w piątek 29 grudnia zlecenia obsługiwane przez Bank realizowane będą w zmienionych godzinach. Zlecenia wychodzące przyjmowane będą do godziny 13:00. Wszystkie zlecenia złożone po tej godzinie zrealizowane zostaną 2 stycznia 2018 roku. Zlecenia wychodzące SORBNET realizowane będą do godziny 14:00. Po godzinie granicznej zlecenia nie będą przyjmowane do realizacji. Płatności natychmiastowe Express Elixir w Banku Pocztowym nie będą dostępne od dnia 29.12.2017 r. od godziny 21:00 do dnia 01.01.2018 r. do godziny 24:00.

Bank Zachodni WBK środki wysłane przez klientów na konta innych banków po 29 grudnia po godzinie 12:00 przyjmie do realizacji, ale wyśle dopiero 2 stycznia. Przelewy do ZUS będą niedostępne od 30 grudnia od godziny 21:00 do 31 grudnia do godziny 8:00.

Eurobank również zrezygnuje z przyjmowania zleceń na 3. sesję Elixir, co oznacza, że przelewy zewnętrzne będą przyjmowane do 11:30 29 grudnia. Zlecenia wychodzące w systemie Sorbnet będą realizowane do godz. 14:00.

Getin Bank binformuje, że przelewy zlecone w piątek 29 grudnia 2017 roku po godz. 13.00 zostaną zrealizowane dopiero we wtorek 2 stycznia 2017 roku. W przypadku przelewów wewnętrznych, te zlecone po godzinie granicznej pojawią się na koncie odbiorcy dopiero 1 stycznia 2017 roku.

mBank zawiadamia, że w piątek 29 grudnia bez zmian, jak w każdy inny dzień roboczy, realizowane będą sesja I i II. Zabraknie natomiast III sesji przychodzącej o godz. 18:15 i wychodzącej o 13:25. Polecenie Wypłaty – SEPA (przelewy walutowe w EUR) – realizowane są bez zmian. Przelewy Sorbnet będą realizowane do godz. 14:00. Aby polecenie zapłaty zostało zrealizowane w dniu 30 grudnia 2017 r., klient powinien zapewnić niezbędne środki najpóźniej do godziny 11:00. Dyspozycję polecenia wypłaty (przelewy walutowe/zagraniczne) należy złożyć najpóźniej do godz. 13:00, zlecenia złożone po godz. 13:00 zostaną skierowane do realizacji 2 stycznia 2018 r. Dyspozycję polecenia wpłaty (przelewy walutowe/zagraniczne przychodzące) należy złożyć najpóźniej do godz. 14:00, zlecenia złożone po godz. 14:00 zostaną skierowane do realizacji 2 stycznia 2017 r.

W neoBanku dyspozycje przelewów krajowych (Elixir i Sorbnet) złożone po godzinie 14:00 zostaną zrealizowane w najbliższy dzień roboczy, czyli w środę 27 grudnia. Przelewy zlecone 29 grudnia po godzinie 11:30, z uwagi na zmiany w harmonogramie sesji KIR, zostaną zrealizowane w najbliższym dniu roboczym, czyli 2 stycznia. Przelewy krajowe przychodzące do neoBanku 29 grudnia będą księgowane do 15:30.

W Nest Banku obowiązywał będzie skrócony harmonogram obsługi przelewów krajowych typu ELIXIR i SORBNET, tj. przelewy złożone do godziny 12:00 zostaną zrealizowane w tym samym dniu, a złożone po godzinie 12:00 zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym. Przelewy natychmiastowe będą realizowane w tym dniu jak w dniach roboczych. Przelewy zagraniczne, poza płatnościami w JPY/CHF/RON, które będą miały przesuniętą o jeden dzień w przód datę waluty, będą również obsługiwane analogicznie do realizacji w dni robocze.

W Banku Pocztowym zlecenia przelewów Elixir na rachunki prowadzone w innych bankach, zlecone 29 grudnia 2017 r. po godz. 13:00, będą zrealizowane 2 stycznia 2018 r. Zlecenia płatnicze otrzymane 29 grudnia 2017 r. zostaną rozliczone w dniu ich otrzymania. Zlecenia przelewów za pośrednictwem systemu SEPA zlecone 29 grudnia 2017 r. po godz. 13:00 będą zrealizowane 2 stycznia 2018 r. Zlecenia płatnicze za pośrednictwem systemu SORBNET2 złożone i zaksięgowane 29 grudnia br. po godz. 14:00 będą rozliczone w dniu 2 stycznia 2018 r.



PKO Bank Polski i Inteligo również poinformowały o tym fakcie swoich klientów. Zgodnie z informacją banków, zlecenia przelewów krajowych na rachunki prowadzone w innych bankach, w tym także przelewy do ZUS złożone 29 grudnia 2017r. po godz. 12:15 w serwisie internetowym i telefonicznym iPKO oraz Inteligo lub w Oddziale PKO Banku Polskiego - będą zrealizowane 2 stycznia 2018 r. Ostatnie przelewy przychodzące w obrocie krajowym w dniu 29 grudnia 2016 r. zostaną odebrane w ramach drugiej sesji Elixir ok. godz. 15:00. Transakcje zlecone po zamknięciu drugiej sesji w tym dniu, zostaną zrealizowane 2 stycznia 2018 r.

Toyota Bank poinformował, że 29 grudnia 2017 roku odbędą sie tylko 2 sesje wychodzące ELIXIR w godzinach 8:10 i 12:10 oraz dwie sesje przychodzące ELIXIR w godzinach 10:00-10:30 i 14:00-14:30.

Zmiany w obsłudze zleceń przed Nowym Rokiem zapowiedziało też wiele banków spółdzielczych - szczegółowych informacji na ten temat należy szukać wśród aktualności na stronie internetowej danej instytucji.

Mateusz Gawin, Malwina Wrotniak