Tesla wyprodukuje 5000 sztuk modelu 3 tygodniowo

Elon Musk zapowiedział, że zwiększenie możliwości produkcyjnych do 5000 sztuk modelu 3 na tydzień jest „całkiem prawdopodobne”. Musk dodaje też, że Tesla nie będzie potrzebowała dokapitalizowania.



Jak mówił na spotkaniu z akcjonariuszami twórca Tesli, obecnie wydajność linii produkcyjnych wynosi 500 sztuk na dzień, a więc 3500 na tydzień. Do końca miesiąca producent aut z Doliny Krzemowej ma zwiększyć możliwości produkcyjne o kolejne 1500 aut na tydzień. Jest to kluczowe dla osiągnięcia założonych na drugą połowę obecnego roku wyników finansowych. W przyszłym tygodniu Tesla będzie z kolei celować w produkcję 10 000 sztuk modelu 3 na tydzień.

Musk zaznaczył też, że nie ma potrzeby, by zbierać dodatkowe fundusze na działanie firmy.

Tesla z kolei pochwaliła się na Twitterze, że model 3 jest najlepiej sprzedającym się w Stanach Zjednoczonych sedanem klasy premium.

Model 3 is now the best-selling mid-sized premium sedan in the USA pic.twitter.com/xI7LsgRI6D