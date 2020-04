Banki płacą za polecanie kont. Rekordzista 1000 zł

Banki nie dają ostatnio zbyt wiele zyskać - do takiego wniosku z pewnością dojdą zwolennicy produktów depozytowych. Nie znaczy to, że na ofertach bankowych nie da się w ogóle zarobić. Jedną z możliwości jest polecanie kont znajomym lub rodzinie.

Proces otrzymania premii za rekomendację konta osobistego lub jakiekolwiek innego produktu jest podobny w każdym banku. Obecny klient przystępuje do promocji i otrzymuje unikalny kod. Zaproszony do promocji zakłada konto, wpisując go w specjalnym wniosku. Po drodze jeden z nich lub oboje uczestników promocji musi jeszcze spełnić warunki dodatkowe. Ile można zarobić na takiej operacji? Oferty są zróżnicowane.

Banki płacą za rekomendacje – rekordzista 1000 zł za każdą

Programy polecające w bankach – kwiecień 2020 r. Bank Flagowe konto w banku Co można polecać? Ile można zarobić? Warunki Bank Millennium Konto 360º konta osobiste - 4 bilety do kina, - lokata kwartalna na 2,50 proc. (do 15 tys. zł)

- karta zniżkowa na 80 zł do jednego ze sklepów „Program Lubię to Polecam – edycja 6” Warunki spoczywają na zaproszonym do programu. Należą do nich posiadanie statusu nowego klienta, dokonanie płatności kartą lub Blikiem na kwotę min. 360 zł, zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgód marketingowych. Obecny klient również musi wyrazić zgody marketingowe. Oferta obowiązuje do 2 października 2020 r. Bank Pekao Konto Przekorzystne konta osobiste, konta firmowe 100 zł (maks. 1500 zł w ramach jednej edycji - 15 poleceń) „Polecam przekorzystnie – edycja II” Warunki spoczywają na obu klientach. Polecający i zaproszony: zapewnienie wpływu w wysokości 500 zł, zrealizowanie min. jednej transakcji kartą lub przez PeoPay, zalogowanie się min. raz do aplikacji PeoPay. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych. Oferta obowiązuje do 30 czerwca 2020 r. Citi Handlowy Citi Priority Konto Citigold 1000 zł (maks. 5000 zł – 5 poleceń) „Polecam Citigold – edycja V” Warunki spoczywają na zaproszonym do programu. Należą do nich zalogowanie się do serwisu internetowego min. raz, zasilenie konta kwotą min. 400 000 zł i utrzymanie tej kwoty na rachunkach banku w podanych okresie. Kwota ta nie może pochodzić z innych rachunków w banku dla klientów indywidualnych. Całkowita pula nagród wynosi 100 premii. Oferta obowiązuje do 31 maja 2020 r. lub wyczerpania puli nagród. Credit Agricole Konto dla Ciebie konta osobiste 50 zł (maks. 500 zł – 10 poleceń) „Program poleceń IV” Warunki spoczywają na zaproszonym do programu. Należą do nich poza otwarciem konta wyrażenie zgód marketingowych. Dodatkowe warunki pojawiają się w przypadku premii dla zaproszonego. Obecny klient musi także wyrazić zgody marketingowe. Oferta obowiązuje do 31 marca 2021 r. Getin Bank

Konto Proste Zasady konta osobiste - bon podarunkowy na kwotę 80 zł do jednego ze sklepów (maks. 10 bonów w ramach promocji) „Polecam Proste Zasady VII edycja” Warunki spoczywają na zaproszonym do programu. Należy do nich zagwarantowanie w każdym z trzech miesięcy jednorazowego wpływu na kwotę min. 1000 zł. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych przez obu klientów. Oferta obowiązuje do 31 maja 2020 r. mBank

eKonto osobiste konta osobiste, konta firmowe, zakładanie firmy 75 – 200 zł „PolecamBank edycja 1/2020”

Warunki spoczywają na obu klientach. Klienci są zobowiązany do wykonania 5 płatności kartą wydaną do rachunku. Oferta obowiązuje do 1 września 2020 r. Nest Bank Nest Konto konta firmowe 45-260 zł Program Partnerski Polecaj Nest Bank

Warunki spoczywają na zaproszonym do programu. Wysokość premii jest uzależniona od spełnionych wymogów:

- 45 zł za zawarcie umowy przez nowego klienta, - 65 zł za zrealizowanie przez trzy kolejne miesiące zaliczki podatku dochodowego (US) lub płatności składki (ZUS), - 150 zł za wpływy w wysokości 5000 zł na konto w trzech kolejnych miesiącach. Oferta obowiązuje bezterminowo. Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę konta osobiste 50 zł „Polecam mój bank – edycja VI” Warunki spoczywają na zaproszonym do programu. Należą do nich zalogowanie się do bankowości internetowej lub mobilnej min. raz oraz dokonanie płatności bezgotówkowej kartą lub Blikiem na kwotę min. 300 zł. Wymagane wyrażenie zgód marketingowych przez obu klientów. Oferta obowiązuje do 30 kwietnia 2020 r. Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl, stan na 24.04.2020 r.

