3 grosze od Bankiera: prezes GPW i redakcja polecają

"3 grosze od Bankiera" to publikowane u progu weekendów artykuły, w których będziemy dzielili się z Wami swoimi inspiracjami. Podpowiemy, co naszym zdaniem warto obejrzeć, przeczytać czy posłuchać, jeśli jesteście ciekawi gospodarczego wymiaru świata. Towarzyszyć nam będą goście specjalni. Zaproszenie do pierwszego odcinka przyjął prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl.



Pierwsze wydanie przygotowaliśmy, z góry wiedząc, jak trudno porównywalne propozycje złożymy czytelnikom. Zamiast jednak posypać z tego powodu głowy popiołem, różnorodność uznaliśmy za siłę takiego zestawienia. Swoje "3 grosze" dorzucali: dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl i Michał Żuławiński, redaktor prowadzący działu Rynki w Bankier.pl. Nie pozostańcie nam dłużni. Jakie inspirujące publikacje Wy chcielibyście podać dalej w tym tygodniu? Czekamy na komentarze!

Dietl: Zaskakujące losy Polski, Oscar i stara gra

Gospodarcza przeszłość Polski. Bardzo polecam książkę Piotra Korysia pt. "Poland - From Partitions to EU Accession. A Modern Economic History", która jest historią Polski między 1772 a 2004 rokiem z perspektywy ekonomicznej. Mimo że sam interesuję się historią gospodarczą, byłem zaskoczony, jak ciekawie rozwijały się tereny polskie mimo zaborów. Chociaż książka zawiera treści naukowe, to czyta się ją bardzo przyjemnie.

Film, który ostatnio bardzo mnie zainspirował, to "Green Book". Cenię filmy, które trochę przypominają sztuki teatralne - bohaterowi są zamknięci na jakimś małym obszarze (tu w samochodzie - to film drogi) i zdani na siebie. Takie obrazy potrafią bardzo trafnie pokazać naszą naturę i wiele naszych zachowań wytłumaczyć, a przy tym wszystkim być dla nas swoistą lekcją.

Klasyka gier. Moje córki zachęciłem do grania w pierwszą wersję SimCity. Uważam, że przez swoją prostotę bardzo dobrze nadaje się dla dzieci młodszych. Z jednej strony zawiera elementy w miarę atrakcyjne wizualnie, a z drugiej uczy, jak się nakłada podatki, walczy z przestępczością, buduje infrastrukturę, a przy tym nasze działania jako burmistrza są na bieżąco oceniane. Ta gra jest też wysoko na liście moich wspomnień sprzed 20 lat. Sądzę, że jest to najbardziej miękkie wprowadzenie do polityki publicznej i zarządzania w sektorze publicznym.

Wrotniak: Kraj bez prądu, chciwość doradców i lata 80.

Kryzys w Wenezueli. "Jest 7 marca 2019 roku i od trzech godzin w całym kraju nie ma prądu" - mówi na wstępie swojego filmu mieszkający w stolicy Wenezueli Bartek Czukiewski. A później jest już tylko gorzej. To znaczy ciemniej. Bo to początek największego w historii tego kraju blackoutu, który w wielu miejscach trwał nawet tydzień. YouTube'owy kanał Polaka mieszkającego w Caracas znają już chyba wszyscy, których ciekawi codzienny wymiar kryzysu w kraju Maduro. A ci, którzy jeszcze nie wiedzą, że to temat także dla nich (a jest dla nich), powinni obejrzeć relacje z tej serii. Gospodarcze zawieruchy przychodzą i odchodzą, w życiu każdego z nas pewnie zdarzy się ich kilka. Ale zobaczyć na własne (mimo że cudze) oczy, jak miesiąc po miesiącu stacza się kraj w przepaść, to lekcja ekonomii lepsza od sterty książek.

Kiedyś mieli lepiej? W czerwcu finał Data Journalism Award - międzynarodowego konkursu, w ramach którego nagradza się najlepsze wytwory tzw. dziennikarstwa danych. Wśród zgłoszeń są prawdziwe perełki. Nominowanym udała się trudna sztuka opowiedzenia o rzeczywistości w najprzyjemniejszym dla czytelnika wydaniu: słowem i strawną, przyjemną dla oka prezentacją danych. Jednym z zacnych przykładów jest "Jak zmieniło się życie ludzi w twoim wieku" autorstwa ABC Australia. Interaktywna infografika pozwala przenieść się w czasie. Każdy z czytelników oznacza swoją grupę wiekową i w prosty sposób generuje porównanie różnych wskaźników opisujących to pokolenie dziś i w latach 80. Jak tłumaczą pomysłodawcy, to mały wkład w ucywilizowanie dyskusji o różnicach międzypokoleniowych. Infografika dowodzi, że oceny nie mogą być zero-jedynkowe, bo nie ma jednej odpowiedzi na pytanie komu żyło się lepiej - nam dziś czy naszym rówieśnikom 30 lat temu.

