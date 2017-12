Najlepsze lokaty bankowe na 12 miesięcy – grudzień 2017 [Ranking Bankier.pl]

Wybór standardowej oferty lokaty rocznej pozwoli zarobić maksymalnie 2,20 proc. w skali roku. Lepszą stawkę otrzymają klienci, którzy założą konto i spełnią dodatkowe warunki stawiane w regulaminach ofert. Przynoszącym do banku 10 000 zł instytucje zaoferują nawet 0,50 pp. więcej, a posiadacze większej kwoty mogą liczyć na oprocentowanie sięgające 3,00 proc. w skali roku.

W ostatnim rankingu 2017 roku redakcja Bankier.pl wzięła pod lupę lokaty roczne. Zwyczajowo, najlepsze oferty na 10 000 zł prezentujemy z zachowaniem podziału na lokaty dostępne po spełnieniu warunków chowających się pod tak zwanymi gwiazdkami oraz na depozyty, które nie są objęte dodatkowymi wymogami. Trzecia tabela zawiera informacje o najkorzystniejszych ofertach, z których mogą skorzystać posiadacze oszczędności na poziomie 100 000 zł. W przypadku, kiedy bank pod daną marką posiada w ofercie kilka lokat o podobnych parametrach, do zestawienia włączono najwyżej oprocentowany depozyt.

Najlepsze lokaty na 12 miesięcy na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami

Na pierwszym miejscu zestawienia najlepszych lokat rocznych z dodatkowymi warunkami dla wkładu w wysokości dokładnie 10 000 zł plasuje się energoLOKATA 12M, którą proponuje neoBank. Na tym depozycie można zarobić 2,70 proc. w skali roku, co ma przełożenie na zysk w wysokości blisko 219 zł. Lokata jest jednak objęta kilkoma obostrzeniami. Skorzystać z niej mogą wyłącznie nowi klienci banku, którzy skuszą się na dodatkowy produkt z oferty, czyli konto osobiste lub portfel depozytowy. EnergoLOKATĘ 12M należy otworzyć w terminie 85 dni od założenia wymaganego rachunku.

Najlepsze lokaty 12M na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. neoBANK energoLOKATA 12M 2,70% 218,70 zł tylko dla nowych klientów posiadających konto lub portfel depozytowy w banku 2. BOŚ Bank EKOlokata Plus 2,50% 202,50 zł tylko dla posiadaczy konta osobistego, utrzymujących na nim dodatkowe środki o wartości 10 proc. wysokości lokaty oraz dokonujących transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 300 zł/m-c 3. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,45% 198,45 zł dla posiadaczy konta, którzy zapewnią a) wpływy wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2500 zł/m-c lub b) wpływy na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł/m-c oraz będą realizować zaliczkę podatku dochodowego do US-u lub płatność składki do ZUS-u 4. Idea Bank Lokata Cloud 2,40% 194,40 zł utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie Idealnym 5. Toyota Bank Lokata Plus 2,30% 186,30 zł dla klientów posiadających konto Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 27.12.2017 r.

Miejsce wicelidera zajmuje w grudniu EKOlokata Plus od BOŚ Banku. Po spełnieniu kilku wymogów deponent może się cieszyć stawką w wysokości 2,50 proc. w skali roku. Do warunków należy posiadanie ROR-u, na którym klient utrzyma dodatkowe oszczędności o równowartości 10 proc. wysokości lokaty, a także dokonywanie w każdym miesiącu płatności kartą na sumę nie mniejszą niż 300 zł. Jeśli klient utrzyma depozyt do końca okresu jego trwania oraz zrealizuje wspomniane wymogi, na jego konto wpłynie około 203 zł odsetek.

Trzecią pozycję zajmuje lider z poprzedniego miesiąca – Nest Lokata Lojalna z oferty Nest Banku. Klient, który wybierze ten depozyt, otrzyma stawkę 2,45 proc. w skali roku, co da po roku ponad 198 zł zysku. Tutaj także nie obejdzie się bez rachunku. Warunkiem dodatkowym jest zapewnienie wpływów na konto w wysokości 2500 zł miesięcznie. Jeśli zainteresowany lokatą posiada konto firmowe, może wymóg dotyczący wpływów zrealizować w inny sposób – gwarantując otrzymywanie na nie przelewów miesięcznych na kwotę łączną nie mniejszą niż 6000 zł oraz wysyłając min. jeden przelew do ZUS-u lub US-u.

Najlepsze lokaty na 12 miesięcy na 10 000 zł bez dodatkowych warunków

Najwyżej oprocentowana propozycja, której dostępność nie jest podyktowana koniecznością skorzystania z dodatkowego produktu lub spełnienia innych wymogów, posiada procent niższy od wszystkich lokat zajmujących czołowe miejsca w pierwszym zestawieniu.

Decydując się na depozyt tego typu, można otrzymać maksymalnie 2,20 proc. w skali roku. Takie oprocentowanie towarzyszy Lokacie standardowej w Inbanku. Ulokowane 10 000 zł wypracują przez 12 miesięcy odsetki w wysokości niewiele ponad 178 zł. Przekazane instytucji środki są objęte estońskim systemem gwarantowania depozytów.

Najlepsze lokaty 12M na 10 000 zł bez dodatkowych warunków Lp. Bank Lokata Oprocentowanie Zysk 1. Inbank Lokata standardowa 2,20% 178,20 zł 2. BOŚ Bank EKOlokata Plus 2,00% 162,00 zł 3. Toyota Bank Lokata Standard 1,95% 157,95 zł 4. Idea Bank Lokata NR 1 1,85% 149,85 zł 5. Nest Bank Nest Lokata WIBOR 1,81% 146,61 zł Sprawdź pozostałe lokaty w zestawieniu » Źródło: Bankier.pl, stan na 27.12.2017 r.

