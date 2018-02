Rowerem na stację paliw. Orlen ułatwi niedzielne zakupy?

Orlen i Nextbike ogłosiły lokalizacje stacji rowerowych, które powstaną na stacjach paliwowych w kilku miastach. Stacje te powstaną na przełomie marca i kwietnia, a więc tuż po tym, gdy zacznie obowiązywać zakaz handlu w niedziele. Czy ma to być kolejna zachęta do robienia zakupów na Orlenie (po rozpoczętej sprzedaży produktów regionalnych)?

Stacje rowerowe uruchomione na stacjach PKN Orlen będą częścią miejskich systemów rowerowych. Oznacza to, że każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł wypożyczyć na nich rower i oddać go na dowolnej stacji systemu w danym mieście. Będzie się to odbywać na zasadach i według cennika danego systemu rowerowego, z którym nowe stacje będą kompatybilne.

„Potrzeby konsumenta wciąż ewoluują. Nasi klienci coraz mocniej doceniają nie tylko ofertę produktową, ale też usługową dostępną na stacjach PKN Orlen. Już dziś w kilku miastach na naszych stacjach można wypożyczyć samochód na minuty, od tego sezonu w wybranych lokalizacjach dostępne będą też na nich rowery” – mówi Krzysztof Łagowski, dyrektor wykonawczy PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej.

Zakaz handlu w niedziele a Orlen

Nowe stacje rowerowe, które powstaną dzięki współpracy PKN Orlen z Nextbike Polska, zostaną uruchomione na przełomie marca i kwietnia. Systemy rowerowe w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu ruszą już 1 marca, a w Białymstoku i Lublinie miesiąc później. Lokalizacje stacji w Katowicach zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Dziwnym trafem niemal zbiega się to z wkrótce wchodzącym w życie ograniczeniem handlu w niedziele. Pierwszą objętą nowymi przepisami niedzielą będzie 11 marca. Pełną listę dni, w których nie będzie można zrobić zakupów w 2018 i 2019 r., znajdziesz tutaj . Bo na zdrowy rozsądek, po co jechać na stację paliw rowerem? Ciężko znaleźć inne wytłumaczenie niż takie, że rowerem można tam jechać po prostu na zakupy.

Ciągle rośnie ostatnio liczba obsługiwanych przez Orlen punktów Stop Cafe. Trend wzrostowy nie jest tu niczym nowym, jednak przyspieszać go właśnie może planowane wprowadzenie ograniczenia handlu w niedziele i święta. Zgodnie z zapisami ustawy od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

W ustawie tej jednak przewidziano katalog wyłączeń obejmujący placówki, w których będzie można prowadzić handel w niedziele. Dozwolony on będzie m.in.: w piekarniach, cukierniach, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, placówkach pocztowych czy właśnie

Korzystać na nowych regulacjach będą zapewne szczególnie stacje paliw, i to te największe, zdolne do stworzenia dużych sieci handlowych. Taką już ma m.in. Orlen, który właśnie przeprowadza sklepową ekspansję (zwiększył liczbę punktów Stop Cafe aż o 102 rdr). O!Shop, jako najnowszy format punktów Stop Cafe, będzie sprzedawał nawet towary marki własnej. A te dodatkowo mają pochodzić tylko od polskich producentów, co ładnie wpisało się rządową koncepcję promowania polskich produktów.

Kampania dotycząca produktów regionalnych już ruszyła, o czym świadczy m.in. powyższy post na Facebooku. Swoją drogą, ciekawe nastały czasy, kiedy to stacje paliw reklamują w większym stopniu produkty spożywcze niż same paliwa.

Adam Hajdamowicz