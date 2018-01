Najlepsi z najlepszych. Te banki najczęściej wygrywały rankingi w 2017 roku [Raport]

Niskie koszty albo wysoki profit przez długi czas to cechy, które cenią sobie klienci banków poszukujący zarówno kont, lokat, jak i kredytów mieszkaniowych. Sprawdziliśmy, które instytucje w minionym roku najczęściej prześcigały pod tym względem konkurencję, utrzymując mocną pozycję w gronie rynkowych liderów.

Redaktorzy Bankier.pl w każdym miesiącu analizują setki produktów bankowych, poszukując tych najbardziej atrakcyjnych. W cyklicznych rankingach kont osobistych Mateusz Gawin wskazuje banki, w których klient nigdy nie ponosi lub może nie ponosić - po spełnieniu pewnych warunków - podstawowych opłat. Poprzez analogię zestawienie najlepszych ROR-ów dla przedsiębiorców co kwartał przygotowuje Katarzyna Rostkowska. Raz w miesiącu Monika Dekrewicz publikuje listę najwyżej oprocentowanych lokat miesięcznych, 3-miesięcznych, 6-miesięcznych i 12-miesięcznych oraz kont oszczędnościowych, które pozwolą wypracować największy zysk z wpłaconych oszczędności. Raz w miesiącu Michał Kisiel odpowiada na pytania czytelników o najlepszy kredyt hipoteczny, wskazując te oferty, które obciążą kupującego mieszkanie najniższym kosztem.

Wygrana w pojedynczym rankingu to oczywiście powód do zadowolenia, jednak prawdziwą sztuką jest powracać do grona liderów. Żeby ocenić, które banki najczęściej detronizowały konkurencję (a dokładniej: gościły w TOP3 minimum połowy rankingów), wspólnie z autorami cyklicznych zestawień wzięliśmy na warsztat wszystkie rankingi wymienionych produktów opublikowane na łamach Bankier.pl w 2017 roku.

Najtańsze konta osobiste 2017 roku

Nie jest trudno wskazać banki, które utrzymywały w ubiegłym roku najtańszą ofertę kont osobistych. Ścisła czołówka utrzymywała się w podobnym kształcie niemal przez cały 2017 rok, z czego trzy rachunki zasługują na szczególną uwagę.

Metodologia rankingów kont osobistych Bankier.pl nawiązuje do założeń naszej porównywarki. W efekcie w minionym roku pierwsze miejsce można było uzyskać wyłącznie w jeden sposób – oferowany przez bank ROR musiał być wolny od opłat związanych z jego prowadzeniem i użytkowaniem karty płatniczej. Im wyższe opłaty dla osób, które nie spełnią wymagań banku, tym niższa pozycja w zestawieniu.

Stałymi bywalcami pierwszego miejsca w rankingach, którzy zdobywali to wyróżnienie w każdym miesiącu 2017 roku, były: Idea Bank i jego Konto Idealne, Nest Bank i jego Nest Konto oraz Orange Finanse i jego Konto Osobiste. To jedyne rachunki, przy których podstawowe usługi – prowadzenie konta i używanie karty debetowej – są oferowane zupełnie za darmo, a klient nie musi w tym celu spełniać żadnych dodatkowych warunków. Dodatkowo posiadacz każdego z tych kont może dokonywać bezpłatnych i nielimitowanych wypłat z bankomatów na terenie Polski.

NAJTAŃSZE KONTA OSOBISTE 2017 - Ranking roczny Lp. Bank [Konto] Pozycja w rankingach

I miejsce TOP 3* 1. Idea Bank [Konto Idealne] 12/12 12/12 Nest Bank [Nest Konto] 12/12 12/12 Orange Finanse [Konto Osobiste] 12/12 12/12 2. mBank [eKonto Standard] 7/12 10/12 3. Volkswagen Bank Polska [Konto e-direct] 7/ 12 7/12 4. Bank BGŻ BNP Paribas [Konto Optymalne] 6/12 6/12 5. Inteligo [Inteligo] 0/12 12/12 6. Raiffeisen Polbank [Wymarzone Konto Osobiste] 0/12 10/12 7. Bank Zachodni WBK [Konto Godne Polecenia] 0/12 7/12 *uwzględniono tylko banki, których obecność w TOP3 (I, II lub III miejsce) rankingów wynosiła min. 50% Źródło: Bankier.pl na podstawie miesięcznych rankingów kont osobistych w 2017 r.

