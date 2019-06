Czerwień na GPW. Rajd "Getinów"

Lekkie wzrosty w Stanach nie wystarczyły, by przeciągnąć WIG20 na zieloną stronę. GPW rozpoczęła tydzień od spadków, choć na parkiecie znalazły się spółki, które pozytywnie zaskoczyły inwestorów. Wśród blue chipów warto wymienić KGHM, na szerokim rynku tzw. "Getiny".

Tylko na początku sesji WIG20 dawał inwestorom szansę na wzrosty, później na rynku dominowała czerwień. Nie pomógł nawet fakt, że w Europie akcenty były mniej więcej po równo rozłożone pomiędzy byki, a niedźwiedzie. Impulsem do wzrostu nie okazał się także udany początek handlu na Wall Street, gdzie indeksy rosły w oczekiwaniu na środową decyzję Fed.

Ostatecznie WIG20 w poniedziałek spadł o 0,43 proc. do 2.276,60 pkt. Słabo wyglądały też inne indeksy. WIG zniżkował 0,4 proc. , mWIG40 poszedł w dół o 0,55 proc., a sWIG80 stracił 0,41 proc. Obroty na szerokim rynku wyniosły marne 521 mln zł

Na koniec dnia najwięcej wśród spółek WIG20 spadły notowania PGE (3,1 proc.) oraz mBanku (2,8 proc.). CD Projekt stracił 2,16 proc. przy obrotach rzędu 52 mln zł. Najmocniej rosnącym blue chipem był KGHM - wzrósł o 1,4 proc. przy obrotach 30 mln zł.

Najciekawiej działo się na spółkach Leszka Czarneckiego. Getin Holding, Getin Noble Bank oraz Idea Bank utrzymały poranne wzrosty i zamknęły notowania zyskując odpowiednio 24,3, 15,6 oraz 19 proc. Getin Noble Bank ma dwie niewiążące oferty od funduszy private equity dopuszczonych do badania due diligence - podał bank w komunikacie po piątkowej sesji. Oferty zawierają szereg warunków, w tym między innymi odnoszących się do zakupu istniejących obecnie akcji banku, uzgodnień z organami regulacyjnymi oraz przeprowadzenia dodatkowego badania due diligence banku. To wprawdzie jeszcze nie równa się dofinansowaniu banku, rozbudziło jednak nadzieje inwestorów na przybliżenie się do rozwiązania kapitałowych problemów Getinu.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Altus TFI – spadek o 9,3 proc. przy obrotach 0,5 mln zł. Po sesji spółka poinformowała, że udało się jej jednak doprowadzić do korzystnego dla niej rozwiązania konfliktu z głównym akcjonariuszem Dębicy. W efekcie Rockbridge TFI sprzedał firmie Goodyear 5,85 proc. Dębicy za 79,2 mln zł.

Pozytywnie wyróżniły się akcje Bumech, rosnąc o 14,4 proc. Spółka poinformowała o zwiększeniu przez dwa podmioty pozycji w spółce. Pierwszym jest Fundacja Przystań w Ścinawie - zakupiła 1.433.265 akcji po średniej cenie 4 zł i posiada 14,46 proc udziału w akcjach i liczbie głosów. Drugim jest Noble Funds, który nabył 12,97 proc. udziałów.

Adam Torchała/PAP Biznes