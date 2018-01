Najlepsze konta oszczędnościowe – styczeń 2018 [Ranking Bankier.pl]

W styczniowym rankingu liczba banków, które proponują na koncie oszczędnościowym min. 3 proc. w skali roku, wzrosła do czterech instytucji. Każda z ofert, która kusi taką stawką, wymaga od klienta m.in. posiadania konta osobistego. Konta bez dodatkowych warunków są znacznie gorzej oprocentowane. W ich przypadku nie ma co liczyć na więcej niż 2,22 proc. w skali roku.

Styczniowy ranking kont oszczędnościowych obejmuje najlepsze propozycje dla klientów, którzy chcą odłożyć 10 000 zł, choć jednocześnie zależy im na swobodnym dostępie do zdeponowanych środków. Czołowe oferty przedstawione zostały w dwóch tabelkach. Pierwsza z nich prezentuje konta oszczędnościowe, których stawki obowiązują po spełnieniu dodatkowych warunków. Druga z kolei, to rachunki w standardowych ofertach, które nie mają takich ograniczeń. W danym zestawieniu bank pod daną marką może pojawić się raz. Jeśli posiada on kilka rachunków oszczędnościowych, to do tabeli włączona została oferta z najwyższym oprocentowaniem.

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami

Najwyższe stawki na kontach oszczędnościowych można znaleźć wśród ofert, które wymagają od klienta czegoś więcej niż założenie samego rachunku. Zwykle jest to posiadanie konta osobistego, choć nie zawsze na tym się kończy. Popularny jest także wymóg zrealizowania płatności bezgotówkowych na określoną kwotę czy przekazania nowych środków.

Liderem w zestawieniu ofert tego typu dla wkładu w wysokości 10 000 zł jest Konto oszczędnościowe od Orange Finanse, które utrzymuje stawkę w wysokości 3,60 proc. w skali roku. Bank podniesie standardowe oprocentowanie do tego poziomu, jeśli zainteresowany jest nowym klientem dla banku i założy konto osobiste w promocji. Regulamin oferty zobowiązuje również klienta do dokonywania płatności kartą debetową na kwotę min. 300 zł miesięcznie. Promocja jest skierowana wyłącznie do osób, które posiadają abonamentowe usługi mobilne w Orange lub korzystają z oferty na kartę. Wyższa stawka obejmuje środki do 10 000 zł i obowiązuje przez pół roku.

Najlepsze konta oszczędnościowe z dodatkowymi warunkami dla kwoty 10 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu Warunki 1. Orange Finanse Konto oszczędnościowe 3,60% 24,76 zł Oferta dla klientów Orange posiadających abonamentowe usługi mobilne lub korzystających z usług Orange w ramach oferty na kartę. Konieczne jest założenie ROR-u w Orange Finanse i aktywne korzystanie z karty debetowej (transakcje na 300 zł miesięcznie). Wyższa stawka obowiązuje przez 6 miesięcy; do 10 000 zł 2. Alior Bank Konto oszczędnościowe 3,00% 20,63 zł Oferta dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego, którzy aktywowali korzyść uprawniającą do wyższego oprocentowania na koncie oszczędnościowym. Wyższa stawka obowiązuje do 30 czerwca 2018 r., do 20 000 zł Bank Pocztowy Pocztowe Konto 500+ 3,00% 20,63 zł Oferta dla beneficjentów programu "Rodzina 500+". Wymagane zasilanie konta wpływami pochodzącymi ze świadczenia na kwotę min. 500 zł; oprocentowanie gwarantowane do 31 marca 2018 r., do 10 000 zł T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe 3,00% 20,63 zł Oferta dla nowych klientów zakładających ROR, obowiązuje przez 92 dni, do 50 000 zł. 3. Deutsche Bank Polska db Konto Oszczędnościowe Plus 2,55% 17,54 zł Oferta dla nowych klientów lub nowych środków, obowiązuje przez 4 miesiące, do 100 000 zł 4. Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit 2,50% 17,19 zł Oferta dla posiadaczy ROR-u w okresie promocji, dla nowych środków, obowiązuje przez 92 dni, do 100 000 zł BGŻOptima Konto BGŻOptima (Rachunek Smart) 2,50% 17,19 zł Oferta dla klientów, którzy ulokują nowe środki, obowiązuje do 25 stycznia 2018 r., do 150 000 zł. Getin Bank / Noble Bank Konto oszczędnościowe „Na nowe środki” 2,50% 17,19 zł Oferta dla posiadaczy ROR-u w okresie promocji, dla nowych środków, obowiązuje przez 122 dni, do 200 000 zł. eurobank Rachunek oszczędnościowy Ekstra Zysk 2,50%* 17,05 zł Oferta dla nowych klientów otwierających ROR, promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące dla środków do 30 000 zł ING Bank Śląski Otwarte Konto Oszczędnościowe 2,50%** 0 zł** Oferta dla klientów, którzy nie posiadają konta oszczędnościowego lub nie korzystali z niego we wskazanym w regulaminie czasie, obowiązuje przez 4 miesiące, do kwoty poniżej 100 000 zł 5. Nest Bank Nest Oszczędności 2,25% 15,47 zł Oferta dla nowych klientów otwierających ROR, promocyjne oprocentowanie obowiązuje do końca miesiąca kalendarzowego, w którym otwarto rachunek oraz przez następne 2 miesiące, do 50 000 zł. *Odsetki kapitalizowane są z częstotliwością dzienną. **Odsetki dopisywane są na koniec okresu promocji (po 4 miesiącach od otwarcia konta). Źródło: Bankier.pl, stan na 09.01.2018 r.

