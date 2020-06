fot. Bankier.pl /

Od 1 do ponad 8 proc. spadły w maju średnie ceny ofertowe najmu w największych polskich miastach – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Obniżka stawek obserwowana w większości z nich od początku roku, wyraźnie przyspieszyła.

Choć w poprzednich latach maj przynosił obniżki oczekiwań wynajmujących mieszkania, zawirowania spowodowane pandemią koronawirusa sprawiły, że przecena obserwowana w maju 2020 r. była głębsza. Jak w trzech poprzednich latach maj przynosił obniżki poniżej 2 proc., tak w tym roku sięgnęły one nawet przeszło 8 proc.

Najmocniej względem kwietnia średnia cena ofertowa odstępnego spadła w Łodzi. Wynajmujący oczekiwali tam średnio 1865 zł/m-c. – o 8,4 proc. mniej niż w kwietniu. Notowane jesienią ubiegłego roku podwyżki stawek sprawiły jednak, że średnia cena ofertowa w Łodzi wciąż jest wyższa niż przed rokiem. W relacji do maja 2019 r. wzrosła o 1,1 proc.

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach w maju 2020 r. Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena [zł/m-c] Średnia cena dla miasta [zł/m-c] Bydgoszcz 0-38 1135 1695 38-60 1586 60-90 2212 Gdańsk 0-38 1712 2366 38-60 2193 60-90 3051 Katowice 0-38 1322 1903 38-60 1858 60-90 2384 Kraków 0-38 1577 2208 38-60 2024 60-90 2857 Lublin 0-38 1521 2149 38-60 1927 60-90 2489 Łódź 0-38 1294 1865 38-60 1708 60-90 2400 Poznań 0-38 1354 1780 38-60 1783 60-90 2469 Szczecin 0-38 1425 1982 38-60 1845 60-90 2593 Warszawa 0-38 1993 3644 38-60 2713 60-90 4244 Wrocław 0-38 1602 2102 38-60 2041 60-90 2677 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Sporą obniżkę średniej stawki odnotowano w maju także w Warszawie. W ogłoszeniach najmu mieszkań usytuowanych w stolicy wpisywano średnio 3644 zł/m-c – o 5,2 proc. mniej niż w kwietniu.

O więcej niż 5 proc. mieszkania przeznaczone na wynajem zostały przecenione w Krakowie. W stolicy woj. małopolskiego w maju za odstępne oczekiwano średnio 2208 zł/m-c – o 5,7 proc. mniej w relacji do kwietnia. Tym samym średnia stawka odstępnego w Krakowie zbliżyła się do poziomu obserwowanego w znacznie mniejszym Lublinie, gdzie w maju oczekiwano średnio 2149 zł/m-c (-1,1 proc. m/m).

W górę w skali miesiąca, choć nieznacznie, ponieważ poniżej 1 proc., poszła wycena mieszkań na wynajem w Gdańsku, gdzie w ogłoszeniach wpisywano średnio 2366 zł/m-c oraz w Katowicach (średnio 1903 zł/m-c).

Spośród dziesięciu największych polskich miast, najniższe średnie stawki odstępnego zanotowano w Bydgoszczy (1695 zł/m-c i -1,5 proc. m/m) oraz Poznaniu (1780 zł/-m-c i -3,0 proc. m/m).

