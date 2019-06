3 grosze od Bankiera: Michał Masłowski i redakcja polecają

"3 grosze od Bankiera" to publikowane u progu weekendów artykuły, w których będziemy dzielili się z Wami swoimi inspiracjami. Podpowiemy, co naszym zdaniem warto obejrzeć, przeczytać czy posłuchać, jeśli jesteście ciekawi gospodarczego wymiaru świata.



W pierwszym odcinku "3 groszy od Bankiera" naszym gościem był Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pozostając w giełdowym klimacie (choć nie będzie to stałą regułą!), do drugiego odcinka zaprosiliśmy Michała Masłowskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, organizatora zakończonej w minionym tygodniu konferencji WallStreet 23.

W tym tygodniu swoje "3 grosze..." dorzucili także: dr Michał Kisiel (analityk Bankier.pl) oraz Krzysztof Kolany (główny analityk Bankier.pl).

Masłowski: muzyka, triathlon i Apple

Przychody branży muzycznej znowu rosną!

Po latach królowania najpierw winylu, potem kaset, a następnie płyt CD wydawało się, że nie ma już ratunku dla branży muzycznej. Powszechny dostęp do internetu, wszechobecne piractwo spowodowało, że nikt już nie szedł do sklepu po nową płytę ulubionego wykonawcy. Czasy gdy „Thriller” Michaela Jacksona sprzedawał się w grubych milionach egzemplarzy dawno minęły. W końcu po wielu latach postęp technologii umożliwił utworzenie serwisów streamingowych typu Spotify, Tidal, czy Apple Music.

Przychody branży muzycznej w ciągu ostatnich 42 lat… pic.twitter.com/vEGS4axmTg — Michał Witkowski (@witkowskimich) 26 maja 2019

Długie lata musieliśmy czekać na to, aż klienci przyzwyczajeni przez ostatnie 20 lat, że wszystko w internecie jest za darmo, znowu zaczną płacić za muzykę. To się w końcu stało i po raz pierwszy w tym tysiącleciu drugi rok z rzędu rosną przychody całej branży muzycznej – głównie dzięki płatnemu streamingowi.

Triathlonowa Sztafeta Firmowa w Mietkowie. Kolejny weekend, czyli 8-9 czerwca w Mietkowie pod Wrocławiem odbędzie się prawdziwe święto miłośników sportu, czyli Triathlonowa Sztafeta Firmowa. To drugie po Biegu Firmowym wydarzenie sportowa-sztafeta, z którego słynie Wrocław. Grubo ponad 150 zespołów, czyli blisko 500 osób najpierw popłynie, potem pojedzie na rowerze, a na samym końcu pobiegnie. To świetna okazja do ścigania się, a jednocześnie do integracji. I przy okazji fajna zabawa. W końcu ktoś, kto kompletnie nie umie pływać, może otrzymać medal za uczestnictwo w zawodach triathlonowych ;) Musi tylko znaleźć dwóch innych zapaleńców sportowych, którzy uzupełnią jego sztafetę.

Za nami Keynote Apple na rozpoczęcie WWDC! Od czasu pierwszego iPhone’a nic lepszego nie zobaczyliśmy. Prezentacje Apple to zawsze jest prawdziwe święto dla fanów marki, użytkowników iPhone’ów, Maców, iPadów. W ostatni poniedziałek, 3 czerwca, miała miejsce ta najważniejsza, rozpoczynająca World Wide Developer Conference, na którym Apple pokazało nowe wersje systemów macOS i iOS. Dlaczego to jest ważne? Bo to te systemy wyznaczają kierunki rozwoju systemów operacyjnych na świecie. I nie tylko tych od Apple'a albowiem od nich kopiują potem wszyscy, z Google'em na czele. Ich sukces, atrakcyjność determinuje potem to, czy np. kolejny iPhone będzie hitem sprzedażowym czy też nie.

O tym, co będzie miał i jak będzie wyglądał nowy iPhone, jakiś kolejny iPad czy komputery od Apple, dowiadujemy się właśnie teraz podczas WWDC, obserwując zmiany w oprogramowaniu. A od tego z kolei zależą losy największych spółek świata. Jest to fascynujące jak wielką skalę działania osiągnęło Apple, które aktualnie ściga się z Amazonem, Microsoftem czy Google'em o miano największej giełdowej spółki świata (aktualnie z ogromną przewagą prowadzi Microsoft, drugi jest Amazon, a trzecie Apple). Nie ukrywam, że na poniedziałkową konferencję Apple czekałem niemalże z takim samym napięciem, jak na weekendowy WallStreet w Karpaczu!

O przewidywaniach czego mogliśmy spodziewać się na najbliższym Keynote Apple możemy także posłuchać w tym odcinku podcastu MacGadka:

Michał Kisiel: nastolatkowie, "Wynalazczyni" i ewolucja pieniądza

Dlaczego dzisiejsi nastolatkowie są inni. Urodzili się po 1995 r. i nie znają świata bez internetu. Smartfon towarzyszy im od przebudzenia do zaśnięcia. Czym to pokolenie różni się od swoich poprzedników? Jak wchodzi w dorosłość? Bardzo zainteresowała mnie próba odpowiedzi na te pytania zawarta w książce „iGen” Jean Twenge. Autorka zamiast zdawać się na luźne dywagacje sięgnęła po dane – panele badawcze prowadzone od dziesięcioleci. Znalazła tam ślady zaskakujących trendów, które złożyła w spójny obraz. Niestety opisuje on głównie amerykańskie realia, ale nie brakuje także bardziej uniwersalnych hipotez. Zdecydowanie polecam każdemu, nie tylko wychowującym dzieci.

