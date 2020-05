Gmina inwestowała w cudzy pałac

Władze gminy Głogówek powiadomiły prokuraturę o możliwości popełnienia przestęstwa przez swoich poprzedników, którzy wydali kilkaset tysięcy złotych na remont prywatnego pałacu twierdząc, że jest on własnością samorządu.

Sprawa dotyczy zespołu pałacowo-parkowego w Kazimierzu. Po zmianach ustrojowych nieruchomość została przekazana osobie prywatnej w ramach rekompensaty za mienie zabużańskie. Nowy właściciel nie wykazywał jednak żadnego zainteresowania pałacem. W niszczejący budynek zaczęła inwestować gmina Głogówek, która na cudzą nieruchomość wydała kilkaset tysięcy złotych.

Nieprawidłowości ujawnił burmistrz Głogówka Piotr Bujak, który objął urząd w 2018 roku.

"Już za mojej kadencji pojawił się poważny inwestor, który chciał w pałacu utworzyć centrum rehabilitacyjne. Ze względu na fakt, że moi poprzednicy zachowywali się tak, jak gdyby nieruchomość była własnością samorządu, postanowiłem skorzystać z okazji. Okazało się, że przez całe lata działania władz gminy opierały się na przekonaniu wynikającym nie wiadomo z czego. Co gorsza, na podstawie tego przekonania wydano publiczne pieniądze" - podkreśla Bujak.

W analizie prawnej przygotowanej przez gminę zwrócono uwagę, że poprzedni burmistrz pozyskując pieniądze na remont dachu pałacu wprowadził w błąd konserwatora zabytków.

"Gmina w tym zakresie pozyskała środki – dofinansowanie z budżetu państwa, gdy tymczasem nie była prawowitym właścicielem tejże nieruchomości. Natomiast we wniosku do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu w zakresie lat 2014 – 2016 – były burmistrz potwierdzał we wskazaniu tytułu prawnego do zabytku, iż właścicielem pozostaje gmina Głogówek, tymczasem już tylko z analizy działu II księgi wieczystej wynika, iż gmina nie była właścicielem, albowiem nie zostało wykonane orzeczenie sądu w tym zakresie, brak było oświadczenia ówczesnych właścicieli w przedmiocie przeniesienia własności tejże nieruchomości na gminę. Stąd też nakłady środkami niewątpliwie publicznymi nastąpiły na nieruchomość osób prywatnych. Bez jakiegokolwiek tytułu prawnego" - uważa burmistrz.

Według wstępnych wyliczeń nowych władz Głogówka, na prywatny pałac gmina z publicznych środków wydała ponad 300 tysięcy złotych. Sprawę skierowano do Prokuratury Rejonowej w Prudniku. Władze gminy są zainteresowane przejęciem pałacu, choć sprawę komplikuje fakt śmierci pierwszego właściciela, w wyniku czego właścicielami nieruchomości jest teraz grupa jego spadkobierców. (PAP)

autor: Marek Szczepanik

masz/ mhr/