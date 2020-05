Mówią, że kryzys 2020 będzie inny

Znane nazwiska i ich gorące wypowiedzi z ostatnich tygodni na temat przyszłości gospodarek polskiej i światowej. Publikujemy je dziś bez słowa komentarza. Ile w nich słuszności? O czym nie mówią? Jaki może być finał kryzysu gospodarczego 2020? Z tymi pytaniami, w gronie obecnych i przyszłych inwestorów, zmierzy się główny analityk Bankier.pl podczas planowanego jeszcze na maj webinaru.

#1

„Musimy mieć świadomość, że znajdujemy się w największym kryzysie gospodarczym od 100 lat; szacujemy, że blisko połowa przedsiębiorstw w Polsce odczuwa w związku z tym znaczący spadek przychodów. I tym samym setki tysięcy firm zagrożonych jest upadłością. Zagrożone są także miliony miejsc pracy". Więcej »

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszy Rozwoju; wypowiedź z 13 maja br.

#2

„Kryzys wywołany rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa jest gorszy od wielkiego kryzysu z przełomu lat 20. i 30 XX w.". Więcej »

Kristalina Georgiewa, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego; wypowiedź z 20 kwietnia br.

#3

„Ten kryzys jest inny od wszystkich, które były wcześniej, również inny od tego, który miał miejsce nawet tak dawno jak 1929 rok. Mamy do czynienia ze zjawiskami bezprecedensowymi. Więcej »

Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów; wypowiedź z 27 marca br.

#4

„Na pewno czeka nas poważny kryzys. I będzie zupełnie inny niż dotychczasowe, choćby ten ostatni z 2008 r., który zaczął się od instytucji finansowych. Obecny sparaliżował cały świat, dotyka wszystkich państw i ich gospodarek. Ani instrumenty polityki monetarnej, ani fiskalnej, ani rozwiązania propopytowe nie są dziś adekwatne. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień, niemal z godziny na godzinę”. Więcej »

Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju; wypowiedź z 24 marca br.

#5

"Dziś nie wiadomo jeszcze, gdzie my jesteśmy w tym kryzysie, czy to jest początek końca, czy koniec początku, więc musimy być przygotowani na wszystkie ewentualności". Więcej »

Tadeusz Kościński, minister finansów; wypowiedź z 21 kwietnia br.

#6

„Nie spodziewaliśmy się akurat takiego szczególnego (kryzysu - red.), ale jest to kryzys, do którego jako państwo jesteśmy doskonale przygotowani. Wszystkie instytucje państwowe wiedzą, co mają robić”. Więcej »

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego; wypowiedź z 18 marca br.

#7

"USA czeka kryzys, jakiego nie było od lat 1929-1933 i Wielkiego Kryzysu". Więcej »

Bill de Blasio, burmistrz Nowego Jorku; wypowiedź z 22 marca br.

Czego można spodziewać się po tym kryzysie?



Straszą na wyrost ("największy kryzys gospodarczy od 100 lat") czy lojalnie uprzedzają o przyszłości, jaka ma nadejść ("nie spodziewaliśmy się takiego, ale jesteśmy doskonale przygotowani")? Jak traktować prognozy polityków i ekonomistów względem następnych miesięcy? Czy mieli szansę wyciągnąć wnioski z doświadczeń zebranych po załamaniu gospodarczym w 2008 roku? Ile jest/będzie w obydwu zjawiskach podobieństw, a ile je dzieli?

Z odpowiedziami na te pytania mierzą się m.in. inwestorzy. Zmierzy się z nimi także Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl i inwestor giełdowy z wieloletnim stażem, podczas zaplanowanego na 28 maja webinaru pt. "Skutki kryzysu 2020 dla inwestorów". Więcej na temat tego wirtualnego spotkania piszemy tutaj. W ostatniej części spotkania przewidziano sesję Q&A. Gorąco zachęcam do udziału.

Malwina Wrotniak