Polecam książkę "iGen" J.M.Twenge, już od pierwszych stron sporo ciekawostek. W którym roku pojawił się iPhone? 😏 pic.twitter.com/PTZfwWGxc2 — Michał Kisiel (@finnovation_pl) 30 maja 2019

Start-upowa katastrofa. Miała być rewolucja w diagnostyce medycznej, a skończyło się skandalem. Dokument „Wynalazczyni: Dolina Krzemowa w kropli krwi”, który warto obejrzeć na platformie HBO, pokazuje jak może skończyć się podejście „fake it till you make it” popularne wśród start-upów. Elizabeth Holmes, założycielka firmy Theranos, przez pewien czas cieszyła się statusem gwiazdy. Uwiodła swoją wizją i zapałem nie tylko media, ale również inwestorów.

Biznes nie dorósł jednak do obietnic, a jedną z zalet filmu jest to, że nie próbuje jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jakie były rzeczywiste intencje „wynalazczyni”. Być może przerósł ją przedwczesny sukces, a może zgubiła nadmierna pewność siebie. Ogląda się świetnie, a przy okazji w dokumencie widać, dlaczego gospodarce potrzebne są fachowe media, w których jest miejsce dla dziennikarzy śledczych.

. David Birch znany jest wszystkim śledzącym fintechowe zakątki Twittera. Lekki ton, sporo humoru i imponująca erudycja to jego znaki rozpoznawcze. Jako prelegent pojawiał się zresztą również w Polsce. W książce „Before Babylon, Beyond Bitcoin” opowiada o historii pieniądza zupełnie inaczej niż poważani ekonomiści i historycy. Bez akademickiego zadęcia, z naciskiem na tezę, że pieniądz to szczególny typ technologii. Znajdziemy tam sporo ciekawostek (m.in. o losach pierwszych testów pieniądza elektronicznego), ale także szerokie spojrzenie na przemiany, które obserwujemy dziś na bieżąco. Książki niestety nie przetłumaczono na polski, ale można ją pobrać np. na Kindle’a. Gorąco polecam.

Krzysztof Kolany: ropa, "Cywilizacja" i jak się robi pieniądze

Ropa krwią cywilizacji. Nie przepadam za biografiami. Ale ta jest wyjątkowa. Bo historia XX wieku to znacznej mierze historia ropy naftowej. Dlaczego Brytyjczycy utrzymali morską hegemonię nad resztą świata? Skąd się wzięła potęga Ameryki? I dlaczego Niemcy przegrali II wojnę światową? (w tym kontekście polecam też świetnie zrealizowany film „WWII from Space”). Na te pytania (i na wiele innych też) odpowiada wydana w zeszłym roku „Krew cywilizacji. Biografia ropy naftowej”, pasjonująco napisana przez Andrzeja Krajewskiego.

To w zasadzie lektura obowiązkowa dla współczesnych ekonomistów, polityków, inwestorów i w ogóle ludzi, którzy chcieliby zrozumieć współczesny świat i wyciągnąć wnioski z historii. To także książka dla fanów motoryzacji i orędowników współczesnej manii elektromobilności. Już raz – ponad sto lat temu – poległa ona w starciu z silnikiem spalinowym. Teraz „elektryki” mogą się zrewanżować ropie dzięki wsparciu niemieckich polityków – którzy doskonale wiedzą, dlaczego przegrali poprzednie dwie wojny światowe. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że po przeczytaniu „Krwi cywilizacji” zmienia się sposób odbierania codziennych wiadomości.

Wirtualna władza. A skoro już o mówimy o sprawach naprawdę ważnych, to dopiero niedawno wpadł mi w ręce komputer zdolny „uciągnąć” najnowszą odsłonę „Cywilizacji”. To niesamowite, że przez ćwierć wieku każda kolejna gra z tej serii była lepsza od swej poprzedniczki. I tak też jest z „Cywilizacją VI”, która nie tylko urzeka śliczną grafiką, ale też jeszcze lepiej odzwierciedla zmagania władców z młynami historii.

Owszem, czasem drażni równoczesna obecność na planszy rycerzy i składu z bazooką. Nie rozumiem też, kto (i po co?!) wywrócił do góry nogami „drzewko technologii”. Silnik parowy wynajduje się tu po industrializacji, samoloty pojawiają się przed wynalezieniem silnika spalinowego, a bankowość wiedzie do astronomii. Za to wreszcie komputerowy przeciwnik nabrał cech ludzkich i potrafi ci wypowiedzieć wojnę, bo zbudowałeś pożądany przez niego cud świata lub wprowadziłeś demokrację.

Kulturowo żyjemy w epoce seriali. Których z reguły też nie oglądam – nawet świetną pod wieloma względami „Grę o tron” porzuciłem już w trzecim sezonie. Dzielnie dotrwałem za to do końca „Domu z papieru”. To nie tylko opowieść o skoku na wielką kasę. To film o tym, jak się robi pieniądze i o istocie systemu finansowego. Bo mało kto ma świadomość, skąd we współczesnym świecie biorą się pieniądze i dlaczego te zadrukowane kawałki papieru mają jakąkolwiek wartość.

Mimo przeciążenia opowieści wątkami romansowymi i czasami niezbyt wiarygodnym zwrotom akcji polecam dotrwać do ostatniego odcinka. Nawet nie po to, aby poznać zakończenie. Ale po to, aby posłuchać krótkiego wykładu Profesora o działaniach bankowego kartelu pod wodzą EBC. Ten fragment powinno się dzieciom puszczać w szkołach. Mam tylko ostrzeżenie dla wolnościowców: istnieje wysokie ryzyko, że po oglądnięciu „Domu z papieru” będziecie nucić piosenkę włoskich komunistów. Oglądacie na własną odpowiedzialność.