Oprócz ścisłej czołówki, na wyróżnienie zasługują także Bank BGŻ BNP Paribas z Kontem Optymalnym i mBank z eKontem Standard, które weszły do grona zwycięzców rankingu mniej więcej w połowie roku i do dziś oferują swoim klientom rachunki „za 0 zł”. Przez pierwsze sześć miesięcy jedno z najtańszych kont oferował także Volkswagen Bank Polska (Konto e-direct), instytucja jednak wycofała się z rynku detalicznego i rachunek od sierpnia nie jest już dostępny.

Druga połowa ubiegłego roku w przypadku kont osobistych stała pod znakiem upraszczania oferty i wprowadzania do portfolio banków nowych rachunków, w ramach których to klienci decydują, jaki kształt przyjmą warunki odpłatności. Pomimo przejrzystych i łatwych do spełnienia wymogów, ze względu na zastosowanie wysokich podstawowych stawek opłat, takie propozycje przeważnie nie znajdowały się w czołówkach comiesięcznych rankingów kont osobistych Bankier.pl.

Najtańsze konta firmowe 2017 roku

Chociaż banki posiadają szeroką ofertę kont firmowych, to w tym przypadku trudno o całkowicie bezpłatny rachunek. Aby skorzystać z niższych opłat, przedsiębiorca najczęściej musi spełnić szereg warunków - m.in. wykonać określoną liczbę transakcji, zapewnić wpływ na rachunek czy złożyć dyspozycję przelewu do ZUS-u/US-u. Dlatego wybór konta dla firm opiera się głównie na subiektywnej opinii podyktowanej łącznymi kosztami usług, z których firma będzie korzystała najczęściej.

Przygotowując rankingi kont firmowych, podpowiadamy czytelnikom w którym banku zapłacą najmniej za prowadzenie rachunku, obsługę karty płatniczej oraz zwykłe internetowe przelewy zewnętrzne. W naszych zestawieniach uwzględniamy tylko te konta, w przypadku których przedsiębiorca może osiągnąć 0 zł za każdą z wymienionych usług. Podium należy do banków, które wymagają od klienta spełnienia jak najmniejszej ilości warunków dodatkowych.

NAJTAŃSZE KONTA FIRMOWE 2017 - Ranking roczny Lp. Bank [Konto] Pozycja w rankingach

I miejsce TOP3* 1. Nest Bank [BIZnest Konto] 4/4 4/4 2. Idea Bank [Firma To Ja] 0/4 4/4 3. Volkswagen Bank [Plus Konto Biznes] 0/4 3/4 *uwzględniono tylko banki, których obecność w TOP3 rankingów wynosiła min. 50% Źródło: Bankier.pl na podstawie kwartalnych rankingów kont firmowych w 2017 r.

Niekwestionowanym zwycięzcą roku 2017 w kategorii kont firmowych okazał się Nest Bank, który zajął I miejsce w każdym kwartale 2017 r. W przypadku jego BIZnest Konta przedsiębiorca nie ponosi kosztów za prowadzenie, użytkowanie karty, a dodatkowo może korzystać z nieograniczonej liczby bezpłatnych przelewów zewnętrznych.

W ścisłej czołówce rankingów firmowych często gościł także Volkswagen Bank, który trzykrotnie zajął miejsce wicelidera. W przypadku jego Plus Konta Biznes przedsiębiorca również nie ponosi opłaty za prowadzenie rachunku oraz za użytkowanie karty płatniczej, nałożony jest jednak na niego limit 250 bezpłatnych przelewów. W każdym z czterech zeszłorocznych rankingów „brązowy medal” zdobywał Idea Bank z rachunkiem Firma to Ja. I tu opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, aby jednak uniknąć kosztów związanych z użytkowaniem karty debetowej, klient jest zobowiązany do wykonania transakcji bezgotówkowych na minimum 400 zł lub dokonanie wpłaty we wpłatomacie w kwocie 1000 zł. Największą zaletą rachunku jest natomiast możliwość dokonywania wszystkich przelewów internetowych zwykłych za 0 zł.

Najlepsze lokaty bankowe

Miniony rok nie rozpieszczał deponentów. Maksymalne oprocentowanie lokat bez dodatkowych warunków, które najlepiej oddaje sytuację na rynku, wzrosło nieznacznie w stosunku do poprzedniego roku, o czym pisaliśmy już szerzej na łamach Bankier.pl.

Przez cały 2017 rok analizowaliśmy oferty depozytowe ponad 30 banków, poszukując takich, które przyniosą czytelnikom najwyższe odsetki. Efektem tej pracy były comiesięczne rankingi lokat: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych.

