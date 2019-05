Przybywa promocji kredytów hipotecznych

Zbliża się lato, a banki odświeżają swoją ofertę kredytów mieszkaniowych. Kilka instytucji uruchomiło w ostatnim czasie nowe edycje wcześniejszych promocji, ale pojawiają się także rynkowe premiery.

Przez ostatnie lata banki udzielające kredytów hipotecznych nie sięgały zbyt często po akcje promocyjne. Sytuacja uległa zmianie wraz z zakończeniem programu „Mieszkanie dla młodych”. Kredytodawcy musieli się skupić na sprzedaży produktów bez dopłat i część z nich zaczęła mniej lub bardziej regularnie przygotowywać okresowe „wyprzedaże”.

ING Bank Śląski w poprzednich miesiącach wielokrotnie prezentował specjalne oferty kredytów hipotecznych. Od 13 maja dostępna jest nowa promocja pod nazwą „Najlepiej na swoim”. Akcja będzie trwać do 9 czerwca 2019 r. W tym czasie skorzystać można z dwóch wariantów finansowania:

„Łatwy start” – z zerową prowizją i marżą 1,85 pp.

„Lekka rata” – z 1,69 proc. prowizji i marżą 1,69 pp.

Warunkiem udziału w promocji jest zaciągnięcie zobowiązania na kwotę od 100 tys. zł do 1,5 mln zł oraz założenie rachunku osobistego w banku i zadeklarowanie comiesięcznych wpływów na poziomie co najmniej 2 tys. zł. Dodatkowo przynajmniej jeden z kredytobiorców powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia indywidualnego za pośrednictwem ING Banku Śląskiego.

3,79 proc. w wariancie „Lekka rata” (z prowizją 1,69 proc.).

3,95 proc. w wariancie „Łatwy start” (z zerową prowizją).

Zainteresowani mogą wybrać również kredyt z oprocentowaniem stałym (w okresie 5 lat). Stawka wyniesie odpowiednio:

Od 22 maja nową ofertę promocyjną udostępnia także mBank. Promocja „Twoje własne m” skierowana jest zarówno do obecnych klientów tej instytucji, jak i osób, które nie posiadały do tej pory rachunku w banku.

Pierwsza wersja oferty ma trafić do klientów z segmentu Intensive i Active. Klienci Intensive to posiadacze rachunku mKonto Intensive, zasilający konto kwotą co najmniej 7 tys. zł miesięcznie (w co najmniej trzech z sześciu miesięcy przed staraniem o kredyt). Dodatkowymi wymogami jest posiadanie od co najmniej 3 miesięcy kredytu odnawialnego lub karty kredytowej z limitem minimum 10 tys. zł oraz wykonywanie co najmniej 15 transakcji kartą miesięcznie (w trzech z sześciu ostatnich miesięcy). Wymóg posiadania produktu kredytowego może zastąpić depozyt z minimalnym saldem 25 tys. zł.

Klienci Active to posiadacze dowolnego konta osobistego spełniający wymienione wyżej warunki, ale przy nieco niższych progach. Wynoszą one odpowiednio – 1 tys. zł dla produktów kredytowych i 5 tys. zł dla wpływów na konto.

Kwota promocyjnego kredytu hipotecznego nie może być niższa niż 150 tys. zł, a dodatkowym warunkiem jest przystąpienie do ubezpieczenia na życie za pośrednictwem banku. Kredytobiorcy będą musieli przez co najmniej 5 lat posiadać rachunek osobisty i zasilać go wymaganą kwotą. Warunki cenowe dla obecnych klientów mBanku przedstawiają się następująco:

Dla segmentu Intensive – marża promocyjna 1,75 pp. (standardowa – 3,75 pp.), brak prowizji.

Dla segmentu Active – marża promocyjna 1,85 pp. (standardowa – 3,85 pp.), brak prowizji.

Druga wersja oferty mBanku skierowana jest do osób niespełniających wymogów dla wskazanych segmentów, ale korzystających już z konta w instytucji oraz nowych klientów. Marża promocyjna w tym przypadku wyniesie 2,1 pp. (standardowa – 4,1 pp.), a prowizja za udzielenie finansowania – 1 proc. Bank przewiduje dodatkową obniżkę marży o 0,5 pp., jeśli umowa dotyczy nabycia lub budowy lokalu o powierzchni użytkowej do 80 m kw. Również w tym wariancie wymagane będzie przystąpienie do ubezpieczenia i posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego regularnie zasilanego wymaganą kwotą.

O kredyt w ramach promocji „Twoje własne m” będzie można wnioskować do 25 czerwca 2019 r.

Od końca kwietnia promocyjne warunki finansowania proponuje także Bank BPS. Akcja „Prosta promocja” ma obowiązywać do odwołania, jednak nie dłużej niż do 1 grudnia 2019 r. Instytucja przygotowała aż 4 warianty produktu.

Pierwszy z nich (pakiet „Prosta promocja”) wymaga założenia rachunku osobistego typu VIP wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej. Marża kredytu wynosi wówczas 1,55 pp., a prowizja 1,5 proc.

Drugi (pakiet „Prosta promocja z zerem”) do zestawu wymagań dołącza konieczność wyrobienia karty kredytowej Mastercard i korzystania z niej w całym okresie kredytowania. Obowiązek obejmuje każdego z kredytobiorców. Marża wyniesie w tym przypadku 1,55 pp., a prowizja zero procent.

Trzeci wariant („Prosta promocja z obniżoną marżą”) opiera się na sprzedaży krzyżowej dwóch produktów – konta VIP (z kartą i bankowością elektroniczną) oraz pakietu ubezpieczenia na życie. Składki ubezpieczenia należy opłacać przez co najmniej 7 lat. Marża kredytu hipotecznego wyniesie 1,45 pp., a prowizja 1,5 proc.

W czwartym wariancie („Prosta promocja z obniżoną marżą i zerem”) wymagane jest nabycie wszystkich wcześniej wymienionych produktów (konto, karta kredytowa, ubezpieczenie na życie). Marża pozostaje na poziomie 1,45 pp., a klient nie jest obciążany prowizją.

Do końca maja trwa także promocja w Pekao Banku Hipotecznym. Dotyczy ona wszystkich celów kredytowania poza budowlanym i zobowiązań w kwocie od 100 tys. zł do 600 tys. zł. Opłata za udzielenie kredytu waha się od 1 do 3 proc., a marża kredytowa uzależniona jest od wysokości wkładu własnego. Dla zobowiązań z wkładem poniżej 20 proc. wynosi 2,1 pp., a dla pozostałych – 1,75 pp.

Michał Kisiel