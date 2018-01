Najlepsze lokaty bankowe na 6 miesięcy – styczeń 2018 [Ranking Bankier.pl]

4,00 proc. w skali roku pozwoli zarobić najwyżej oprocentowana lokata półroczna w styczniu. Jest ona jednak objęta kilkoma dodatkowymi warunkami, a jednym z nich jest ograniczona kwota maksymalna. Posiadacze większych oszczędności mogą liczyć na 3,00 proc. w skali roku, czyli o 0,25 pp. więcej niż przed miesiącem.

Kolejny w tym miesiącu ranking lokat prezentuje najlepsze oferty depozytów z 6-miesięcznym terminem zapadalności. Najwyżej oprocentowane propozycje dostępne dla 10 000 zł ujęte zostały w dwóch tabelach. W pierwszej z nich można znaleźć informacje o depozytach z tak zwanymi dodatkowymi warunkami, z kolei w drugiej o propozycjach nie objętych takimi ograniczeniami. Ostatnie zestawienie zawiera informacje, które pozwolą wybrać najwyżej oprocentowaną lokatę na 100 000 zł. Jeśli bank pod daną marką posiada w ofercie większą liczbę lokat o podobnych parametrach, to do zestawienia trafił depozyt z najwyższą stawką.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Lider zestawienia najlepszych lokat półrocznych na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami pozostał niezmienny. Tę pozycję zajmuje Nest Lokata Witaj od Nest Banku, która posiada stawkę w wysokości 4,00 proc. w skali roku. Bank obejmie środki klienta takim procentem, jeśli spełni on wypunktowane w regulaminie wymogi. Należą do nich dysponowanie statusem nowego klienta, założenie konta osobistego oraz zasilenie rachunku wpływem na koncie w wysokości min. 2500 zł. Posiadacze rachunku firmowego mogą spełnić ostatni warunek w inny sposób. W tym celu należy zagwarantować na BIZnest Konto wpływy w łącznej wysokości 6000 zł oraz opłacić składkę do ZUS-u lub przelać zaliczkę podatku dochodowego na rachunek US-u. Depozyt posiada jeszcze inne ograniczenie – klient nie ulokuje na nim większej kwoty niż 10 000 zł.

Najlepsze lokaty 6M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Nest Bank Nest Lokata Witaj 4,00% 160,67 zł posiadanie konta; tylko dla nowych klientów, którzy zapewnią: a) wpływ wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2500 zł lub b) wpływy na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł oraz zrealizują zaliczkę podatku dochodowego do US-u lub płatność składki do ZUS-u 2. Idea Bank Lokata na nowe środki PLUS 3,00% 120,50 zł posiadanie konta; dla nowych środków Lion’s Bank Lokata Desire PLUS 3,00% 120,50 zł posiadanie konta; dla nowych środków 3. Alior Bank Lokata internetowa (dla nowego klienta) 2,50% 100,41 zł tylko dla nowych klientów banku. 4. BGŻOptima Lokata Deklasująca 2,40% 96,39 zł posiadanie konta oszczędnościowego; dla nowych środków 5. neoBank energoLOKATA 6M 2,30% 92,37 zł posiadanie konta lub portfela depozytowego w banku; tylko dla nowych klientów Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 15.01.2018 r.

O 1 pp. mniej oferują produkty bankowe, które zajmują drugie miejsce w tabeli. Mowa o Lokacie na nowe środki PLUS (Idea Bank) oraz Lokacie Desire PLUS (Lion’s Bank). Obie propozycje wymagają posiadania konta oraz ulokowania nowych środków. Dla klientów, którzy nie są zainteresowani założeniem rachunku w banku, instytucje przygotowały wariant nie wymagający spełnienia tego warunku, jednak z niższym oprocentowaniem.

Pierwszą trójkę zamyka Alior Bank z ofertą Lokaty internetowej dla nowych klientów. Oprocentowanie na tym 186-dniowym depozycie wynosi 2,50 proc. w skali roku i będą się nim mogli cieszyć nowi klienci banku.

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Na depozytach, które nie są obarczone dodatkowymi wymogami, można zarobić zdecydowanie mniej. Najlepsza lokata tego typu na kwotę 10 000 zł ma stawkę 2,15 proc. w skali roku. Takim oprocentowaniem objęta jest e-Lokata granatowa proponowana przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie.

Najlepsze lokaty 6M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk 1. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie e-Lokata granatowa 2,15% 86,36 zł 2. Inbank Lokata standardowa 2,00% 80,33 zł Toyota Bank Lokata Standard 2,00% 80,33 zł 3. BOŚ Bank EKOlokata Zyskowna 1,70% 68,28 zł Idea Bank Lokata NR 1 1,70% 68,28 zł 4. Getin Bank e-Lokata Tradycyjna 1,65% 66,27 zł 5. Lion’s Bank Lokata Miracle 1,60% 64,26 zł PlusBank Lokata internetowa 1,60% 64,26 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 15.01.2018 r.

