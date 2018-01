Nawet 800 tys. zł kredytu za 6 tys. zł „na rękę”

Gospodarstwo domowe z łącznym dochodem 6,2 tys. zł może liczyć nawet na ponad 800 tys. zł kredytu hipotecznego. Różnice w szacunkach przygotowanych przez banki są jednak olbrzymie – najbardziej wstrzemięźliwy kredytodawca proponuje kwotę finansowania niższą o niemal 350 tys. zł.

W styczniowym rankingu kredytów hipotecznych banki przygotowywały oferty dla bezdzietnego małżeństwa rozważającego zakup mieszkania na rynku pierwotnym we Wrocławiu. Założyliśmy, że klienci nie posiadają obecnie żadnych zobowiązań finansowych i legitymują się historią kredytową bez odnotowanych opóźnień w spłatach.

Banki przygotowały szacunki teoretycznej maksymalnej zdolności kredytowej profilowych kredytobiorców. 30-letni mężczyzna zarabia 3300 zł miesięcznie, 29-letnia kobieta – 2900 zł netto. Oboje mogą pochwalić się ponad rocznym stażem u swojego pracodawcy, gdzie zawarli umowy o pracę na czas nieokreślony.

Przyjmując, że okres spłaty wyniesie 30 lat, a klienci wpłacą z własnych oszczędności 20 proc. ceny nieruchomości, najwyżej zdolność kredytową oszacował Bank Ochrony Środowiska. Ta instytucja byłaby gotowa pożyczyć profilowej parze 852 tys. zł. Oznaczałoby to, że klienci mogliby teoretycznie zakupić nieruchomość o wartości przekraczającej 1,06 mln zł.

Maksymalna zdolność kredytowa dla profilowych klientów (kredyt na 30 lat, raty równe, LTV 80 proc., miesięczny dochód netto 6200 zł) Lp. Bank Maksymalna szacowana zdolność kredytowa Maksymalna cena nieruchomości kupowanej na kredyt (przy 20 proc. wkładu własnego) Rata równa kredytu przy maksymalnym wykorzystaniu zdolności kredytowej* DSTI – relacja raty do miesięcznego dochodu gospodarstwa 1. BOŚ 852 458 zł 1 065 573 zł 3 976 zł 64,14% 2. Deutsche Bank 700 000 zł 875 000 zł 3 269 zł 52,74% 3. ING Bank Śląski 694 348 zł 867 935 zł 3 117 zł 50,29% 4. Bank Pekao 674 300 zł 842 875 zł 3 054 zł 49,26% 5. Bank BGŻ BNP Paribas 670 730 zł 838 413 zł 3 019 zł 48,70% 6. Alior Bank 643 094 zł 803 868 zł 3 073 zł 49,58% 7. mBank 637 473 zł 796 841 zł 2 941 zł 47,44% 8. Credit Agricole 624 162 zł 780 203 zł 2 809 zł 45,32% 9. Raiffeisen Polbank 604 000 zł 755 000 zł 2 678 zł 43,20% 10. PKO BP* 601 650 zł 752 063 zł 2 654 zł 42,82% 11. Bank Millennium 600 000 zł 750 000 zł 2 836 zł 45,76% 12. Eurobank 580 351 zł 725 439 zł 2 690 zł 43,40% 13. Citi Handlowy 574 000 zł 717 500 zł 2 616 zł 42,20% 14. Bank Zachodni WBK 506 012 zł 632 515 zł 2 389 zł 38,54% * Miesięczna rata oszacowana na podstawie oprocentowania obecnie stosowanego przez bank dla profilowych klientów. ** Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 17-22.1.2018 r.

Decydując się na zaciągnięcie takiego zobowiązania, klienci musieliby liczyć się z koniecznością opłacania co miesiąc raty zbliżonej do 4 tys. zł. Niemal 2/3 dochodów gospodarstwa trafiałoby zatem do banku. W przypadku większości pozostałych instytucji obecnych w zestawieniu wskaźnik DSTI, obrazujący obciążenie dochodów spłatą rat, waha się pomiędzy 40 a 50 procent.

Warto przy okazji przypomnieć, że wskaźnik WIBOR, od którego uzależnione jest oprocentowanie kredytu hipotecznego, jest dziś na rekordowo niskim poziomie. Podwyżka stóp procentowych w przyszłości mogłaby spowodować, że kredytobiorcy zostaliby obciążeni obsługą długu w jeszcze większym stopniu. Przed dziesięcioma laty WIBOR 3M znajdował się na poziomie ok. 8 proc. Gdyby wskaźnik znalazł się znowu w tych okolicach, rata kredytu zaciągniętego „pod korek” wzrosłaby do 7,4 tys. zł.

Wśród instytucji najbardziej zachowawczo podchodzących do określania zdolności kredytowej znalazły się PKO BP, Eurobank, Citi Handlowy oraz Bank Zachodni WBK. W tych bankach para 30-latków może liczyć na finansowanie w wysokości poniżej 600 tys. zł. Najniżej wydolność profilowych klientów oszacował BZ WBK, w którym górny limit kredytu wyniósł 506 tys. zł – o prawie 350 tys. mniej niż w BOŚ.