Za każdym razem wskazywaliśmy po pięć najlepszych lokat:

„bez haczyków”, czyli z oprocentowaniem do osiągnięcia bez konieczności spełniania dodatkowych warunków,

„z dodatkowymi warunkami” stawianymi przez bank (które co do zasady dawały szansę na wyższy procent).

Od stycznia do grudnia włącznie poszukiwaliśmy najlepszych lokat dla kwoty 10 000 zł, a od lutego (w niektórych przypadkach od marca) do grudnia – również dla wyższej kwoty 100 000 zł. Bank oferujący produkt pod wskazaną marką mógł pojawić się w danym zestawieniu tylko raz.

Najlepsze lokaty miesięczne

Depozyty miesięczne dla 10 000 zł „bez haczyków” nie rozpieszczały klientów. Maksymalna stawka w ich przypadku dobiła do poziomu 3,00 proc. w skali roku, jednak można ją było otrzymać tylko w listopadzie, wybierając ofertę Idea Banku. Jest to jedyna instytucja, która na pierwszym miejscu znajdowała się przez wszystkie 12 miesięcy. Dobry wynik uzyskał również Lion’s Bank, który dzielił z Idea Bankiem tytuł lidera przez 5 miesięcy. Korzystną ofertą mógł pochwalić się także Plus Bank meldujący się w pierwszej trójce w każdym zestawieniu oraz Nest Bank, którego obecność w tym gronie wyniosła 50 proc. Lion’s Bank, jeśli nie oferował w danym czasie najwyższej stawki, to często miał niewiele gorszą ofertę i łącznie pojawił się w czołówce dziesięciu zestawień.

W przypadku depozytów miesięcznych dla 10 000 zł z dodatkowymi warunkami, zdecydowanym liderem był eurobank, który nie schodził z pierwszego miejsca zestawienia przez cały ubiegły rok. Stawka, jaką można było otrzymać na jego lokacie wynosiła 3,50 proc. w skali roku. Tyle samo oferował przez dwa miesiące Idea Bank, który po obniżeniu oprocentowania przez większość czasu okupował drugą pozycję, a w przekroju całego roku nie wypadł z TOP3. Poza wspomnianymi bankami wśród pierwszej trójki często można było znaleźć również Lion’s Bank (10 z 12 publikowanych zestawień).

W 10 opublikowanych zestawieniach najlepszych lokat dla kwoty 100 000 zł na czele najczęściej pojawiały się Idea Bank oraz Lion’s Bank, które pierwszą lokatę zajmowały odpowiednio 9 oraz 7 razy. Posiadacze większych oszczędności najwięcej mogli zarobić w grudniu 2017 r., ponieważ maksymalna stawka wynosiła wówczas 3,15 proc. w skali roku. Idea Bank oraz Lion’s Bank nie opuściły czołowej trójki w żadnym z analizowanych miesięcy. Na wyróżnienie zasługują również oferty Nest Banku oraz PlusBanku, które znajdowały się w TOP3 w 6 rankingach.

Najlepsze lokaty kwartalne

Zainteresowani 3-miesięczną lokatą na 10 000 zł „bez haczyków” mogli liczyć na maksymalnie 2,55 proc. w skali roku, które można było otrzymać w listopadzie. W przypadku tego zestawienia dwa banki – Idea Bank i Bank Spółdzielczy w Ciechanowie - zdobywały tytuł lidera najczęściej, obydwa też wykazały się stuprocentową obecnością w pierwszej trójce w skali całego roku. Jeden miesiąc opuścił Lion’s Bank, Getin Bank w TOP3 pojawił się 8, a Plus Bank 7 razy.

Lokaty 3-miesięczne to jedne z najwyżej oprocentowanych depozytów: tylko tutaj już od początku roku można było otrzymać stawkę 4,00 proc. w skali roku, chociaż po spełnieniu dodatkowych wymogów banków, w tym deponując nie więcej niż 10 000 złotych. Taką stawkę oferowały przez cały rok Nest Bank oraz Plus Bank, a w kwietniowym zestawieniu dołączył do nich Bank Millennium. Niższe stawki można było znaleźć na lokatach BGŻOptima, Idea Banku oraz mBanku, które plasowały się na drugim i trzecim miejscu przez cały miniony rok.

