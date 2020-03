Szwajcarzy wytoczyli artylerię. Potężne interwencje na rynku

W zeszłym tygodniu Szwajcarski Bank Narodowy dokonał największych od ponad 5 lat interwencji na rynku walutowym mających na celu zatrzymanie aprecjacji franka względem euro. Można chyba zacząć mówić o polityce nowego kursu minimalnego na parze euro-frank.

Jeszcze dwa miesiące temu SNB prowadził interwencje „partyzanckie” – wkraczał na rynek z zaskoczenia, operując niezbyt dużymi kwotami. Ale w końcówce marca sytuacja musiała się zrobić bardzo poważna, bo Helweci użyli ciężkiej artylerii.

🔥 Total sight deposits at the Swiss National Bank rose by CHF11.6bn to 620.5bn last week. Biggest weekly increase since January 2015 pic.twitter.com/AmMK65Uvns — Nadia Gharbi (@nghrbi) 30 marca 2020

Tylko w zeszłym tygodniu rzucili na rynek ok 11,6 mld franków. Tak przynajmniej można wnioskować na podstawie tygodniowych danych o depozytach banków komercyjnych, na podstawie których analitycy szacują skalę interwencji walutowych SNB. A to oznacza, że w ostatnim pełnym tygodniu marca bank centralny Szwajcarii rzucił na rynek dwa razy więcej waluty niż tydzień wcześniej.

Co więcej, z wykresu można wnioskować, że szwajcarskie władze monetarne z ogromną determinacją broniły konkretnego poziomu, nie pozwalając kursowi EUR/CHF zejść poniżej 1,05. Sprawdziło się zatem to, co napisaliśmy tydzień temu: „linie obronne Helwetów zostały przesunięte w bliżej nieokreślone miejsce pomiędzy 1,05 a 1,06 franka za euro”.

Obrona tego poziomu zmusiła SNB do rzucenia na rynek takiej ilości franków jak jeszcze nigdy po styczniu 2015 roku, gdy zerwany został minimalny kurs wymiany euro w wysokości 1,20 franka . Jeśli popyt na franka jako „bezpieczną walutę” pozostanie silny, to Szwajcarzy będą musieli przeznaczać na interwencje walutowe coraz wyższe kwoty, aby obronić rubież 1,05 franka za euro.Gdyby jednak SNB "skapitulował" i odpuścił obronę kursu EUR/CHF, to cena franka mogłaby się zrównać z ceną euro w stosunkowo krótkim czasie.

Dla kursu franka w Polsce obok pary euro-frank równie istotne znaczenie ma para euro-złoty. Polska waluta w marcu dramatycznie osłabiła się względem euro - cena wspólnotowej waluty wciąż przekracza 4,50 zł. W rezultacie frank szwajcarski w poniedziałek kosztowa 4,30 zł i był wyceniany blisko najwyższych poziomów od 5 lat.

Od stycznia 2015 roku SNB utrzymuje najniższe na świecie stopy procentowe. Stopa depozytowa wynosi -0,75% i ma na celu zniechęcanie do lokowania kapitału w Szwajcarii. Helweci chcą w ten sposób uniknąć nadmiernej aprecjacji franka, która mogłaby mieć negatywny wpływ na nastawioną na eksport gospodarkę tego alpejskiego kraju.

Teoretycznie SNB może „dodrukować” tyle franków, ile zechce. Ale taka polityka ma swoje negatywne konsekwencje: powoduje nadpłynność w szwajcarskich bankach i grozi powstaniem bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości. W marcu Bank centralny Szwajcarii oznajmił , że

