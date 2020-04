Musk przed sądem za tweeta sprzed 2 lat

Elon Musk wytłumaczy się przed sądem federalnym z wpisu zamieszczonego na Twitterze dwa lata temu.

Elon Musk wytłumaczy się z wpisu sprzed dwóch lat na sali sądowej. Łącznie do sądu federalnego do USA wpłynęło 9 pozwów. Właściciel Tesli poinformował 7 sierpnia 2018 roku na Twitterze, że zastanawia się nad przejęciem firmy. Poinformował, że wykupiłby Teslę, płacąc po 420 dolarów za akcje i zmienił w firmę prywatną. Dodał również, że posiada już zabezpieczenie finansowej tej transakcji.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Akcje Tesli momentalnie wzrosły z ok. 355 dolarów do ponad 370 dolarów. Po trzech tygodniach Elon Musk oświadczył, że jednak nie zamierza przejmować firmy. Inwestorzy oskarżyli go o celowe wprowadzenie w błąd w celu zwiększenia ceny akcji.

Szef Tesli do tej pory zapłacił już grzywnę w wysokościKomisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz drugą również w wysokościza porozumienie z SEC, na podstawie którego Musk nie musiał opuścić fotela prezesa Tesli.

Według sądu federalnego w Stanach Zjednoczonych Elon Musk celowo wprowadził w błąd inwestorów. Sprawa trafi na salę rozpraw, gdzie udziałowcy i akcjonariusze będą udowadniać winę szefa Tesli. Firma do tej pory nie skomentowała całej sprawy.

DF