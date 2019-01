Zaskakujący wzrost cen paliw

Choć na wielu wrocławskich stacjach w ostatnich dniach można było zauważyć przeceny, to średnie ceny benzyny w skali całego kraju w mijającym tygodniu odnotowały pierwszy wzrost od września. Podwyżkom cen detalicznych towarzyszyły stabilne ceny w hurcie.

Według stanu na 24 stycznia średnia cena detaliczna benzyny bezołowiowej 95 wyniosła 4,79 zł/l i była o trzy grosze wyższa niż tydzień wcześniej – podaje BM Reflex. Jest to zatem pierwsza od września podwyżka średniej detalicznej ceny tego paliwa. Litr oleju napędowego podrożał średnio o trzy grosze do 5,04 zł/l, notując pierwszy wzrost od listopada. Za to cena autogazu obniżyła się o 3 gr/l, schodząc do 2,25 zł/l.

To dość zaskakujące informacje, ponieważ przynajmniej na rynku wrocławskim od pewnego czasu można było zaobserwować kontynuację spadków cen paliw. W ostatnich dniach na kolejnych stacjach zaczęła się pojawiać benzyna tańsza niż 4,70 zł/l, choć nadal liczebnie przeważyły stawki powyżej tego poziomu. Gdzieniegdzie zaczęły się też pojawiać ceny poniżej 5 zł/l w przypadku ON.

- Mimo że jeszcze na części stacji w tym tygodniu ceny spadały, to jednak przeważająca część z nich wprowadziła już korekty cen w górę. Stąd średnia podwyżka w skali tygodnia nie jest jeszcze zbyt wysoka. Analiza cen ropy naftowej i cen hurtowych sugeruje kontynuację podwyżek cen na stacjach w kolejnym tygodniu o kilka groszy na litrze – twierdzą analitycy BM Reflex.

Tyle że w ostatnich dniach hurtowe ceny paliw pozostają dość stabilne . Metr sześcienny benzyny (ok. 1000 litrów) w Orlenie kosztuje obecnie 3518 zł (to cena bez VAT-u) – a więc podobnie (lub nawet mniej) niż w poprzednich dniach. Ostatnia istotna podwyżka cen hurtowych tego paliwa miała miejsce jakieś dwa tygodnie temu! Bez większych zmian – na poziomie ok. 330 zł za baryłkę – pozostaje także cena ropy Brent w przeliczeniu na PLN.

Wydaje się zatem, że mamy do czynienia z kontynuacją obserwowanego od listopada trendem utrzymywania się wysokich marż detalicznych. W przypadku benzyny Pb95 marże te kształtują się na średnim poziomie 46 gr/l i są dwukrotnie wyższe od historycznej średniej. W przypadku ON jest to 25 gr/l, co jest wynikiem zbieżnym z długookresową średnią.

Otwarte pozostaje pytanie, z czego wynika tak wysoki poziom marży w przypadku benzyny. Być może jest to efekt zwiększonego popytu na to paliwo w sezonie ferii zimowych. Piątek jest bowiem ostatnim dniem pierwszego semestru dla uczniów m.in. z Wrocławia i Warszawy.

Krzysztof Kolany