W niektórych bankach można za polecenie zgarnąć niemałą sumkę. Najwyższa premia za polecenie jest dostępna w Citi Handlowym, bo aż 1000 zł. Gdzie jest haczyk? Program polecający banku obejmuje obecnie tylko jeden rachunek – Koto Citigold z segmentu premium. Aby otrzymać bonus, polecony będzie musiał zasilić rachunek niebagatelną kwotą w wysokości 400 000 zł i do tego utrzymać ją przez trzy miesiące na posiadanych rachunkach (np. lokatach, kontach oszczędnościowych). Drugi warunek jest już zdecydowanie prostszy – zalogowanie się do bankowości internetowej. W ten sposób można zarobić do 5000 zł.

Do 260 zł można zgarnąć, rekomendując konto firmowe w Nest Banku. Aby polecać BIZnestKonto nie trzeba być jego posiadaczem - równie dobrze mogą to robić osoby, które korzystają wyłącznie z rachunku dla klientów indywidualnych. Wysokość premii rośnie wraz z liczbą warunków spełnionych przez zakładającego konto. I tak za samo zawarcie umowy bank wypłaci 45 zł, wysyłanie przelewów do ZUS lub US może przynieść kolejne 65 zł, a 150 zł przysługuje za zapewnianie wpływów na konto.

Jeszcze jeden bank na rynku da zarobić co najmniej 200 zł. Posiadacze kont w mBanku mogą polecać konta osobiste (eKonto osobiste, eKonto możliwości, mKonto Intensive) oraz konto firmowe (mBiznes Konto), jednak maksymalna stawka stoi tylko przy dwóch z nich, czyli mKoncie Intensive i mBiznes Koncie. Od rodzaju rachunku uzależniona jest wysokość bonusu, ale nie warunki, które są takie same dla każdego konta i obowiązują obu klientów – polecającego i poleconego. Bank uzna polecenie za skuteczne, jeśli klienci zrealizują pięć płatności kartą wydaną do rachunku.

Bonus nie tylko dla polecającego

Programy polecające mają swoje plusy. Pierwszy z nich to możliwość włączenia się do promocji przez obecnych klientów, o czym wspomniałam na początku artykułu. Drugi to okazja na zwiększenie zarobku poprzez – dozwoloną przez banki – rekomendacje konta lub innego produktu kilku osobom. Są też jednak i minusy. W przeciwieństwie do standardowych promocji w większości programach polecających warunki są przerzucane na zaproszonego do oferty. Przez to polecający niejako traci kontrolę nad tym, czy warunki, które zaowocują premią, w ogóle zostaną spełnione.

W niektórych bankach postanowiono wynagrodzić nie tylko polecającego i nagroda przysługuje również osobie, która otrzymała zaproszenie. Takie rozwiązanie wprowadzono w Banku Millennium, Credit Agricole, Getin Banku i Santander Bank Polska.

Założenie konta nie wystarczy

Konieczność posiadania statusu nowego klienta odpadła z puli stosowanych przez banki warunków, ale uczestnicy promocji nie mają co liczyć na to, że to samo stało się z pozostałymi. Wśród najbardziej popularnych wymogów znajdują się:

zapewnienie wpływów na konto (Bank Pekao, Citi Handlowy, Getin Bank i Nest Bank),

zrealizowanie płatności kartą (Bank Millennium, Bank Pekao, mBank i Santander Bank Polska),

zalogowanie się do bankowości internetowej (Bank Pekao, Citi Handlowy i Santander Bank Polska).

Dopiero po ich odhaczeniu przez zaproszonego do programu (lub obu klientów) nagroda zostanie przyznana.

Do wyjątków należą Credit Agricole i Nest Bank. Zawarcie umowy przez zaproszonego to jedyny warunek stawiany przez pierwszego z nich, natomiast w Nest Banku uprawnia on do otrzymania pierwszej części nagrody z puli, która w sumie wynosi 260 zł.

Monika Dekrewicz