Z gorszą ofertą musieli pogodzić się posiadacze 100 000 zł, którzy na lokacie mogli uzyskać maksymalnie 3,00 proc. w skali roku - w styczniu, lutym oraz grudniu 2017 r. W tym przypadku na liście TOP3 najczęściej pojawiały się BGŻOptima, Idea Bank (oba banki pojawiły się we wszystkich zestawieniach), a także neoBank i Lion’s Bank (po 10 na 11 zestawień).

Najlepsze lokaty półroczne

2,65 proc. w skali roku to z kolei maksymalny procent, który był do osiągnięcia na depozycie 6-miesięcznym bez dodatkowych warunków. Taką szansę mieli ci, którzy chcieli ulokować oszczędności we wrześniu. Najczęściej na pozycji zwycięzcy meldował się Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, który wygrywał w 7 rankingach i jest jedyną instytucją, która we wszystkich zestawieniach nie zeszła poniżej trzeciego miejsca. Idea Bank pierwszą trójkę opuścił raz, a Inbank dwa razy – w miesiącach, kiedy jeszcze przygotowywał się do startu działalności.

W połowie roku lokaty 6-miesięczne stały się równie atrakcyjne, co oferty na 3 miesiące. W czerwcu Nest Bank wprowadził nowy okres Nest Lokaty Witaj, co zaowocowało wzrostem maksymalnej stawki dostępnej na półrocznym depozycie z 2,40 proc. do 4,00 proc. w skali roku. Wcześniej liderem zestawienia dla 10 000 zł z dodatkowymi warunkami był Idea Bank. Obie instytucje jako jedyne znajdowały się na jednym z trzech pierwszych miejsc w każdym z publikowanych zestawień.

NAJLEPSZE LOKATY 6-MIESIĘCZNE 2017 – Ranking roczny Wariant Lp. Bank Pozycja w rankingach I miejsce TOP3* Dla 10 000 zł Bez dodatkowych warunków 1. PBS w Ciechanowie 7/12 12/12 2. InBank 4/12 10/12 3. Idea Bank 0/12 11/12 Z dodatkowymi warunkami 1. Nest Bank 7/12 12/12 2. Idea Bank 5/12 12/12 Dla 100 000 zł - 1. Idea Bank 9/11** 11/11 2. Lion’s Bank 8/11 11/11 3. Nest Bank 2/11 9/11 4. PBS w Ciechanowie 0/11 6/11 *uwzględniono tylko banki, których obecność w TOP3 rankingów wynosiła min. 50% ** ranking lokat 6-miesięcznych dla kwoty 100 000 zł publikujemy od lutego 2017 r. Źródło: Bankier.pl na podstawie miesięcznych rankingów lokat w 2017 r.

Najwyższy zysk na lokacie półrocznej dla 100 000 zł można było odnotować w listopadzie, kiedy maksymalna stawka wynosiła 2,80 proc. w skali roku. W przekroju całego roku najwięcej za przekazanie takiej kwoty płaciły: Idea Bank, Lion’s Bank oraz Nest Bank. Dwa pierwsze z nich znajdowały się na pozycji lidera odpowiednio przez 9 oraz 8 miesięcy. Warto podkreślić, że oba banki mają na liczniku wszystkie miesiące w TOP3, a Nest Bank nie zaliczył tylko dwóch zestawień w czołówce.

Najlepsze lokaty roczne

Najdłuższy z analizowanych okresów należał w poprzednim roku do wyjątków na rynku lokat: depozyty (dla 10 000 zł) bez dodatkowych warunków przynosiły w niektórych miesiącach wyższy zysk niż te objęte ograniczeniami, a maksymalna stawka była dostępna dla deponujących wysokie kwoty (100 000 zł).

Klienci, którzy posiadali kapitał w wysokości 10 000 zł, ale nie chcieli godzić się na dodatkowe warunki, we wrześniu zyskali możliwość otwarcia lokaty na 2,85 proc. w skali roku., jednak taka okazja nie trwała zbyt długo. Taka stawkę oferował Inbank, który od momentu debiutu (marzec 2017 r.) zajmował samodzielną pozycję lidera. Korzystną ofertę miały również: Toyota Bank, który w każdym miesiącu znajdował się w czołowej trójce oraz Idea Bank meldujący się w 10 zestawieniach na jednym z pierwszych miejsc.

W przypadku lokat „z haczykami” laur zwycięzcy podzieliły między sobą przede wszystkim Idea Bank oraz Nest Bank. Najwyższe oprocentowanie wynosiło 2,80 proc. w skali roku – szczyt również tutaj miał miejsce w listopadzie. Jedynym bankiem, który posiadał stale dobrą ofertę, był Nest Bank nieschodzący z podium w żadnym rankingu. Trochę rzadziej można było tam spotkać Idea Bank oraz Toyota Bank (10 na 12 zestawień).

Posiadacze oszczędności w kwocie 100 000 zł mogli liczyć w ubiegłym roku na co najwyżej 3,00 proc. w skali roku. Taką stawkę oferował od czerwca Deutsche Bank, który na pierwszym miejscu rankingów w tym wariancie znajdował się najczęściej. Godne uwagi były również oferty Idea Banku, Lion’s Banku oraz Nest Banku, które topową trójkę zasiliły 9 na 11 razy.

Najwyżej oprocentowane konta oszczędnościowe 2017 roku

Ubiegły rok minął pod znakiem stabilności oferty kont oszczędnościowych. Liderzy rankingów nie zeszli z zajmowanych przez siebie pozycji, choć warto podkreślić, że najwyższa dostępna stawka wzrosła w stosunku do poprzedzającego roku.

Raz w miesiącu publikujemy ranking najlepszych kont oszczędnościowych, w którym szeregujemy oferty według jak najwyższego oprocentowania. Produkty banków sprawdzamy dla kwoty 10 000 zł. Za każdym razem podajemy dwa zestawienia:

najwyżej oprocentowane konta oszczędnościowe, od posiadaczy których nie wymaga się spełniania żadnych dodatkowych warunków,

najwyżej oprocentowane konta oszczędnościowe, których posiadacze zgodzą się spełnić dodatkowe warunki (np. skorzystać z określonych usług dodatkowych).

W danym zestawieniu dany bank może pojawić się tylko raz.

W zestawieniu bez dodatkowych warunków w każdym z miesięcy wygrywało Indeksowane Konto Oszczędnościowe od Toyota Banku objęte stawką 2,23 proc. w skali roku. Miejsce drugie przypadało od stycznia do czerwca Kontu EKOprofit od BOŚ Banku, oferującego przez większość tego okresu 1,65 proc. w skali roku, a w pozostałych miesiącach kontu Lion’s Excellence od Lion’s Banku ze stawką 1,50 proc. w skali roku. Oferta Lion’s Banku okupowała również trzecią lokatę w pierwszej połowie roku razem z Kontem BGŻOptima. Od lipca pozycja ta przypadała już Rachunkowi oszczędnościowemu od Banku BPS dającemu 1,30 proc. w skali roku.

NAJTAŃSZE KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE 2017 – Ranking roczny Wariant Lp. Bank [Konto] Pozycja w rankingach I miejsce TOP3* Bez dodatkowych warunków 1. Toyota Bank [Indeksowane Konto Oszczędnościowe] 12/12 12/12 2. Lion’s Bank [Lion’s Excellence] 0/12 12/12 3. BGŻOptima [Konto BGŻOptima] 0/12 6/12 BOŚ Bank [Konto EKOprofit] 0/12 6/12 Bank BPS [Rachunek oszczędnościowy] 0/12 6/12 Z dodatkowymi warunkami 1. Orange Finanse [Konto oszczędnościowe] 12/12 12/12 2. Bank Pocztowy [Pocztowe Konto 500+] 0/12 9/12 3. Deutsche Bank [db Konto oszczędnościowe Plus] 0/12 7/12 4. BOŚ Bank [Konto EKOprofit dla klientów 500+] 0/12 6/12 T-Mobile Usługi Bankowe [Konto oszczędnościowe] 0/12 6/12 *uwzględniono tylko banki, których obecność w TOP3 rankingów wynosiła min. 50% Źródło: Bankier.pl na podstawie miesięcznych rankingów kont oszczędnościowych w 2017 r.

Nominalnie najlepszą ofertą w 2017 r. było Konto oszczędnościowe od Orange Finanse, które zajmowało I miejsce we wszystkich miesiącach. Stawka, którą można było otrzymać w jego przypadku, wynosiła do sierpnia 3,50 proc. w skali roku, a od wrześniowego rankingu oprocentowanie na nim wzrosło do 3,60 proc. w skali roku i zostało utrzymane do grudnia włącznie. Tyle mogli zarobić klienci, którzy zdecydowali się spełnić dodatkowe wymagania banku. II miejsce w tabeli zajmowały oferty oprocentowane na 3,00 proc. w skali roku. Najdłużej, bo aż przez 9 miesięcy, pozycję tę zajmowało Pocztowe Konto 500+. Przez pierwsze pół roku można było tam znaleźć także Konto EKOprofit dla klientów 500+ BOŚ Banku, jednak w lipcu instytucja odświeżyła ofertę kont oszczędnościowych, zmieniając również oprocentowanie. Tyle samo miesięcy na tej pozycji utrzymywało się również Konto oszczędnościowe od T-Mobile Usługi Bankowe.

