10 czerwca 2019 r. - to warto wiedzieć dziś rano

Najważniejsze informacje i przegląd wydarzeń dnia z kraju i ze świata. Artykuły, które warto przeczytać dziś rano. Tematy z dzisiejszych gazet. Zacznij dzień z Bankier.pl.

CD Projekt. Premiera długo oczekiwanej gry "Cyberpunk 2077" odbędzie się 16 kwietnia 2020 r. Więcej...

Hongkong. Milion osób wyszło na ulice, by zaprotestować przeciwko zmianom prawa, które mają umożliwić ekstradycję do Chin kontynentalnych. Więcej...



Ceny energii. Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o cenach energii. Więcej…

Trump vs Meksyk. USA porozumiały się z południowym sąsiadem. Ceł póki co nie będzie. Więcej...

Tym będą żyły rynki. W nowym tygodniu w centrum uwagi inwestorów znajdować będą się dane o inflacji oraz targi E3. Więcej...

GetBack. Windykator zaprosił wybrane podmioty do objęcia niektórych portfeli wierzytelności. Więcej...

ZM Henryk Kania. Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe ZM Henryk Kania. Spółka zyskała tym samym czas na restrukturyzacje. Więcej...

PKN Orlen, Grupa Lotos. Rosjanie dotrzymali terminów wznowienia przesyłu do Polski niezanieczyszczonej ropy naftowej. Więcej…

PKO BP. - To moment, kiedy PKO BP mógłby poważnie pomyśleć o ekspansji zagranicznej - powiedział minister Jerzy Kwieciński. Więcej...

Bloober Team. Spółka pracuje nad grą „Blair Witch”. Tytuł ma trafić do graczy w sierpniu 2019 r. Więcej...

Monnari. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w maju 2019 roku wyniosły ok. 21,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 12,68 proc. Więcej...

Mordor zachęca do zamieszkania. W najstarszym warszawskim centrum biurowym trwa rewolucja. Obok biur powstają nowe mieszkania. W ciągu trzech lat może ich przybyć 4 tys. Więcej na pb.pl

Miliardy z CO2 i tak trafią do energetyki. Rząd musi zdecydować, jak wykorzysta uprawnienia CO2 warte dziś 6,5 mld EUR. Mogą zasilić budżet, ale firmy, którym je odbierze, coś z tego dostaną. Więcej na pb.pl

"Rzeczpospolita"

Jeśli nie będę ułaskawiony, ujawnię, kto za mną stał - pisze biznesmen, skazany w aferze podsłuchowej, we wniosku o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy, do którego dotarła "Rzeczpospolita". Więcej...

Jedynie wielka koalicja opozycji może znacząco zmniejszyć skalę jej porażki i zapobiec ostatecznej przebudowie państwa przez PiS - podkreśla w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolita". Więcej...