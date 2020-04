Kto rozliczy PIT do 1 czerwca?

Zeznanie PIT za 2019 rok złożymy do 1 czerwca. Każdy podatnik może skorzystać z wydłużonego czasu na rozliczenie się z fiskusem, ale 30 kwietnia platforma Twój e-PIT automatycznie zatwierdzi PIT.



Do standardowego terminu rozliczeń z fiskusem zostały dwa dni. W tym roku w związku z pandemią koronawirusa rząd przedłużył termin na składanie rocznego zeznania. Czas składania PIT-u za 2019 rok został wydłużony 31 maja. W związku z tym, że jest to niedziela, podatnicy mogą rozliczyć się z fiskusem do poniedziałku 1 czerwca 2020 roku.

Kto może rozliczyć PIT do 1 czerwca?

Do 1 czerwca 2020 roku rozliczyć mogą się osoby uzyskujące dochody z tytułu umów o pracę, zlecenie oraz dzieło. Wydłużony termin dotyczy również przedsiębiorców korzystających z formuły progresywnej oraz liniowej podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedłużony czas obejmuje osoby, które rozliczają się ze sprzedaży lub zbycia nieruchomości formularzem PIT-37.

Jak rozliczyć się po 30 kwietnia?

Rząd pracuje nad projektem rozporządzenia, które zwolni podatników z konieczności uregulowania odsetek ustawowych za zwłokę. Dotyczy to osób, które na podstawie rozliczenia PIT będą miały podatek do zapłaty

W rzeczywistości PIT za 2019 rok zostanie automatycznie zatwierdzony w usłudze Twój e-PIT dla wszystkich podatników 30 kwietnia. Dotyczy to osób, które nie wysłały ręcznie zeznania na rządowej platformie oraz nie złożyły rozliczenia listownie, oprócz PIT-ów przedsiębiorców, którzy mogą rozliczać się, korzystając z programów online lub tradycyjnych papierowych formularzy. W ich przypadku sytuacji jest prosta. Mogą złożyć zeznanie do końca maja lub wysłać korektę do już przesłanego rozliczenia.

Po 30 kwietnia podatnicy mogą zrobić korektę automatycznie zatwierdzonego PIT-u. Osoby, które wysłały rozliczenie na pomocą usługi Twój e-PIT, będą mogły wprowadzić zmiany do zeznania za pomocą platformy, zapewnia Ministerstwo Finansów. Do 1 czerwca będzie można również przekazać 1 proc. podatku na organizacje pożytku publicznego.

PIT za 2019 rok przez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program Rozliczprzez internet. Bezpłatny, prosty w obsłudze program pobierz na komputer lub wypełnij deklarację online . W ten sposób wyślesz swój PIT do urzędu skarbowego bez wychodzenia z domu.

Co odliczyć w PIT?

Przed zatwierdzeniem rozliczenia w usłudze Twój e-PIT warto sprawdzić, czy ulga na dzieci została naliczona poprawnie. Podatnicy, którym dziecko urodziło się w 2019 roku, muszą dodać odliczenie ręcznie. Warto sprawdzić, czy ulga na dzieci została poprawnie naliczona. W połowie marca podatnicy informowali o zdublowanym odliczeniu pojawiającym się w zeznaniach.

Podczas wydłużonego czasu na złożenie rozliczenia podatkowego można sprawdzić, z jakich ulg skorzystać . Rok 2019 upłynął pod znakiem dynamicznie zmieniających się przepisów prawa podatkowego. Ustawodawca wprowadził m.in. zwolnienie z podatku dla osób poniżej 26. roku życia oraz obniżył wysokość stawki dla pierwszego progu podatkowego do 17 proc.

Dominika Florek