Najtańsze kredyty mieszkaniowe 2017 roku

W 2017 r. kredyty hipoteczne cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem klientów. W comiesięcznych rankingach Bankier.pl prezentowaliśmy zestawienia takich produktów dwojakiego rodzaju:

dla zobowiązań z minimalnym wkładem własnym (LTV = 90%)

dla zobowiązań ze „standardowym” wskaźnikiem (LTV = 80%).

Czołówka rankingów prezentowała się nieco inaczej dla każdej z opcji, ale można wyróżnić banki, które w 2017 roku regularnie gościły na podium. W każdym miesiącu banki przygotowują oferty dla innego, wskazanego przez nas profilu kredytobiorców, a selekcji najlepszych ofert dokonujemy w oparciu o kryterium najniższego łącznego kosztu zobowiązania. Można zatem powiedzieć, że roczne podsumowanie wyróżnia instytucje, które mają wszechstronną ofertę kredytów hipotecznych, prezentującą się stale jako atrakcyjna na tle propozycji konkurencji.

W kategorii kredytów z 10-procentowym wkładem własnym pierwsze miejsce należy do PKO Banku Polskiego, który siedmiokrotnie przewodził na podium. Wyróżnił się także Bank Pekao (czterokrotnie na I miejscu).

NAJTAŃSZE KREDYTY HIPOTECZNE 2017 – Ranking roczny Wariant Lp. Bank Pozycja w rankingach I miejsce TOP3* LTV 90% 1. PKO Bank Polski 6/11 9/11 2. Bank Pekao 4/11 10/11 LTV 80% 1. Bank BPS 5/11 10/11 2. PKO Bank Polski 5/11 8/11 *uwzględniono tylko banki, których obecność w TOP3 rankingów wynosiła min. 50% Źródło: Bankier.pl na podstawie miesięcznych rankingów kredytów hipotecznych w 2017 r.

W przypadku kredytów z 20-procentowym wkładem własnym lista konkurentów jest nieco dłuższa – kilka banków nie oferuje zobowiązań ze wskaźnikiem LTV na poziomie 90 proc., chociaż w 2017 r. na zmianę podejścia zdecydował się np. eurobank. Pięciokrotnie na pierwszym miejscu zestawienia znalazły się Bank BPS oraz PKO Bank Polski.

Średnia marża proponowana przez banki przy wskaźniku LTV równym 90 proc. wyniosła 2,18 pp. Przy dwukrotnie wyższym wkładzie własnym średnia wszystkich ofert była wyraźnie niższa – 2,01 pp.

Przy okazji comiesięcznych rankingów kredytów hipotecznych odpytujemy banki również z maksymalnej zdolności kredytowej, jakiej udzielą profilowym klientom. W 2017 roku na miano najbardziej liberalnego banku w tym zakresie (przy 20-procentowym wkładzie własnym) zasłużył Bank Ochrony Środowiska, który w czterech rankingach proponował najwyższą kwotę finansowania. Na drugim miejscu znalazł się Bank BGŻ BNP Paribas (trzykrotnie oferujący najwyższy kredyt) oraz ING Bank Śląski (dwukrotnie na I miejscu, pięciokrotnie na II miejscu).

Wkrótce wyścig o miano Złotego Banku

Nie zapominajmy, że miarą sukcesów banków w walce z konkurencją jest nie tylko obecność w czołówkach cyklicznych rankingów produktów. Raz do roku oceniamy sektor w ramach specjalnego rankingu Złoty Bankier. To zakrojone na szeroką skalę badanie, w ramach którego – z pomocą wyspecjalizowanych firm badawczych - analizujemy nie tylko ofertę produktową (obowiązuje tu rozszerzona metodologia względem cyklicznych rankingów Bankier.pl), ale również wielokanałową jakość obsługi, aktywność banków w mediach społecznościowych, atrakcyjność przekazu reklamowego czy wrażliwość społeczną. Najlepszy z najlepszych przez kolejny rok będzie mógł szczycić się mianem Złotego Banku.

Autorzy podsumowań: Monika Dekrewicz, Katarzyna Rostkowska, Mateusz Gawin, Michał Kisiel

Malwina Wrotniak