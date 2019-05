Bilet do kina za plastik – w Warszawie staną recyklomaty

Wojna z plastikiem i walka o ochronę środowiska są dyskutowane coraz głośniej i coraz częściej. Jak się okazuje, można połączyć przyjemne z pożytecznym, bowiem w tym roku w Warszawie staną recyklomaty, w których będzie można wymienić odpady np. na bilety do kina czy komunikację miejską.

Smog, plastik, tony śmieci w oceanach i nie tylko – walka o ochronę środowiska staje się jednym z głównym tematów globalnych. Chociażby na początku tego tygodnia unijni ministrowie przyjęli dyrektywę, która ma zakończyć używanie plastikowych jednorazowych produktów, m.in. talerzyków, słomek czy sztućców.

. System ten działa już m.in. w Danii, Niemczech czy Holandii. Polacy niestety muszą jeszcze na niego poczekać, choć największe sieci handlowe już zapowiedziały ograniczenia w użyciu plastiku.

Recyklomat – czym jest i jak działa

Alternatywą mogą okazać się recyklomaty, które w tym roku staną w Warszawie. To maszyny powstałe w wyniku współpracy Coca-Coli i Fundacji Nasza Ziemia wraz ze stolicą, które mają pomóc w selektywnej zbiórce opakowań. Urządzenia przyjmować będą butelki plastikowe PET, aluminiowe puszki oraz butelki szklane. W zamian osoba oddająca opakowania, przy użyciu specjalnej aplikacji, otrzyma punkty, które będzie mogła wymienić na różnego rodzaju benefity, m.in. bilety do kina czy zniżki do kawiarni.

Pięć recyklomatów pojawi się na ulicach Warszawy jeszcze przed wakacjami, kolejne pięć – jesienią. Jak mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy: „To pierwsza tego typu inicjatywa realizowana w tak dużej skali. Dobrze łączy się z naszą kampanią edukacyjną, w której przypominamy warszawiankom i warszawiakom o zasadach recyklingu. Docelowo recyklomaty staną w lokalizacjach, które cieszą się popularnością, m.in. przy ul. Ząbkowskiej i pl. Bankowym”.

Automaty dostarczy polska firma EcoTech System, która miała już możliwość zaprezentować urządzenie podczas ubiegłorocznego szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.

Butelkomaty też w grze

Maszyna dająca zniżki za pozbywanie się śmieci – czego chcieć więcej. Jednak już wcześniej w tym roku w Krakowie pojawił się pierwszy butelkomat. Tu zamiast wyżej wymienionych benefitów za każda plastikową butelkę można otrzymać 10 lub 20 groszy. Żeby dostać pieniądze, przed wrzuceniem do maszyny należy zeskanować kod kreskowy.

Butelkomaty stanęły także w Lublinie, w nich jednak nie jest wypłacana kaucja. Otrzymać można jednak paragon, natomiast w momencie uzbierania pięciu takich dostać można upominek z pobliskiej galerii handlowej.

A Wy? Segregujecie śmieci i ograniczacie zużycie plastiku?

DU