Jeszcze tylko dwie lokaty oferują stawkę nie mniejszą niż 2,00 proc. w skali roku. Dokładnie taki procent posiadają w styczniu Lokata standardowa od Inbanku oraz Lokata Standard od Toyota Banku. Trochę mniej, bo 1,70 proc. w skali roku, dadzą kolejne dwie oferty – EKOLokata Zyskowna (BOŚ Bank) zakładana bez konta osobistego oraz Lokata NR 1 (Idea Bank).

Najlepsze lokaty na 6 miesięcy na 100 000 zł

Posiadanie większych oszczędności nie stanowi przepustki do otrzymania lepszej stawki na lokacie półrocznej. Klienci, którzy chcieliby przekazać 100 000 zł na jeden depozyt, otrzymają niższe oprocentowanie, niż oferuje lider pierwszej tabeli. Najwyższa stawka w tym przypadku wynosi 3,00 proc. w skali roku i można ją znaleźć w dwóch bankach.

Tyle mogą otrzymać klienci, którzy powierzą swój kapitał Idea Bankowi lub Lion’s Bankowi. Zarówno Lokata na nowe środki PLUS, jak i Lokata Desire PLUS wymaga posiadania lub otwarcia konta osobistego oraz przekazania bankowi nowych środków.

Najlepsze lokaty 6-miesięczne dla 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Idea Bank Lokata na nowe środki PLUS 3,00% 1205,01 zł posiadanie konta; dla nowych środków, zakładana przez bankowość internetową lub mobilną Lion’s Bank Lokata Desire PLUS 3,00% 1205,01 zł posiadanie konta; dla nowych środków 2. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,60% 1044,35 zł posiadanie konta oraz zapewnienie: a) wpływu wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2500 zł/m-c lub b) wpływów na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł/m-c oraz zrealizowanie zaliczki podatku dochodowego do US-u lub płatności składki do ZUS-u 3. Alior Bank Lokata internetowa (dla nowych klientów) 2,50% 1004,18 zł tylko dla nowych klientów banku, zakładana on-line 4. BGŻOptima Lokata Deklasująca 2,40% 964,01 zł posiadanie konta oszczędnościowego; dla nowych środków, zakładana przez bankowość internetową 5. neoBank energoLOKATA 6M 2,30% 923,84 zł posiadanie konta lub portfela depozytowego w banku; tylko dla nowych klientów; zakładana przez bankowość internetową Sprawdź pozostałe miejsca w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 15.01.2018 r.

Miejsce drugie przypadło Nest Lokacie Lojalnej od Nest Banku oprocentowanej na 2,60 proc. w skali roku. Warunki depozytu są podobne do Nest Lokaty Witaj, jednak z tej oferty mogą skorzystać nie tylko nowi klienci. Bank wymaga posiadania konta osobistego oraz dokonywania wpływów w wysokości 2500 zł miesięcznie lub – jeśli klient posiada także konto firmowe – wpływów nie mniejszych niż 6000 zł miesięcznie. Nie zmienia się dodatkowy warunek – deponent, który zagwarantuje wpływy na konto firmowe, musi dokonywać płatności do ZUS lub US.

Ostatnie miejsce w topowej trójce zajmuje Lokata internetowa dla nowych klientów od Alior Banku, która jest oprocentowana na 2,50 proc. w skali roku, czyli o 0,10 pp. niżej niż wicelider zestawienia. Oferta jest dedykowana nowym klientom, którzy założą lokatę za pomocą wniosku internetowego.

Najlepsze lokaty półroczne – sytuacja na rynku

W styczniu wzrosło maksymalne oprocentowanie dostępne dla klientów, którzy zgromadzili 100 000 zł za sprawą podwyżki oprocentowania na Lokacie na nowe środki PLUS przez Idea Bank z 2,75 proc. do 3,00 proc. w skali roku. Depozyt umocnił się również na drugiej pozycji w pierwszym zestawieniu dla dziesięciokrotnie niższej kwoty. W obu tabelach towarzyszy mu Lokata Desire PLUS od Lion’s Banku, którą od niedawna można otworzyć, lokując już 10 000 zł. Lion’s Bank obniżył także kwotę minimalną na Lokacie Miracle, która tym samym uzupełniła listę najlepszych lokat na 10 000 zł bez dodatkowych warunków.

To nie koniec zmian, które zaszły w styczniowym rankingu. Nest Bank poprawił warunki Nest Lokaty Lojalnej, która dzięki podwyżce z 2,35 proc. na 2,60 proc. w skali roku wróciła do zestawienia na większą kwotę i zajęła drugie miejsce. Z kolei w BGŻOptima zakończyła się oferta Lokaty Urodzinowej. Zainteresowani depozytem w tym banku nie musieli czekać długo – 11 stycznia br. BGŻOptima wystartował z Lokatą Deklasującą, która nowym klientom proponuje takie samo oprocentowanie – 2,40 proc. w skali roku.

Klienci, którzy zwlekali z otwarciem energoLOKATY 6M od neoBanku, otrzymają obecnie niższe oprocentowanie. Aktualna stawka wynosi 2,30 proc. w skali roku. Około miesiąc temu była ona wyższa o 0,40 pp.

Monika Dekrewicz