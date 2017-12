Koniec z „przelewem do ZUS". Od 2018 roku zmiany w bankowości internetowej

Od 1 stycznia 2018 roku z systemów bankowości internetowej zniknie „przelew do ZUS”. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przedsiębiorcy zamiast kilku przelewów będą wykonywać jeden zwykły na specjalnie stworzony dla nich zbiorczy rachunek bankowy.

Nowa forma regulowania zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma być prostsza i wygodniejsza, a dla tych przedsiębiorców, którzy przelewy zlecają na blankietach, także tańsza. Jeszcze do końca roku muszą rozliczać się ze składek nawet czterema przelewami w miesiącu. Od nowego roku wystarczy jeden, a dalszym rozliczeniem zajmie się ZUS.

Jeden przelew do ZUS zamiast kilku

Obecnie niektóre przedsiębiorstwa muszą zlecać na rachunki ZUS-u nawet cztery przelewy w miesiącu. W przypadku każdej składki obowiązuje jeden, zbiorczy numer konta dla całego kraju do rozliczania:

składek na ubezpieczenie społeczne (składka emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa),

składki na ubezpieczenie zdrowotne,

składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz

składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Konta do rozliczeń ZUS dla przedsiębiorców

Jedno konto, na które trafiały przelewy opłacające składki z całej Polski sprawiało, że każda wpłata musiała być szczegółowo opisana konkretnymi identyfikatorami. To się zmieni i zamiast kilku przelewów z wieloma okazjami do popełnienia pomyłki w opisie, przedsiębiorcy będą rozliczać się z ZUS-em jednym transferem. Dotychczasowe rachunki zostaną 1 stycznia 2018 roku zamknięte.

Do końca 2017 roku każdy z płatników składek otrzyma list polecony z przypisanym mu rachunkiem bankowym do ich regulowania. Nie będzie to już konto zbiorcze, a indywidualne – to pozwoli zlikwidować konieczność tak precyzyjnego opisywania każdego przelewu oraz uniknąć ewentualnych pomyłek.

Przelew na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) nie będzie musiał być opisany NIP-em, numerem REGON czy PESEL-em. Wygoda tego rozwiązania nie ogranicza się jedynie do ograniczenia liczby przelewów, ale także samego wyliczania składek – od 1 stycznia 2018 roku zrobi to za płatnika ZUS. Przedsiębiorca musi w ramach jednego przelewu przekazać na NRS łączną kwotę składek, a ta będzie automatycznie rozdzielana na wszystkie ubezpieczenia i fundusze.

Należy zadbać o to, żeby listu z ZUS-u z numerem rachunku nie przegapić – w styczniu inaczej już nie będzie można uregulować składek. Dla tych, którzy list zgubią (lub z jakiegoś powodu nie otrzymają), ZUS uruchomił specjalny portal, na którym mogą sprawdzić numer konta wygenerowane dla nich NR.

Indywidualny numer rachunku składkowego można sprawdzić online TUTAJ po podaniu NIP-u, numeru REGON, lub PESEL-u. Numer konta można również otrzymać na infolinii ZUS-u i w każdej jego placówce.

Indywidualny numer rachunku składkowego (NRS) – jak przelać składki w bankowości internetowej?

Przedsiębiorcy, którzy do tej pory regulowali swoje zobowiązania wobec ZUS-u przez internet w ramach systemu bankowości internetowej swojego banku, będą to mogli robić nadal. Zniknie jednak opcja „Przelew do ZUS/US”, a zamiast niej klienci będą korzystać ze zwykłego przelewu internetowego na własny, przypisany przez ZUS rachunek.

Przełom roku okaże się jednak mniej wygodny dla tych, którzy opłacali składki zleceniem stałym lub zlecali przelew z przyszłą datą - z racji tego, że dotychczasowe rachunki ZUS-u zostaną zamknięte z początkiem roku. Nowe zlecenia będzie można ustawić w bankowości internetowej dopiero po 1 stycznia 2018 roku.

Mateusz Gawin