Pamiętnik nachalnego sprzedawcy. Jeśli polisolokaty trafiają dziś na czołówki mediów, to głównie za sprawą próbujących dochodzić swego ofiar missellingu. Znacznie rzadziej głos zabierają ci, którzy stali po drugiej stronie "lady". O kulisach rozpędzającej się w okolicach 2006 roku machiny doradztwa finansowego opowiada w wydanej niedawno książce "Goniąc czarne jednorożce" Marek Zmysłowski. Jako dwudziestolatek bez doświadczenia wstąpił wtedy w szeregi poznańskiego, jak mówi, jednego z mniej znanych, ale największych i najbardziej kontrowersyjnych finansowych imperiów w Polsce. Ponad dekadę później odtwarza procesy trenowania młodych i nieopierzonych, którym woda sodowa uderzała do głowy w związku z prowizjami osiąganymi w procesie nachalnej sprzedaży.

"Mając dwadzieścia lat i kilkudniowe doświadczenie w finansach, spotkałem się z totalnie obcą kobietą, która na pierwszym spotkaniu przedstawiła mi wszystkie informacje o swojej sytuacji finansowej (ze stanem swoich oszczędności włącznie), podpisała dokument zobowiązujący do inwestowania przez najbliższe trzydzieści lat, a następnie przekazała mi kontakty (...) do czternastu (taki standard w firmie) swoich znajomych" - wspomina Zmysłowski. Doradcy finansowi w przededniu kryzysu bogacili się szybko i chcieli coraz więcej. Albo to oni byli coraz skuteczniejsi, albo to my, klienci, coraz mniej czujni. Warto podumać na ten temat przy lekturze.

Żuławiński: 500+ na wykresie, sportowy socjalizm, "Kreatywny mózg"

500+ a wybory. W tygodniu powyborczym trudno uciec od tematu politycznego. Piotr Sobczyk, autor bloga Szychta w Danych, wziął na warsztat to, jak program 500+ przekłada się na pozyskiwanie wyborców przez Prawo i Sprawiedliwość. Z wykonanej przez niego analizy okraszonej wyrazistym wykresem wynika, że w gminach, w których wydatki z programu były większe, partia rządząca również zyskała więcej. Ważna uwaga – korelacja nie oznacza przyczynowości, a zaprezentowane zabawa z danymi to raczej myślowy eksperyment. Tym niemniej dobrze w ten sposób opisywać i analizować otaczającą nas rzeczywistość (także polityczną) - więcej z tego pożytku niż z kolejnej, pełnej emocji opinii wygłoszonej przez medialny autorytet z tej czy innej strony barykady.

Ekonomia w sporcie. Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów oraz początek finałów NBA to dobry moment na zwrócenie uwagi na ekonomiczne podłoże tego, co widzimy na boiskach i parkietach. Miesięcznik „The Atlantic” opisuje potężne różnice w finansowych mechanizmach stojących za europejskim futbolem i amerykańską koszykówką. Idą one w poprzek schematom znanym z gospodarki – w sporcie to Amerykanie są bardziej równościowi („podatek od luksusu” oraz limity wydatków), Europejczycy zaś stawiają na swobodę i rządy pieniądza (szczególnie widać to w Premier League, której dwaj reprezentanci dotarli do finału LM).

Osobny przypadek ekonomiczny stanowi Kanada. Drużyna z Toronto po raz pierwszy zagra w finałach NBA, ale nie może być pewna zachowania swojej silnej pozycji. Powód? Zawodnicy z USA niechętnie godzą się na przeprowadzkę do innego kraju, w którym podatki są wysokie, a klimat jest chłodniejszy niż w Kalifornii (skąd pochodzi drugi finalista, Golden State Warriors). Tymczasem, ze względu na odgórne limity wydatków, właściciele klubu z Toronto nie mogą graczom zrekompensować tych niedogodności poprzez wyższe wypłaty. Więcej na ten temat w bogatym w źródła artykule „Jak limit płac szkodzi Toronto Raptors” opublikowanym na platformie The Conversation.

W filmie dokumentalnym „Kreatywny mózg” (ang. „The Creative Brain”), neurobiolog David Eagleman (autor książki „Mózg. Opowieść o nas”) analizuje prace innowatorów z różnych dziedzin i stron świata. Motyw przewodni filmu stanowi próba odpowiedzi na pytanie, jak skłonić nasz mózg do większej kreatywności. Nawet jeżeli w czasie seansu jej nie znajdziemy, to jest duża szansa, że obudzi się w nas chęć stworzenia czegoś nowego i kreatywnego (np. artykułu „3 grosze od Bankiera”). Finansowo to o tyle ważne, że w obliczu nadchodzącej rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją i robotyzacją, kreatywność może być niszą, która wielu osobom zapewni byt. Film w wersji z polskimi napisami dostępny jest m.in. na platformie Netflix.

