Chiński PMI. Fatalne dane o aktywności przemysłu i usług

Chińczycy opublikowali pierwsze dane ilustrujące aktywność gospodarczą w całym mijającym pod znakiem epidemii koronawirusa miesiącu. Odczyty wskaźników PMI dla przemysłu i usług za luty były najniższe w historii.

Przed miesiącem, gdy zza Muru dochodziły alarmujące doniesienia o rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa oraz krokach podejmowanych przez władze i mieszkańców w celu zahamowania rozwoju epidemii, wartość indeksu PMI dla chińskiego przemysłu wyniosła równo 50 punktów – tyle, ile wynosi granica oddzielająca ożywienie w sektorze od osłabienia aktywności. Badanie zostało jednak przeprowadzone przed 20 stycznia, czyli zanim podjęto walkę z COVID-19. Poza tym, jak zwykle w tym okresie, na wynik istotny wpływ miały ruchome obchody Nowego Roku księżycowego, gdy fabryki zamierają, a setki milionów robotników wracają w rodzinne strony.

W tym roku świąteczna przerwa została przedłużona przynajmniej do 9 lutego (różnie w zależności od regionu ChRL), a następnie wznowienie działalności gospodarczej było zdecydowanie wolniejsze niż zwykle. Ilustrowały to m.in. codzienne dane o przepływie ludności. Dlatego nikt nie spodziewał się, że wskaźniki PMI za luty okażą się przynajmniej przyzwoite.

Wyniki okazały się jednak gorsze od oczekiwań (43 punkty) i najsłabsze w historii. Indeks PMI dla przemysłu wyniósł raptem 35,7 punktu – o ponad 3 punkty mniej niż w listopadzie 2008 r., gdy światową gospodarką trząsł kryzys finansowy. Lutowy rezultat i tak prezentuje się lepiej niż rzeczywistość. Wartość wskaźnika zawyża bowiem czas dostaw – im jest dłuższy, tym zdaniem konstruktorów badania lepiej, bo oznacza, że aktywność kwitnie. Tymczasem w tym przypadku wydłużone dostawy są barierą dla działalności i wynikają z ograniczeń wynikających z epidemii.

Subindeks produkcji spadł do 27,8 pkt., nowych zamówień eksportowych – do 28,7 pkt., importu – do 31,9 pkt., a zatrudnienia – do 31,8 pkt.

Jeszcze gorzej wyglądała sytuacja w sektorze nieprzemysłowym – wartość indeksu PMI spadła do rekordowo niskiego poziomu 29,6 pkt. z 54,1 w styczniu.

Fatalne dane zza Muru mają jednak i jasne strony. Po pierwsze, władze nie zdecydowały się na (maksymalne) "tuszowanie" spowolnienia i przedstawiony obraz jest zapewne bliski rzeczywistości, co w przypadku chińskich statystyk nie jest oczywiste. Poza tym, w myśl zasady "im gorzej, tym lepiej" można się spodziewać, że władze podejmą zdwojone wysiłki, by doszło do gwałtownego pobudzenia gospodarki - na wzór litery V (mocno w dół, odbicie, mocno w górę), a nie litery U (nieco wolniejsze spadki, a następnie mniej energiczne odbicie. Dlatego w pierwszym kwartale możemy się spodziewać ujemnej dynamiki PKB w ujęciu kwartalnym (w ujęciu rocznym 2-4 proc. w górę).

Skala funkcjonowania przedsiębiorstw pozostaje sporą niewiadomą. Jeszcze w czwartek chińskie władze informowały, że prace wznowiło raptem 30% małych i średnich firm. Zza Muru dochodzą też sygnały, że nawet te, którym udało się wystartować, nie działają pełną parą. Problemem są m.in. brak rąk do pracy (istotna część robotników nie wróciła do miejsc pracy po Nowym Roku) czy utrudnienia w przepływie produktów. Foxconn, dostawca Apple’a, zachęca robotników do powrotu do pracy premią w wysokości 7000 juanów (ok. 4000 zł). Biznes ma także spore problemy z płynnością, ponieważ ponosi koszty stałe działalności, a sprzedaż dóbr i usług nadal jest utrudniona.

Pomocną dłoń powinny im na polecenie Pekinu podać banki – Ludowy Bank Chin udostępnia im specjalne środki na kredyty dla firm. Z kolei władze obniżają podatki i opłaty, by odciążyć przedsiębiorców, a lokalni politycy decydują się nawet na wyczarterowanie samolotu do przewozu pracowników. Do wznowienia pracy i „normalnego życia” przed tygodniem wezwał przewodniczący Xi Jinping. Mimo to, niemal co 10. ankietowana mała firma nie spodziewa się wznowienia działalności do końca marca!

Oficjalne dane wskazują, że poza epicentrum epidemii – prowincją Hubei i jej stolicą Wuhan – liczba nowych zakażeń maleje. Ostatnie statystyki mówią o zaledwie 4 zakażonych poza Hubei. Koronawirus szybciej rozprzestrzenia się już w innych krajach, m.in. Korei Południowej, Włoszech czy Iranie.

