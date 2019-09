PwC: za 6 lat będzie brakować 1,5 mln pracowników

Polska awansowała o jedną pozycję w rankingu PwC Youth Employment Index 2018. Eksperci ostrzegają - za 6 lat w Polsce brakować będzie 1,5 mln pracowników.

Analiza PwC dotyczy aktywności zawodowej oraz warunków pracy osób od 15 do 24 roku życia. Badanie przeprowadzone zostało w 35 krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Pierwsze miejsce w rankingu zajęła Szwajcaria.

Polska w drugiej połowie stawki

Polska uplasowała się na 23 miejscu rankingu. W czołówce za Szwajcarią, na drugim miejscu w zestawieniu mamy Japonię. Trzecią pozycję zajęli Niemcy. Ranking zamykają państwa śródziemnomorskie: Turcja, Hiszpania, Grecja oraz Włochy.

Wpływ na ocenę badaniu PwC Youth Employment Index 2018 miało 8 czynników. Wśród nich m.in. wysokość stopy bezrobocia w grupie osób od 15 do 24 roku życia, liczba osób zatrudnionych na część etatu, ogólna liczba ludności w wieku od 20 do 24 roku życia w danym państwie.

Zabraknie 1,5 mln pracowników

- Zgodnie z prognozą PwC do 2025 r. na polskim rynku pracy będzie brakować co najmniej 1,5 mln pracowników - mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu i usług biznesowych. Zwraca również uwagę na to, że firmy muszą walczyć o młodych ludzi na rynku pracy. Na początku września 2019 roku podczas Forum Polonijnego w Krynicy poruszany był temat „brakujących rąk do pracy". Polska potrzebuje pracowników o różnych kwalifikacjach - mówil Jarosław Gowin.

- Powinniśmy zacząć ściągać do Polski przyszłe elity. - apelował podczas Formę Ekonomicznego w Krynicy minister nauki i szkolnictwa wyższego. Wicepremier zwracał uwagę, że Polska powinna przyciągać ukraińskich lekarzy, naukowców czy informatyków, zamiast cieszyć się, że emigranci wykonują prace fizyczne. W ostatnim czasie urzędy informowały o deficytach wśród personelu oraz braku chętnych do podjęcia pracy.

Czy PIT ma wpływ?

- Osoby korzystające z zerowego PIT dzięki uldze podatkowej otrzymają równowartość prawie jednej dodatkowej pensji (przy umowach o pracę) lub nawet dwóch dodatkowych pensji (w przypadku umów zlecenia (...) - komentuje Jadwiga Chorązka, wicedyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC. Dodaje, że może być to atrakcyjne rozwiązanie dla potencjalnych pracowników.

1 sierpnia 2019 roku w życie weszły nowe przepisy zwalniające osoby, które nie ukończyły 26 roku życia z opłacania podatku dochodowego. PIT zerowy obejmuje wszystkie osoby pracujące w ramach umowy o prace oraz umowy zlecenia. W 2019 roku limit dochodu wynosi 35 636,67 zł, w kolejnych latach będzie wynosił 85 528 zł. W przypadku przekroczenia danej kwoty pobierany będzie 32% podatek dochodowy.