Stawkę 3,00 proc. w skali roku, która uprawnia do zajęcia drugiego miejsca w rankingu, proponują już nie dwa banki – jak przed miesiącem – ale trzy instytucje. Listę zasilił Alior Bank, który takie oprocentowanie oferuje klientom, którzy już założyli lub otworzą Konto Jakże Osobiste oraz jako jedną z korzyści wybiorą podwyższone oprocentowanie na koncie oszczędnościowym. Stawka obowiązuje do 30 czerwca 2018 r. i dotyczy wkładu nie większego niż 20 000 zł.

Tyle samo oferuje Bank Pocztowy na swoim Pocztowym Koncie 500+. Z tej oferty będą mogli skorzystać zainteresowani, którzy są beneficjentami programu rządowego „Rodzina 500 plus”. Bank zastosuje taką stawkę, jeśli na konto trafią środki ze świadczenia. Wspomniana stawka obejmuje oszczędności nieprzekraczające 10 000 zł i jest gwarantowana do 31 marca 2018 r.

3,00 proc. można również zyskać, wybierając Konto oszczędnościowe od T-Mobile Usługi Bankowe. Jest to oferta skierowana do nowych klientów, którzy w pierwszej kolejności otworzą konto osobiste. W tym przypadku stawka obejmie środki do 50 000 zł. Wyższym oprocentowaniem można się cieszyć przez 92 dni.

Deutsche Bank zamyka pierwszą trójkę rankingu kont oszczędnościowych z dodatkowymi warunkami. Jego db Konto oszczędnościowe Plus oferuje 2,55 proc. w skali roku na 4 miesiące. Stawka dotyczy oszczędności do 100 000 zł. Aby skorzystać z tej oferty, należy ulokować nowe środki lub być nowym klientem.

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków

Na pierwszym miejscu zestawienia kont oszczędnościowych na 10 000 zł bez dodatkowych warunków plasuje się konto oszczędnościowe ze stawką niższą niż wszystkie oferty z czołowej piątki pierwszej tabeli. Stawka na Indeksowanym Koncie Oszczędnościowym w Toyota Banku, o którym mowa, wynosi 2,22 proc. w skali roku. Oferta nie wymaga założenia konta osobistego, ani spełnienia innych wymogów. Bank pobiera za prowadzenie rachunku opłatę miesięczną w wysokości 30 zł, jednak zwraca ją klientom, którzy nie wypłacą w danym miesiącu środków z rachunku.

Najlepsze konta oszczędnościowe bez dodatkowych warunków dla kwoty 10 000 zł Lp. Bank Konto Oproc. Zysk po miesiącu 1. Toyota Bank Indeksowane Konto Oszczędnościowe 2,22% 15,26 zł 2. Lion’s Bank Lion’s Excellence* 1,50% 10,31 zł 3. Bank BPS Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt 1,30% 8,94 zł 4. T-Mobile Usługi Bankowe Konto oszczędnościowe 1,05% 7,22 zł 5. BOŚ Bank EKOkonto oszczędnościowe Standard 1,00% 6,87 zł Deutsche Bank Polska db Konto Oszczędnościowe 24h 1,00% 6,87 zł Getin Bank / Noble Bank Konto oszczędnościowe 1,00% 6,87 zł PlusBank Konto oszczędnościowe 1,00% 6,87 zł *Nowy klient może założyć konto w oddziale lub przez infolinię. Źródło: Bankier.pl, stan na 09.01.2018 r.

Na drugim miejscu melduje się Konto Lion’s Excellence od Lion’s Banku. Oferta bez ROR-u opiewa na 1,50 proc. w skali roku. Ostatnią pozycję w TOP3 zajmuje Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt z oferty Banku BPS z oprocentowaniem w wysokości 1,30 proc. w skali roku.

Najlepsze konta oszczędnościowe – sytuacja na rynku

Początek roku przyniósł kilka zmian w zestawieniach najwyżej oprocentowanych kont oszczędnościowych. Większość z nich można zaobserwować w pierwszej tabeli, która obejmuje rachunki z dodatkowymi warunkami.

Alior Bank podniósł oprocentowanie na Koncie oszczędnościowym dostępnym dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego. Klienci, którzy jako korzyść wybiorą właśnie wyższe oprocentowanie na rachunku oszczędnościowym, mogą od niedawna cieszyć się stawką w wysokości 3,00 proc. w skali roku. Oprocentowanie obowiązujące przed zmianą było znacznie niższe i wynosiło równowartość stawki WIBID 1M. Tym samym Alior Bank zajmuje ex aequo drugie miejsce w zestawieniu kont z dodatkowymi warunkami razem z Bankiem Pocztowym oraz T-Mobile Usługi Bankowe.

Nowa edycja Konta oszczędnościowego „Na nowe środki” w Getin Banku zaprezentowała obniżoną stawkę. Do 17 grudnia 2017 r. obowiązywało oprocentowanie w wysokości 2,70 proc. w skali roku. Obecnie jest ono o 0,20 pp. niższe. Niezmienna pozostała kwota maksymalna objęta korzystniejszym oprocentowaniem.

W przypadku zestawienia kont lokacyjnych dostępnych bez konieczności realizowania dodatkowych warunków zmiany są drobne. Toyota Bank obniżył na Indeksowanym Koncie Oszczędnościowym oprocentowanie o 0,01 pp. w związku ze zmianą wysokości stawki WIBOR 3M. Tak samo zareagował T-Mobile Usługi Bankowe, który uzależnia wysokość oprocentowania na Koncie oszczędnościowym od stawki WIBID 1M, która także obniżyła się o 0,01 pp.

Monika Dekrewicz