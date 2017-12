Na koniec III kwartału 2017 roku banki o profilu uniwersalnym prowadziły 31,5 mln kont osobistych, miały 15,6 mln aktywnych użytkowników bankowości internetowej i ponad 9 mln użytkowników bankowości mobilnej. Serwis PRNews.pl po raz kolejny podsumował w liczbach polski sektor bankowy.

Tradycyjnie, jak co kwartał, publikujemy raport „Polska bankowość w liczbach”. W najnowszej edycji, na 51 stronach, zamieściliśmy blisko 30 tabel. Czytelnicy dowiedzą się z nich m.in. tego, które banki obsługują najwięcej klientów, które prowadzą najwięcej ROR-ów czy kart. Dane w raporcie są unikalne – tego typu zestawienia nie są publikowane przez NBP czy KNF.

Raport "Polska bankowość w liczbach - III kw. 2017" [Pobierz]

Na koniec III kwartału:

45,5 mln klientów obsługiwały banki. To spadek o 213 tys. w porównaniu do danych z czerwca 2017 r.

31,5 mln ROR-ów prowadziły banki. Jest to o 433 tys. więcej niż kwartał wcześniej i o 868 tys. więcej niż w analogicznym czasie roku ubiegłego. Niezmiennie liderem pozostaje największy bank w kraju – PKO BP. Prowadzi ponad 7 mln kont osobistych, czyli o 283 tys. więcej niż rok temu.

15,6 mln klientów korzystało aktywnie z bankowości internetowej. Umowy umożliwiające zalogowanie się do konta online miało 33,4 mln klientów.

9,1 mln osób logowało się do banku z poziomu urządzenia mobilnego. To o 2 mln więcej niż rok wcześniej. Użytkownicy bankowości mobilnej to w tym przypadku osoby, które logują się na swoje konto z urządzeń przenośnych.

obsługiwały banki na koniec III kw. 2017. W porównaniu do danych prezentowanych rok wcześniej jest to spadek o 70 tys. kart. Trójka liderów pozostaje bez zmian. Najwięcej kart obsługuje PKO Bank Polski, na drugim miejscu znajduje się BZ WBK, a na trzecim Citi Handlowy.

5,2 mln klientów banków korzystało z aplikacji mobilnej. W ciągu kwartału bankom przybyło 352 tys. użytkowników. Najwięcej mają mBank, PKO Bank Polski i ING Bank Śląski. Dwa pierwsze banki przekroczyły symboliczną granicę miliona aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej.

3,2 mln rachunków walutowych miały ankietowane banki. Najwięcej ma BZ WBK – 757 tys., na drugim miejscu jest Alior Bank – 720 tys., a na trzecim ING Bank Śląski – 704 tys.

1,8 mln klientów było „mobile only”. Najwięcej klientów, którzy korzystają wyłącznie z aplikacji mobilnych miał PKO BP – 576 tys.

614 tys. kart HCE było zainstalowanych w smartfonach klientów. To o 200 tys. więcej niż kwartał wcześniej i aż o 434 tys. więcej niż rok temu. Największym wydawcą jest PKO Bank Polski, na drugim miejscu uplasował się Bank Zachodni WBK, a za nim znalazł się Pekao, który ma 93 tys. kart HCE.

w porównaniu do danych z września 2016 r. W ujęciu kwartalnym spadek zatrudnienia wyniósł 869 etatów.

514 placówek własnych zamknęły banki w porównaniu do danych z września 2016 r. W III kwartale 2017 r. ankietowane instytucje zamknęły łącznie 111 oddziałów. Żaden bank nie powiększył w tym czasie sieci placówek własnych.

