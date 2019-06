Energetyka odbija od dna

Środa przynosi mocne wzrosty notowań przedstawicieli branży energetycznej. Spółki sektora jeszcze niedawno były notowane na historycznych minimach, ostatni tydzień jednak mogą zaliczyć do wyjątkowo udanych.

Jeszcze we wtorek 18 czerwca indeks WIG-Energia notowany był na najniższym w swojej przeszło 9-letniej historii poziomie 2020 pkt. Później nastąpił jednak zwrot i pięć sesji później wartość indeksu sięga już 2258 punktów, czyli w niewiele ponad tydzień wzrosła o niemal 12 proc. Tylko na środowej sesji indeks zyskiwał 6,4 proc., czym wyraźnie deklasował inne branże z GPW.

W ciągu ostatnich pięciu sesji najwięcej z energetycznego kwartetu zyskał Tauron, którego akcje podrożały o 14,6 proc. Nie wystarczyło to jednak do odrobienia choćby połowy strat poniesionych przez spółkę w tym roku i mimo wzrostów Tauron wciąż jest notowany aż 21 proc. poniżej ceny z zamknięcia 2018 roku. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja tych, którzy akcje Tauronu trzymają od 5 lat, w tym okresie spółka straciła bowiem aż 65,8 proc.

Stopa zwrotu z akcji spółek energetycznych w okresie: 5 sesji W tym roku 5 lat Enea 13,20% -5,96% -36,50% Energa 6,96% -12,90% -57,10% PGE 10,92% -2,40% -49,00% Tauron 14,64% -20,96% -65,84% Źródło: notowania Bankier.pl. Dane na 26.06.2019

Tauron jest najbardziej jaskrawym przypadkiem (ma zresztą bodaj największe problemy wśród spółek energetycznych) podobne trendy można zaobserwować jednak i na innych spółkach. Najlepsze w tym roku PGE straciło "tylko" 2,4 proc., ale duża w tym zasługa blisko 11-proc. wzrostów z ostatnich 5 sesji. Najsłabiej na ostatnich 5 sesjach radziła sobie Energa, jednak nawet i ona zdołała zyskać 7 proc. Biorąc jednak pod uwagę długi termin jest ona najsłabszym - po Tauronie - przedstawicielem sektora.

Skąd nagły przypływ optymizmu wśród inwestorów zaangażowanych w energetykę? Z pewnością swoje zrobił fakt, że akcje były mocno przecenione i mocne odbicie było po prostu kwestią czasu. Wystarczy zresztą wspomnieć, że energetyczni giganci, choć notują zyski, wyceniani są jak spółki w poważnych tarapatach. Wskaźnik cena do wartości księgowej dla najlepszej w branży PGE wynosi... 0,39. Co pokazuje, że albo cena jest bardzo atrakcyjna, albo inwestorzy uznają, że cena aktywów jest mocno zawyżona i w przyszłości wartość będzie topnieć. Najsłabszy Tauron zaś z C/WK na poziomie 0,16 ma siódmy najgorszy wynik w całym WIG-u. Tuła się gdzieś pomiędzy Elektrobudową, Open Finance, Getin Noble Bankiem, Solarem, Elkopem, czy Trakcją.

Powodów do wzrostów mogły dostarczyć także zbliżające się zmiany w polityce cenowej. Jak w rozmowie z PAP ocenił Robert Maj, analityk Ipopema Securities, wzrosty na spółkach energetycznych mogą mieć związek z uwolnieniem cen energii dla przedsiębiorstw od 1 lipca oraz wypłatą rekompensat.

Przypomnijmy, to pokłosie zamieszania, które wywołało Ministerstwo Energii pod koniec 2018 roku. Wzrost cen węgla i pozwoleń na emisję CO2 windował wtedy koszty spółkom energetycznym, te zaś miały je przerzucić na klientów w obowiązujących od nowego roku taryfach. Szczególnie samorządy zgłaszały pretensje dotyczące kosmicznych podwyżek. Ostatecznie rząd zdecydował jednak o zamrożeniu stawek. W zamian miał wypłacać rekompensaty spółkom energetycznym. Problem jednak, że ustawa była pisana na kolanie i nie dość, że spółki nie wiedziały jak to wszystko rozliczyć (pojawiły się m.in. specjalne rezerwy w sprawozdaniach finansowych, które obciążyły wyniki branży), to dodatkowo Bruksela zaczęła badać pomysł pod kątem ewentualnego zaistnienia niedozwolonej pomocy publicznej.

Ostatecznie po długich negocjacjach z Komisją Europejską udało się wypracować tymczasowy konsensus. Spółki energetyczne (a w zasadzie obracające energią elektryczną) będą mogły uwolnić ceny dla średnich i dużych firm od 1 lipca, a więc już od początku przyszłego tygodnia. Małe firmy, gospodarstwa domowe i samorządy pozostaną na zamrożonych cenach do końca roku. To jednak i tak sporo zmienia dla spółek energetycznych, dla których właśnie średnie i duże przedsiębiorstwa generują spory wolumen. Dodatkowo również napływ rekompensat za utrzymywanie niższych cen powinien być widoczny w sprawozdaniach finansowych energetycznego kwartetu.

Za pozytywną informację dla branży można uznać także zablokowanie m.in. przez Polskę zapisu o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 roku. I oczywiście o ile sama decyzja może budzić kontrowersje w związku z globalnym ociepleniem, o tyle dla siedzącej na węglu polskiej energetyki może się to okazać szansą na kupienie czasu. Osobną kwestią jest zresztą i sam węgiel, który w ostatnim czasie mocno tanieje.

Adam Torchała