Najlepsze lokaty bankowe na 1 miesiąc – styczeń 2018 [Ranking Bankier.pl]

Maksymalna stawka na lokacie miesięcznej wciąż wynosi 3,50 proc. w skali roku. Najwyżej oprocentowana oferta jest jednak dostępna pod pewnymi warunkami i pozwoli ulokować nie więcej niż 10 000 zł. Klienci, którzy chcą uniknąć dodatkowych wymogów lub ograniczenia kwotowego na takim poziomie, zarobią znacznie mniej. Stawki na najlepszych propozycjach tego typu są niższe o ponad 1 pp.

Cykl rankingów lokat w 2018 roku otwierają najlepsze lokaty miesięczne. Najwyżej oprocentowane propozycje banków na 10 000 zł przedstawiamy w dwóch tabelach. Pierwsza z nich obejmuje oferty, które wymagają od klienta spełnienia dodatkowych warunków, z kolei drugą zasilają najlepsze lokaty w standardowych ofertach. W trzecim zestawieniu można znaleźć informacje o stawkach na lokatach dostępnych dla kwoty 100 000 zł. Jeśli bank pod daną marką posiada w ofercie kilka propozycji o podobnych parametrach, to do danego zestawienia włączona została najwyżej oprocentowana z nich.



Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

W pierwszej trójce najlepszych depozytów na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami znajdują się te same propozycje, co przed miesiącem – choć w trochę innej kolejności. Liderem pozostaje Lokata LOGujesz-LOKujesz od eurobanku ze stawką 3,50 proc. w skali roku. Jest to oferta skierowana do klientów, którzy posiadają konto osobiste w banku, jednak nie korzystali do tej pory z aplikacji mobilnej banku – depozyt można założyć w ciągu 7 dni od aktywacji aplikacji na pierwszym urządzeniu mobilnym. Na tej propozycji eurobanku można zdeponować maksymalnie 10 000 zł.

Najlepsze lokaty 1M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. eurobank Lokata LOGujesz-LOKujesz 3,50% 24,08 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku i korzystających z aplikacji mobilnej 2. Idea Bank Lokata Happy 3,00% 20,63 zł tylko dla nowych klientów 3. Lion’s Bank Lokata Profitable PLUS 2,25% 15,47 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku 4. EnveloBank EnveloLokata Mobilna 1,50% 10,31 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku i korzystających z aplikacji mobilnej 5. PlusBank Lokata zakładana przez plusbank24 1,40% 9,63 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 03.01.2018 r.

Drugą pozycję w tabeli zajmuje Lokata Happy od Idea Banku. Klient, który się na nią zdecyduje, otrzyma stawkę w wysokości 3,00 proc. w skali roku. Warunkiem podstawowym oferty jest posiadanie statusu nowego klienta. Zainteresowani, którzy korzystali już z oferty Idea Banku czy Lion’s Banku lub zdążyli już kiedyś złożyć wniosek o produkt bankowy, nie będą mogli przekazać środków na tę lokatę. Podobnie jak u lidera zestawienia, dodatkowym ograniczeniem depozytu jest kwota maksymalna wyznaczona na 10 000 zł.

Lokata Profitable PLUS od Lion’s Banku oprocentowana na 2,25 proc. w skali roku zajmuje trzecie miejsce. W jej przypadku nie obejdzie się bez założenia konta. Oferta jest dostępna również dla obecnych klientów, dla których bank już prowadzi ROR.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Deponenci, którzy priorytetowo traktują brak konieczności spełnienia dodatkowych wymogów, mogą wybrać jedną ze standardowych ofert lokat bankowych, jednak w większości przypadków wiąże się to ze znacznie niższą stawką, a co za tym idzie zyskiem. W styczniu najwyżej oprocentowana lokata na 10 000 zł bez dodatkowych warunków ma stawkę 2,00 proc. w skali roku. Tyle otrzymają klienci, którzy wybiorą Lokatę Profitable od Lion’s Banku w wariancie bez konta osobistego. Jest to jedyna oferta w tabeli, która przyniesie dwucyfrowe odsetki.

Najlepsze lokaty 1M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oprocentowanie Zysk 1. Lion’s Bank Lokata Profitable 2,00% 13,76 zł 2. Idea Bank Lokata NR 1 1,40% 9,63 zł 3. PlusBank Lokata internetowa 1,30% 8,94 zł 4. Nest Bank Nest Lokata 1,10% 7,56 zł 5. Bank BPS Lokata 365 0,75% 5,15 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 03.01.2018 r.

Kolejne pozycje zajmują oferty, które pozwolą po miesiącu zarobić mniej niż 10 zł. Wiceliderem zestawienia zostaje Lokata NR 1 od Idea Banku, która jest oprocentowana na 1,40 proc. w skali roku. O 0,10 pp. mniej oferuje PlusBank na Lokacie internetowej.

