Movie Games ma umowę z Robertem Lewandowskim

fot. hotoarena/Eisenhuth / FORUM

Movie Games, notowany na warszawskiej giełdzie producent i wydawca gier komputerowych, podpisał umowę inwestycyjną z Robertem Lewandowskim. Znany piłkarz stanie się udziałowcem nowo powoływanej spółki zajmującej się produkcją gier o tematyce sportowej.

- Zawodnik Bayernu Monachium i kapitan reprezentacji Polski od lat aktywnie działa w biznesie, również w sektorze nowych technologii. We wspólnej inicjatywie z Movie Games, będzie nie tylko wsparciem inwestycyjnym, ale też wizerunkowym i częściowo merytorycznym, dostarczając niezbędnej wiedzy, aby produkowane w niej gry sportowe były wierne rzeczywistości - informuje spółka w komunikacie.

- Wszystkie najpopularniejsze gry piłkarskie skupiają się na tych kluczowych 90 minutach, my chcemy przedstawić pozostałe 22 i pół godziny oczekiwania na to wydarzenie. Takich gier, luźno inspirowanych formą popularnych seriali dokumentalnych o zespołach piłkarskich i nie tylko pokazujących historie zza kulis jeszcze nikt nie robił, co stawia nas w bardzo uprzywilejowanej pozycji. Ostatnio ogromnym zainteresowaniem cieszył się serial "The Last Dance", który przybliżył sukces Michaela Jordana i Chicago Bulls, gdzie wydarzenia na parkiecie były tylko tłem całej historii. Jesteśmy przekonani, że tak jak produkcje filmowe o tej tematyce, tak i nasze gry jako nowy pośrednik przekazywania emocji, zainteresują szerokie grono odbiorców - mówi Filip Szklarzewski, współzałożyciel oraz prezes planowanej spółki, która do września dołączy do grona innych podmiotów z grupy Movie Games.

- Z innowacjami staram się być na bieżąco, chętnie korzystam z nich na co dzień. Sam rynek związany z nowoczesnymi technologiami, w tym rynek gier komputerowych, obserwuję od dłuższego czasu i widzę ogromny potencjał w tym segmencie. Współpraca z Movie Games to dodatkowo możliwość pokazania piłki nożnej od kuchni – dodaje z kolei Robert Lewandowski.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Akcjonariusze pozytywnie przyjęli informację o współpracy z Lewandowskim, akcje Movie Games drożeją bowiem na czwartkowej sesji o 13,3 proc. Dzięki dzisiejszym wzrostom spółka z NewConnect notowana jest w okolicach swoich historycznych maksimów.

To nie pierwsza współpraca Movie Games ze znanymi nazwiskami. W maju informowano o zawiązaniu spółki True Games, w którym Movie objęło 85 proc. akcji. Pozostałe 15 proc. objęły dwie osoby fizyczne: Wojciech „Sokół” Sosnowski oraz Michał „Małolat” Kapliński. Przedmiotem działalności True Games jest produkcja gier komputerowych na zasadach symulatorów o szeroko pojętej tematyce ulicznej. Największym sukcesem w historii Movie Games jest jednak najprawdopodobniej głośny "Drug Dealer Simulator".

AT