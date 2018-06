Mocne wzrosty WIG20. Orlen i KGHM w górę

Po świetnej sesji WIG20 znalazł się dziś na szczycie najmocniejszych europejskich indeksów. Problem jednak, że ponownie mocne wzrosty na blue chipach w małym stopniu przekładały się na mniejsze indeksy.

Ponad 2-proc. wzrosty WIG20 to świetny wynik. Choć indeks ma spore zaległości do nadrobienia względem zachodnich indeksów, to jednak warto odnotować, że wyraźnie odstawał on dziś od reszty stawki europejskich indeksów. Te, przełykając expose premiera Giuseppe Conte, zakończyły dzień neutralnie, najbardziej powiązany z obrotem spraw we Włoszech FTSE MIB stracił jednak 1,2 proc.

Świetna postawa blue chipów nie znalazła jednak przełożenia na resztę rynku. Tylko zdominowany przez spółki z WIG20 indeks WIG zanotował porządny wzrost (+1,5 proc.). mWIG zyskał jednak ledwie 0,3 proc., sWIG zaś 0,8 proc. Obroty wyniosły 859 mln zł, były więc przeciętne.

Dzisiejszy krajobraz na GPW to jednak nic nowego. WIG20 często reaguje mocniej od mWIG-u i sWIG-u. I to zarówno w górę, jak i potem w dół. Ostatnio jednak na indeksie blue chipów przeważa zieleń i ponownie niezbyt przekłada się na pozostałe indeksy. Przykładowo w ostatnie trzy sesje WIG20 urósł o 3 proc., tymczasem mWIG i sWIG ledwie wyszły ponad kreskę. Zdecydowanie możemy więc mówić o giełdzie dwóch prędkości. Pytanie na jak długo WIG20 utrzyma taką formę. Dodatkowo póki co wciąż ma on do odrobienia przeszło 8-proc. straty poniesione w tym roku.

Liderami obrotów na GPW były we wtorek KGHM (108 mln zł), którego kurs wzrósł o 3,6 proc. oraz Pekao (118 mln zł), którego kurs wzrósł o 3,7 proc. Wśród blue chipów najmocniej w górę poszła wycena PKN Orlen (+4,2 proc.), a ponad 3-proc. zwyżki odnotowały Lotos i Alior Bank.

Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Energii Joanna Borecka-Hajduk poinformowała PAP Biznes, że premier Mateusz Morawiecki przejął z dniem 1 czerwca 2018 roku od ministra energii uprawnienia do wykonywania praw własności z akcji PKN Orlen i Grupą Lotos. KGHM-owi pomagała zaś drożejąca miedź.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się m.in. Ten Square Games (+11,9 proc.), Trakcja (+9,5 proc.) oraz ZM Kania (+11,8 proc.). Zarząd ZM Kania poinformował we wtorek rano, że „odcina się od działań powodujących zmianę kursu akcji spółki na GPW w ciągu ostatnich dni”. Od 22 maja, kiedy spółka podała wyniki za I kwartał, do poniedziałkowego zamknięcia kurs spadł o 27 proc.

Wtorek przyniósł także udany debiut. Kurs akcji 7Levels, krakowskiego producenta gier na konsolę Nintendo Switch, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 33,3 proc. do 80 zł. na zamknięciu kurs zwyżkował o 23,3 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks

Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3456,79 -0,37 0,84 -2,64 -3,43 -1,35 DAX Niemcy 12787,13 0,13 0,95 -0,25 -0,28 -1,01 FTSE 100 W.Brytania 7686,80 -0,70 0,71 1,58 2,14 -0,01 CAC 40 Francja 5460,95 -0,22 0,42 -1,00 2,88 2,79 IBEX 35 Hiszpania 9686,40 -0,66 1,73 -4,13 -11,01 -3,56 FTSE MIB Włochy 21750,15 -1,18 1,87 -10,62 4,97 -0,47 ASE Grecja 789,32 1,38 6,94 -4,20 0,35 -1,63 BUX Węgry 36677,56 -1,39 5,14 -3,27 4,34 -6,86 PX Czechy 1073,24 -0,63 -0,01 -2,18 6,48 -0,46 RTS INDEX (w USD) Rosja 1172,77 -0,59 1,55 2,28 12,30 1,59 BIST 100 Turcja 97823,15 -1,44 -6,94 -4,66 -0,38 -15,18 WIG 20 Polska 2255,95 2,07 1,72 1,01 -0,88 -8,34 WIG Polska 59089,60 1,52 1,30 0,35 -1,81 -7,30 mWIG 40 Polska 4518,12 0,29 1,09 -0,96 -6,99 -6,79 Źródło: PAP

Szykuje się także smutne pożegnanie z giełdą. S ąd wydał postanowienie o upadłości likwidacyjnej Próchnika , a więc spółki, która obecnie posiada największy staż na GPW. Jest to jedyna wciąż notowana przy Książęcej spółka, która pamięta pierwszą sesję giełdową, teraz niestety ulegnie ona likwidacji. Próchnik popadł w problemy finansowe i jego przyszłość wisiała na cienkim włosku już od kilku tygodni.

Adam Torchała/PAP Biznes