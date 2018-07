CD Projekt najdroższy w historii

Akcje największego polskiego producenta gier jeszcze nigdy nie były tak drogie. Kurs spółki napędzają głównie kolejne informacje o najnowszej produkcji, „Cyberpunku 2077”.

Po ostatniej drobnej korekcie na akcjach CD Projektu kurs znów wkroczył na historyczne maksima, a obecna kapitalizacja wynosi już blisko 17 mld zł. Dziś cena za jedną akcję pokonała kolejną barierę i przekroczyła 175 zł.

Ciągłe wzrosty ceny akcji należy głównie wiązać z najbardziej wyczekiwaną produkcją spółki, „Cyberpunk 2077”. Gdy po przeszło czterech latach milczenia na początku 2018 roku „odzywał się” oficjalny twitterowy profil gry, akcje CD Projektu kosztowały jeszcze równo 100 zł. W ciągu tych kilku miesięcy akcjonariusze mogli zatem zarobić ponad 70 proc. i to w czasach, gdy większość giełdowych indeksów dołowała.

Ostatnio CD Projekt dał o sobie znać podczas targów E3 2018. Zaprezentowany tam został zwiastun długo wyczekiwanego „Cyberpunka 2077”, a ponadto studio rozwiało nieco wątpliwości na temat samej gry. Za zamkniętymi drzwiami wybrane osoby mogły także zobaczyć gameplay produkcji.

W odróżnieniu od „Wiedźmina" nowa gra czerwonych będzie prowadziła rozgrywkę z perspektywy pierwszej osoby. – Jest kilka powodów, dlaczego tak zdecydowaliśmy (wybór perspektywy pierwszej, a nie trzeciej osoby). Spędziliśmy mnóstwo czasu nad tworzeniem tak szczegółowego i otwartego miasta. Wiele rzeczy jest „ręcznie robionych”, stworzyliśmy gęstą atmosferę – chcemy, żeby gracz mógł lepiej to poczuć – tłumaczył Kyle Rowley, associated design director w CD Projekt RED podczas sesji z GameSpotem.

Choć nie wszystkim było dane zobaczyć fragment rozgrywki w pełnej krasie, to do mediów trafiło sporo nowych informacji z licznych wywiadów z twórcami gry. „Cyberpunk 2077” - według zapewnień twórców - nie będzie strzelaniną z elementami RPG, a grą RPG z widokiem z oczu bohatera. Ujawniono, że gracz będzie od początku kierował „V” – będzie mógł jednak zdecydować o płci i statystykach początkowych, znanych z planszowej wersji „Cyberpunka 2020” – m.in sile, usposobieniu postaci, inteligencji czy refleksie. Nie będzie jednak wyboru klasy na początku rozgrywki – gracze będą mieli pełną swobodę w nabywaniu nowych umiejętności i będą mogli je dowolnie mieszać, tworząc wiele indywidualnych zestawów rozwoju postaci. Będzie można natomiast wybrać „ścieżkę życiową”, a w kolejnych etapach gry modyfikować ciało „V”, co pozwoli uzyskać nowe umiejętności.

W ostatnich dniach kurs może podbijać również fakt, że podczas targów gamescom w Kolonii ma nastąpić kolejna prezentacja gry „Cyberpunk 2077”. Póki co nie wiadomo co dokładnie zostanie tam zaprezentowane, jednak zgodnie z zapowiedziami spółki ma to być nieco inny pokaz niż na E3 2018. Targi w Kolonii odbędą się w tym roku w dniach 21-25 sierpnia.

Adam Hajdamowicz