Najlepsze lokaty na 1 miesiąc na 100 000 zł

Posiadacz 100 000 zł, który chce ulokować wszystkie środki na jednym depozycie miesięcznym, spotka się ze znacznie gorszą stawką niż w przypadku dziesięciokrotnie niższego wkładu. 2,35 proc. w skali roku to najwyższe oprocentowanie, które są w stanie zaoferować banki za rozstanie z taką sumą. Taką stawką charakteryzują się dwie lokaty z pierwszego miejsca – Lokata na nowe środki PLUS (Idea Bank) oraz Lokata Desire PLUS (Lion’s Bank). Obie propozycje mają zbliżone warunki, których zrealizowanie uprawnia do skorzystania z oferty. Są nimi posiadanie rachunku bankowego oraz ulokowanie nowych środków w banku.

Najlepsze lokaty miesięczne dla 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Odsetki Warunki 1. Idea Bank Lokata na nowe środki PLUS 2,35% 161,66 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku, którzy ulokują nowe środki, lokata zakładana on-line Lion’s Bank Lokata Desire PLUS 2,35% 161,66 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku, którzy ulokują nowe środki 2. EnveloBank EnveloLokata Mobilna 1,50% 103,19 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku i korzystających z aplikacji mobilnej 3. PlusBank Lokata zakładana przez plusbank24 1,40% 96,30 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku, zakładana przez bankowość internetową 4. Nest Bank Nest Lokata 1,30% 89,43 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku, zakładana przez bankowość internetową 5. Bank Zachodni WBK eLokata 1,00% 68,79 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku, zakładana przez bankowość internetową Raiffeisen Polbank Standardowa lokata terminowa 1,00% 68,79 zł tylko dla klientów posiadających konto w banku Sprawdź pozostałe miejsca w zestawieniu» Źródło: Bankier.pl, stan na 03.01.2018 r.

Drugie miejsce okupuje EnveloLokata Mobilna z oferty internetowej marki Banku Pocztowego – EnveloBanku. Tutaj stawka wynosi 1,50 proc. w skali roku i cieszyć się nią mogą posiadacze konta osobistego w banku. Aby założyć depozyt, konieczne będzie również korzystanie z aplikacji mobilnej, ponieważ jest to jedyny kanał, którym można to zrobić. Ostatnią pozycję w TOP3 okupuje propozycja PlusBanku. Lokata zakładana przez plusbank24 to depozyt na 1,40 proc. w skali roku, który mogą otworzyć posiadacze konta osobistego przez system transakcyjny banku.

Najlepsze lokaty miesięczne – sytuacja na rynku

Na zmianę stawek zdecydowały się te same instytucje, co przed miesiącem, czyli Idea Bank oraz Lion’s Bank. Tym razem trudno jednak doszukiwać się pozytywnych akcentów w nowych tabelach oprocentowania czy regulaminach. Oferta lokat miesięcznych w tych bankach jest gorsza niż w grudniu.

Lokata Skarbonka oraz Lokata Skarbonka PLUS zniknęły z oferty lokat Idea Banku. Ich miejsca w rankingach zastąpiły inne, niżej oprocentowane propozycje banku. W zestawieniu najlepszych lokat na 10 000 zł bez dodatkowych warunków można obecnie znaleźć Lokatę NR 1 na 1,40 proc. w skali roku, a w tabeli z propozycjami na kwotę 100 000 zł – Lokatę na nowe środki PLUS na 2,35 proc. w skali roku. Wcześniej można było otrzymać odpowiednio 2,25 proc. (Lokata Skarbonka) oraz 2,75 proc. w skali roku (Lokata Skarbonka PLUS).

Lion’s Bank również zdecydował się na dość znaczące cięcie stawek. Obniżka na Lokacie Profitable wyniosła 0,25 pp. (z 2,25 proc. na 2,00 proc. w skali roku), a na Lokacie Profitable PLUS 0,90 pp. (z 3,15 proc. na 2,25 proc. w skali roku). Procent towarzyszący drugiej z nich nie pozwolił lokacie na znalezienie się w tabeli na wyższą kwotę. Jej pozycję zajął inny produkt banku – Lokata Desire PLUS z oprocentowaniem w wysokości 2,35 proc. w skali roku.

Wspomniane wyżej lokaty należały do ścisłej czołówki grudniowego zestawienia. Efektem przeprowadzonych przez banki obniżek jest spadek stawki maksymalnej dostępnej na lokatach na 10 000 zł bez dodatkowych warunków oraz na najlepszych lokatach dla 100 000 zł.

Monika Dekrewicz