Ceny ofertowe działek budowlanych – grudzień 2018 [Raport Bankier.pl]

Końcówka roku ochłodziła nastroje na rynku działek budowlanych. Próbujący sprzedaż tereny pod budowę domu niespecjalnie podnosili ceny, ale nie chcieli też rozpoczynać negocjacji cenowych od niższych stawek.

Nieco ponad 809 zł/mkw. oczekiwano w listopadzie w Warszawie za parcelę budowlaną – to średnia stawka z oczekiwań cenowych sprzedawców – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. To nieznaczna ulga dla poszukujących w stolicy miejsca na budowę własnych czterech ścian. Ogółem w całym województwie mazowieckim od kwartału mamy natomiast do czynienia ze sztywną średnią stawką wynoszącą 189 zł/mkw.

Wśród najdroższych województw, ustępujących miejsca województwu mazowieckiemu, znalazły się także woj. pomorskie (158 zł/mkw.), małopolskie (126 zł/mkw.) oraz śląskie na równi z wielkopolskim (114 zł/mkw.). Średnia stawka wyniosła min. 100 zł/mkw. jeszcze w woj. zachodniopomorskim (103 zł/mkw.) i podlaskim (100 zł/mkw.).

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych dla województw i miast wojewódzkich w listopadzie 2018 r. [zł/mkw.] Województwo Powierzchnia [mkw.] Średnia cena dla powierzchni Średnia cena dla całego województwa Miasto Średnia cena dla miasta dolnośląskie 0-800 254 93 Wrocław 462 800-1200 111 1200-2000 104 2000-5000 86 5000-10 000 82 10 000 i więcej 76 kujawsko-pomorskie 0-800 195 82 Bydgoszcz 257 800-1200 97 1200-2000 84 2000-5000 65 5000-10 000 135 10 000 i więcej 55 lubelskie 0-800 262 95 Lublin 73 800-1200 155 1200-2000 107 2000-5000 82 5000-10 000 91 10 000 i więcej 77 lubuskie 0-800 157 54 Gorzów Wielkopolski 73 800-1200 64 1200-2000 59 2000-5000 43 5000-10 000 43 10 000 i więcej 39 łódzkie 0-800 257 87 Łódź 314 800-1200 119 1200-2000 112 2000-5000 92 5000-10 000 116 10 000 i więcej 93 małopolskie 0-800 260 126 Kraków 466 800-1200 151 1200-2000 125 2000-5000 101 5000-10 000 109 10 000 i więcej 77 mazowieckie 0-800 480 189 Warszawa 809 800-1200 228 1200-2000 182 2000-5000 210 5000-10 000 195 10 000 i więcej 159 opolskie 0-800 100 71 Opole 169 800-1200 87 1200-2000 69 2000-5000 58 5000-10 000 52 10 000 i więcej 39 podkarpackie 0-800 203 70 Rzeszów 196 800-1200 88 1200-2000 79 2000-5000 58 5000-10 000 62 10 000 i więcej 66 podlaskie 0-800 244 100 Białystok 331 800-1200 120 1200-2000 96 2000-5000 95 5000-10 000 72 10 000 i więcej 59 pomorskie 0-800 446 158 Gdańsk 391 800-1200 147 1200-2000 129 2000-5000 113 5000-10 000 135 10 000 i więcej 82 śląskie 0-800 174 114 Katowice 335 800-1200 115 1200-2000 104 2000-5000 97 5000-10 000 97 10 000 i więcej 100 świętokrzyskie 0-800 215 94 Kielce 408 800-1200 100 1200-2000 106 2000-5000 74 5000-10 000 83 10 000 i więcej 57 warmińsko-mazurskie 0-800 149 57 Olsztyn 172 800-1200 81 1200-2000 59 2000-5000 55 5000-10 000 55 10 000 i więcej 41 wielkopolskie 0-800 223 114 Poznań 571 800-1200 133 1200-2000 127 2000-5000 114 5000-10 000 145 10 000 i więcej 71 zachodniopomorskie 0-800 228 103 Szczecin 308 800-1200 107 1200-2000 88 2000-5000 122 5000-10 000 90 10 000 i więcej 119 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Najtańsze grunty budowlane pod względem oczekiwań sprzedawców niezmiennie znajdują się w woj. Lubuskim – 54 zł/mkw. W ostatnich miesiącach zbliżyło się do tej stawki także woj. kujawsko-pomorskie. W listopadzie średnia cena dla całego regionu wyniosła 57 zł/mkw.



W przypadku miast wojewódzkich na liście najdroższych znalazły się, tuż pod Warszawą, Poznań, Kraków i Wrocław. O ile Poznań prezentował stawki rzędu 570 zł/mkw., to pozostałym dwóm brakuje do stolicy niemal drugie tyle – średnie ceny w tych miastach wyniosły odpowiednio 466 zł/mkw. i 462 zł/mkw.

Analogicznie do zestawienia województw, wśród miast najtańszym jest Gorzów Wielkopolski reprezentujący województwo lubuskie. Stawka w tym przypadku to jedyna na liście miast, która jest niższa od 100 zł/mkw. – w listopadzie nie różniła się zbytnio od wskazań z pierwszych miesięcy 2018 roku i wyniosła 73 zł/mkw.

Mateusz Gawin

