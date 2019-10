Czy działka może zastąpić wkład własny? Sprawdzamy

Wiele osób planujących budowę domu nie ma dodatkowych oszczędności, ale posiada odpowiednią działkę pod zabudowę. Sprawdzamy, czy w takiej sytuacji działka może zastąpić wkład własny.

Informacje z 2018 r. wskazują, że budowa przeciętnego domu podrożała o 10%. Wedle prognoz ekspertów, bieżący rok przyniesie wzrost kosztów budowy „czterech kątów” o kolejne 10% - 15%. Właśnie dlatego wiele osób planujących budowę domu, doświadczy problemów z „domknięciem” budżetu swojej inwestycji. Może się okazać, że oszczędności mające posłużyć jako wkład własny kredytu będą niezbędne do sfinansowania prac budowlanych. W takiej sytuacji rodzi się pytanie, czy bank będzie skłonny do uwzględnienia działki budowlanej jako brakującego wkładu własnego (min. 10% lub 20%). Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili odpowiedzieć na wspomniane pytanie przy pomocy informacji wcześniej uzyskanych od krajowych banków.

Czołowe banki mogą potraktować działkę jako wkład

Aktualnie obowiązująca wersja Rekomendacji S (z 2013 r.) wskazuje, że bank może potraktować działkę jako wkład własny przy kredycie budowlanym. Zgodnie z brzmieniem wspomnianej rekomendacji: „bank może za wkład własny uznać wartość nieruchomości gruntowej, na której docelowo znajdować się będzie nieruchomość stanowiąca przedmiot kredytowania”.

Czy istnieje możliwość uwzględnienia działki w roli wkładu własnego przy kredycie na budowę domu? Czy we wspomnianej sytuacji są jakieś inne wymagania banku poza poziomem LtV?

Warto pamiętać, że Rekomendacja S nie obliguje banków do traktowania działek jako wkładu własnego dla kredytów na budowę domu. Od uznania kredytodawców zależy to, czy będą oni wykorzystywać taką możliwość. Właśnie dlatego eksperci portalu RynekPierwotny.pl we wrześniu 2019 r. zadali wiodącym bankom następujące pytania:

Poniższa tabela przedstawia odpowiedzi kredytodawców na wspomniane pytania. Jak nietrudno zauważyć, wszystkie wiodące banki, które przekazały odpowiedzi dopuszczają możliwość traktowania działki budowlanej jako wkładu własnego przy kredycie na budowę domu. Kredytodawcy na ogół nie stawiają dodatkowych wymagań dotyczących takiego gruntu pod zabudowę. Wyjątek stanowi mBank wymagający, aby powierzchnia działki służącej jako wkład własny nie przekraczała 3000 mkw.

Czasem działka może być obciążona innym kredytem

Krajowe banki zwykle zastrzegają, że działka stanowiąca wkład własny przy kredycie budowlanym, nie powinna być obciążona innym zobowiązaniem hipotecznym. Takie obciążenie komplikuje bowiem sytuację drugiego kredytodawcy (finansującego dom). Warto jednak zwrócić uwagę, że dwa banki (PKO BP oraz ING Bank Śląski) dopuszczają możliwość traktowania jako wkładu własnego działki, która już wcześniej została zakupiona na kredyt. Taka działka musi jednak posiadać odpowiednio wysoką wartość pomniejszoną o aktualne saldo kredytu (zobacz poniższa tabela).

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl