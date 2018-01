Plan na 2018 rok - oszczędzanie. Nie tylko lokaty na celowniku Polaków

Polacy w 2018 r. planują poprawę zarządzania sowim domowym budżetem. Chcą się skupić głównie na oszczędzaniu krótkoterminowym, czyli lokatach, jak również długoterminowym – z myślą o emeryturze.

Jak co roku Deutsche Bank przeprowadził sondę wśród Polaków na temat ich planów finansowych. Okazuje się, że większość badanych deklaruje chęć lepszego gospodarowania domowym budżetem. Prawie co druga osoba posiada plany związane z finansami na 2018 r. Oznacza to wzrost w stosunku do minionego roku o ok. 16 p.p. – Wynik badania oznacza, że z jednej strony odczuwamy poprawę w naszych portfelach (…), z drugiej jednak wciąż dominują postawy ostrożnościowe – w nowym roku będziemy raczej odkładać pieniądze, niż je inwestować – informuje Monika Szlosek, dyrektor bankowości detalicznej i inwestycyjnej Deutsche Bank.

Młodzi chcą oszczędzać

Okazuje się, że coraz częściej posiadanie planów finansowych deklaruje młodsze pokolenie. Jak wskazuje sonda, niemal wszyscy przed 30. rokiem życia zamierzają podjąć jakieś czynności w tym zakresie. Sytuacja wygląda inaczej wśród 40-latków, aż 70 proc. nie ma żadnych planów inwestycyjnych czy oszczędnościowych.

Co piąty badany zamierza samodzielnie odkładać pieniądze na emeryturę. Był to również główny cel przyświecający Polakom w minionych latach, na co miały wpływ pesymistyczne prognozy ekspertów co do znacznego pogorszenia standardu życia po zakończeniu aktywności zawodowej. O zabezpieczeniu swojej przyszłości częściej myślą mężczyźni. Natomiast kobiety skupiają się głownie na oszczędzaniu krótkoterminowym przy wykorzystaniu lokat bankowych.

Polacy wybierają lokaty

Sonda Deutsche Banku wskazuje, że głównym celem Polaków jest oszczędzanie na przyszłą emeryturę przy wykorzystaniu planów systematycznego oszczędzania. Na drugim miejscu uplasowały się lokaty terminowe (sprawdź obecnie najwyższe stawki lokat w naszej porównywarce). Jak pokazuje badanie, zainteresowanie taką formą oszczędzania wzrosło w stosunku do ubiegłego roku. – (…) Polacy często wykazują się postawą ostrożnościową. Są przyzwyczajeni do produktów, które znają i które w razie nagłej potrzeby dają możliwość sięgnięcia po pieniądze w dowolnym momencie – twierdzi prof. Małgorzata Bombol ze Szkoły Głównej Handlowej.

Osoby, które oczekują wyższych zysków niż te, które można osiągnąć na lokatach terminowych, sięgają po alternatywne rozwiązania. Niemal co dziesiąty Polak deklaruje chęć zainwestowania w wino, sztukę lub grunty. Siedem na dziesięć ankietowanych osób skłania się ku inwestycjom w jednostki funduszy inwestycyjnych (niemal dwukrotny wzrost wskazań rdr.). Jedynie 3 proc.respondentów planuje w tym roku zakup inwestycyjny złota ( zobacz nasz specjalny biuletyn "Złotowieści" ).

Badanie pokazuje również, że wzrosła świadomość finansowa Polaków, bowiem coraz częściej kierujemy się zasadą dywersyfikacji. Środki pieniężne lokujemy w różne produkty, dzięki czemu minimalizujemy straty.

Kredyty wciąż wysoko

Plany finansowe związane z zaciągnięciem kredytu znalazły się na szóstym miejscu zestawienia. Po wskazane źródło finansowania sięgają głownie 30-latkowie, posiadający ustabilizowaną sytuację zawodową. Największym zainteresowaniem cieszą się kredyty mieszkaniowe oraz gotówkowe.

Źródło:

Katarzyna Rostkowska