Kilkanaście złotych mniej zarobią klienci, którzy zaniosą swoje oszczędności do BOŚ Banku. W jego ofercie można znaleźć lokatę roczną, która zagwarantuje 2,00 proc. w skali roku. Taki procent ma EKOLokata Plus w wariancie bez konta osobistego, której wybór przyniesie na koniec okresu trwania depozytu 162 zł. Trzecie miejsce należy do Toyota Banku, a dokładniej Lokaty Standard na 1,95 proc. w skali roku. Jej otwarcie pozwoli na osiągnięcie zysku w wysokości blisko 158 zł.

Najlepsze lokaty na 12 miesięcy na 100 000 zł

Klienci poszukujący najwyższej stawki, mogą rozważyć Lokatę Powitalną z oferty Deutsche Banku. Oprocentowanie w wysokości 3,00 proc. w skali roku jest dedykowane nowym klientom, którzy otworzą konto dbNET Premium w promocji. Depozyt zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu najlepszych lokat rocznych na 100 000 zł. Ci, którzy ulokują na nim taką sumę, zostaną wynagrodzeni odsetkami w wysokości 2430 zł.

Najlepsze lokaty 12-miesięczne dla 100 000 zł Lp. Bank Lokata Oproc. Zysk Warunki 1. Deutsche Bank Lokata Powitalna 3,00% 2430,00 zł dla nowych klientów, którzy otworzą konto dbNET PREMIUM, zakładana tylko w oddziale 2. neoBANK energoLOKATA 12M 2,70% 2187,00 zł tylko dla nowych klientów posiadających konto lub portfel depozytowy w banku, zakładana przez bankowość internetową 3. BOŚ Bank EKOlokata Plus 2,50% 2025,00 zł tylko dla posiadaczy konta osobistego, utrzymujących na nim dodatkowe środki o wartości 10 proc. wysokości lokaty oraz dokonujących transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 300 zł/m-c 4. Nest Bank Nest Lokata Lojalna 2,45% 1984,50 zł dla posiadaczy konta, którzy zapewnią: a) wpływy wynagrodzenia na ROR w kwocie min. 2500 zł/m-c lub b) wpływy na rachunek firmowy w kwocie min. 6000 zł/m-c oraz będą realizować zaliczkę podatku dochodowego do US-u lub płatność składki do ZUS-u 5. Idea Bank Lokata Cloud 2,40% 1944,00 zł utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Koncie Idealnym, zakładana przez bankowość internetową Lion’s Bank Lokata Fortune 2,40% 1944,00 zł utrzymanie przez cały okres trwania lokaty dodatkowych środków o wartości 10 proc. wysokości lokaty na Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowym prowadzonym przez bank Sprawdź pozostałe miejsca w zestawieniu» Źródło: Bankier.pl, stan na 27.12.2017 r.

Około 250 zł mniej, a dokładnie 2187 zł, zarobią zainteresowani energoLOKATĄ 12M, która w tym zestawieniu zajmuje miejsce drugie. Depozyt od neoBanku posiada taką samą stawkę oraz warunki, jak dla niższej kwoty. Oznacza to, że oprocentowanie w wysokości 2,70 proc. w skali roku jest skierowane do osób, które są nowymi klientami banku i skorzystają dodatkowo z konta osobistego lub portfela depozytowego.

TOP3 zamyka EKOlokata PLUS oprocentowana na 2,50 proc. w skali roku. Jest to wyżej oprocentowany wariant depozytu od BOŚ Banku, który wymaga utrzymywania dodatkowych środków (10 proc. wysokości lokaty) na koncie osobistym prowadzonym przez bank oraz realizowania transakcji kartą płatniczą na kwotę min. 300 zł miesięcznie. Oferta pozwoli osiągnąć zysk w wysokości 2025 zł. Pozostałe propozycje z tabeli zapewnią zarobek niższy niż 2000 zł.

Najlepsze lokaty roczne – sytuacja na rynku

W listopadzie klienci nie mogli narzekać na brak pozytywnych informacji dotyczących lokat długoterminowych. Kilka banków poprawiło warunki na swoich depozytach, a do czołówki weszła także nowa lokata. Wśród podnoszących stawki znalazł się wtedy Nest Bank, który tym razem obniżył oprocentowanie na niektórych swoich depozytach.

W ciągu ostatniego miesiąca Nest Bank zaktualizował tabelę oprocentowania dwukrotnie, nie oszczędzając przy tym stawki na m.in. Nest Lokacie Lojalnej. 30 listopada br. została ona obniżona o 0,10 pp., a 7 grudnia br. o kolejne 0,25 pp. Jej obecne oprocentowanie wynosi 2,45 proc. w skali roku. Efektem tej zmiany jest spadek depozytu z pierwszego miejsca zestawienia najlepszych lokat na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami oraz z pozycji wicelidera w tabeli z ofertami na dziesięciokrotnie wyższą kwotę. Takim samym cięciem została również objęta Nest Lokata na Nowe Środki.

Pozostałe oferty utrzymały oprocentowanie z listopada. Maksymalna stawka wciąż wynosi 3,00 proc., jednak, aby ją otrzymać, trzeba będzie przede wszystkim przekazać na rachunek większe oszczędności. W związku ze zmianą oprocentowania na Nest Lokacie Lojalnej, posiadacze 10 000 zł mogą otrzymać nie 2,80 proc. w skali roku, jak przed miesiącem, ale maksymalnie 2,70 proc. w skali roku. Tyle zaoferuje lider zestawienia z dodatkowymi warunkami – neoBank.

Monika Dekrewicz