Czy po 10 latach doczekamy się na GPW hossy?

Jednym z głównych wydarzeń drugiego dnia 23. Konferencji WallStreet jest panel, w którym Wojciech Białek, Sebastian Buczek, Sobiesław Kozłowski oraz Adrian Apanel podyskutują o tym, czy po 10 latach w końcu na GPW doczekamy się hossy. Dyskusję poprowadzi Robert Stanilewicz.

W co warto zainwestować?

Na początek panelu uczestnicy wskazali swoje ulubione branże, w które - ich zdaniem - warto zainwestować.

- To zależy, o jakim horyzoncie mówimy. Długi to sektor biotechnologiczny, inwestycja na pokolenia. Czytając czasopisma naukowe, widać ogromną nawałę prac biotechnologicznych. Moim zdaniem biotechnologia jest informatyką pokolenia Nintendo. W średnim horyzoncie nie IT. Wymienianie się uwagami, kto dostał lajka, nagrody dla CD Projektu to jasny kontrariański sygnał, że od IT trzeba uciekać. Kiedy? Zależy od porozumienia amerykańsko-chińskiego. Gdybym był Amerykaninem, zażądałbym dostępu dla FAANG-ów do Chin. Jeżeli tak będzie, to będzie to sygnał kulminacji na rynku IT - uważa Wojciech Białek.

- Myśląc o fundamentach i perspektywie najbliższych miesięcy to bardzo podoba nam się sektor deweloperski. Wchodzimy w sezon dywidendowy. Przykładowo lider rynku – Dom Development – teraz oferuje stopę na poziomie 11 proc. Inni też nie odbiegają, więc to bardzo atrakcyjny sektor - twierdzi Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

- Patrząc na stopy zwrotu nie było większego wygranego niż sektor gier. Niebezpieczeństwo to jeden lider, który jest typowany jako pewnik przed targami E3, czyli CD Projekt. Duża część spółek gamingowych rośnie na jego plecach. W gamingu liczy się jakość. Łatwo jest wypuścić grę, ale żeby była dobra gra, potrzebny jest pomysł. Jeżeli on jest to można liczyć na wzrosty jej producenta - powiedział Adrian Apanel z MM Prime TFI.

- Dopóki hossa się nie skończy, to spółki growe będą lubiane. Każda hossa ma jednak swój kres - podsumował ten wątek Buczek.

Ryzyka w sektorze bankowym

W dyskusji pojawił się także temat banków, szybko zwrócono jednak uwagę na ryzyka związane z tym sektorem.

- Temat jest delikatny i nikt pewnych rzeczy nie będzie chciał wprost powiedzieć. Mamy jednak taką sytuację, że dwa giełdowe banki mają trudną sytuację i coś z tym trzeba zrobić. Wydaje się, że po wynikach za 2018 rok jednego z tych banków, szansa na jego przejęcie znacząco spadła. W przypadku drugiego jest nadzieja, że pojawi się jakiś inwestor zagraniczny, który go wesprze i pomoże tym samym całemu sektorowi - powiedział Buczek.

- Chciałbym zwrócić uwagę jednak, że rok temu sporo mówiło się o spółce wierzytelnościowej na G. Tam dużo osób straciło sporo pieniędzy na obligacjach. Teraz sporo osób straciło pieniądze na akcjach wspomnianych banków, dlatego powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby ludzie nie potracili na obligacjach. To skala podobna do wspomnianej spółki wierzytelnościowej. Najbliższe tygodnie będą decydujące dla przyszłości tych instrumentów i tym samym czy zaufanie do GPW będzie powracać, czy może będziemy mówić o kolejnym wstrząsie i zabiciu zaufania w to, czy warto inwestować. W tej sprawie trzeba więc zadziałać z wyprzedzeniem - dodał.

- Sektor bankowy jest silny i z tym sobie poradzi. Jest przygotowana infrastruktura, cały sektor bankowy zachowuje się odpowiedzialnie, ale nie możemy zapomnieć o obligatariuszach, bo myślę, że polski rynek nie jest przygotowany na to, że ludzie w zeszłym roku na obligacjach stracili ponad 2 mld zł i teraz to się powtórzy - zakończył.

Sebastian Buczek wprawdzie nie wskazał dokładnych nazw, jednak jasnym jest, że chodziło o Ideę i Getin. Wczoraj KNF odmówił fuzji tym bankom, a trzech członków zarządu Idei zrejterowało bez podania przyczyny.

