Płaca minimalna a przedsiębiorcy. Emilewicz: Nie konsultowano tego ze mną

Obietnice wyborcze PiS-u rozgrzewają Polskę od soboty głównie za sprawą propozycji podniesienia płacy minimalnej, która finalnie miałaby wynieść 4000 zł. Brzmi to naprawdę całkiem dobrze, ale jednak sporo osób zapomina, że wiąże się to z większymi kosztami dla przedsiębiorców.

Gościem programu "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24 była minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Pytana o plany podniesienia pensji minimalnej i skutek, jaki miałoby to na przedsiębiorców, odpowiedziała, że nie konsultowano z nią tej propozycji.

– To rzeczywiście jest bardzo duży skok [płacy - przy. red.] i to będzie trudna sytuacja przede wszystkim dla małych przedsiębiorców. To jest dla nas wyzwanie – mówiła.

Zapytana o to, czy przeprowadzone były konsultacje z przedsiębiorcami na ten temat, odpowiedziała: – To akurat nie jest moja propozycja, ale przypomnę, że tego typu zmiany każdorazowo, jak i te podwyżki w ciągu ostatnich lat, muszą być przedmiotem konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego. Jak stanie propozycja ustawy, będziemy to musieli ustalić w Radzie Dialogu Społecznego, gdzie są pracodawcy i pracownicy i ta dyskusja jest przed nami. Będziemy musieli dojść do tej wyrażonej intencji płacy minimalnej w sposób harmonijny i zgodny – zaznaczyła.

– Mam pewność, że przeprowadzimy konsultacje z przedsiębiorcami i wprowadzimy rozwiązanie do udźwignięcia – zakończyła.

W poniedziałek Ignacy Morawski, założyciel platformy SpotData.pl, pisał o pomyśle drastycznego skoku płacy tak: "Byłaby to rewolucja. Taki poziom wynagrodzenia minimalnego (w relacji do przeciętnej płacy) nie funkcjonuje w żadnym kraju z grupy OECD, a taka skala podwyżek zdarzała się niezmiernie rzadko w innych krajach. (...) Taka zmiana może skończyć się albo wysoką inflacją, albo słabszą aktywnością gospodarczą (upadłości firm, zwolnienia, niższe inwestycje). Badania pokazują, że wzrost płacy minimalnej powyżej 40 proc. średniej może nieść więcej kosztów niż korzyści."

W minioną sobotę na konwencji wyborczej w Lublinie PiS przedstawił swoje obietnice. Oprócz podniesienia płacy minimalnej znalazły się tam m.in. wyższe emerytury, ZUS od dochodu czy modernizacja placówek służby zdrowia.

PiS nie jest jedynym ugrupowaniem, które w swoich obietnicach wyborczych przedstawił znaczący wzrost pensji minimalnej. Trzy tygodnie temu Włodzimierz Czarzasty podczas konwencji Lewicy zapowiedział, że będą dążyć do tego, by w perspektywie czasu wyniosła ona 1000 euro.

DU/PAP