Porównanie średnich cen ofertowych najmu w relacji miesięcznej i rocznej – maj 2020 r. Miasto Zmiana średniej stawki dla miasta m/m [w proc.] Zmiana średniej stawki dla miasta r/r [w proc.] Metraż Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz -1,5 -5,3 0-38 -3,3 -2,7 38-60 +1,3 -1,2 60-90 -0,5 -7,4 Gdańsk +0,9 -8,7 0-38 -1,1 -4,5 38-60 -0,2 -4,7 60-90 +1,7 -6,3 Katowice +0,4 -3,0 0-38 +0,5 +3,4 38-60 -1,7 +0,2 60-90 -6,2 -1,9 Kraków -5,7 -4,5 0-38 -3,4 -4,0 38-60 -3,3 +0,5 60-90 -2,2 -0,5 Lublin -1,1 +2,1 0-38 -1,9 +8,9 38-60 -3,8 +2,9 60-90 -4,4 +0,8 Łódź -8,4 +1,1 0-38 +9,7 +13,7 38-60 -13,3 -0,6 60-90 -5,7 -4,6 Poznań -2,0 -7,0 0-38 -1,0 -0,7 38-60 -2,8 -2,2 60-90 +2,5 -1,9 Szczecin -3,0 -3,1 0-38 -0,7 +2,2 38-60 -4,7 -0,3 60-90 +3,7 +5,2 Warszawa -5,2 -14,5 0-38 -2,4 -3,7 38-60 -3,1 -3,1 60-90 -2,4 -2,6 Wrocław -2,7 -8,2 0-38 -1,8 -4,9 38-60 -2,0 -3,7 60-90 -1,0 -7,8 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu nieruchomości Otodom.pl

Obniżka, w relacji do kwietnia, dotknęła średnie ceny ofertowe wszystkich analizowanych metraży. Najmocniej – o 13,3 proc. spadła średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach najmu mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. usytuowanych w Łodzi, za wynajęcie których oczekiwano średnio 1708 zł/m-c. Nominalnie obniżka wyniosła 262 zł/m-c.

O blisko 10 proc. spadła w porównaniu z majem średnia cena ofertowa najmniejszych mieszkań (do 38 mkw.) w Łodzi. Oczekiwano za nie średnio 1294 zł/m-c – o 9,4 proc. mniej niż w kwietniu. Oczekiwania wynajmujących kawalerki obniżyły się także w Warszawie. W stolicy spadek średniej ceny ofertowej wyniósł 2,4 proc., co pozwoliło na zejście poniżej progu 2000 zł/m-c.

Wycena najmniejszych mieszkań przeznaczonych na wynajem zwiększyła się jedynie w Katowicach. W stolicy woj. śląskiego oczekiwano średnio 1322 zł/m-c – o 0,5 proc. więcej niż w kwietniu.

Na drugim biegunie znalazła się wycena oferowanych w Katowicach dużych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. Średnia stawka odstępnego w tym przypadku wyniosła 2384 zł/m-c i byłą o 6,2 proc. niższa w relacji do kwietnia. O blisko 6 proc. swoje oczekiwania obniżyli także wynajmujący mieszkania o tym metrażu w Łodzi.

Obniżki stawek na rynku najmu odnotowano także w porównaniu z majem 2019 r. Najmocniej – o 14,5 proc. swoje oczekiwania w ciągu roku obniżyli wynajmujący mieszkania w Warszawie. Na tak znaczną promocję wpłynęło ostatnie pięć miesięcy, w których średnia stawka spadała od 3 do 7 proc. Spadek w tym czasie dotknął zwłaszcza wycenę mieszkań o powierzchni większej niż 90 mkw., które nie zostały ujęte w naszej analizie.

O blisko 9 proc. w ciągu roku obniżyła się średnia cena ofertowa odstępnego w Gdańsku oraz we Wrocławiu. Podwyżki w skali roku odnotowano jedynie w Lublinie (+2,1 proc. r/r) i wspomnianej już Łodzi (+1,1 proc. r/r).

W przypadku poszczególnych metraży, o 7,8 proc. spadła średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach najmu mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. usytuowanych we Wrocławiu. Wyceniano je średnio na 2677 zł/m-c (-7,8 proc. r/r). W stolicy Dolnego Śląska w ciągu roku obniżyły się także oczekiwania wynajmujących najmniejsze metraże (do 38 mkw.), za które oczekiwano średnio 1602 zł/m-c (-4,9 proc. r/r).

Na przeciwległym biegunie znalazła się wycena kawalerek w Łodzi. Najmniejsze metraże były wyceniane średnio na 1294 zł/m-c. – o 13,7 proc. wyżej niż w maju 2019 r.