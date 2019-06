Mocny WIG20. Zieleń Tauronu i JSW

WIG20 przywitał nowy tydzień zielenią, niestety znów odstawały "maluchy". Wśród spółek warto wyróżnić m.in. Tauron, JSW i Cyfrowy Polsat.

W poniedziałek na GPW od początku dnia było widać chęć do wzrostów. Nastrojów przy Książęcej nie popsuły nawet najnowsze dane z Niemiec, które pokazują systematycznie coraz gorsze nastroje w biznesie. DAX był tym samym dziś jednym z najsłabszych indeksów w Europie, choć czerwień przeważała także w Hiszpanii czy Francji. Na plus wyróżniała się zaś m.in. Turcja, co można wiązać z wygraną opozycyjnego kandydata w powtórzonych wyborach w Stambule.

Polskim blue chipom nie zaszkodziło także wejście Amerykanów, którzy notowani byli neutralnie. Inwestorzy żyli tematami napięć międzynarodowych. Z jednej strony narastający konflikt z Iranem, z drugiej zbliżający się szczyt G20 i możliwe spotkanie Xi-Trump. Sam Trump był dziś zresztą bardzo aktywny na Twitterze. Wśród apelów i opinii prezydenta USA znalazło się m.in. nawoływanie rezerwy federalnej do cięcia stóp procentowych. W ubiegłym tygodniu Fed zasygnalizował, że jego podejście się zmienia i szanse na cięcie stóp w lipcu są jak najbardziej realne.

Ostatecznie WIG20 w kolejnych godzinach handlu piął się w górę i wzrósł 1,0 proc. do 2 331,08 pkt. WIG zwyżkował 1,0 proc., mWIG40 poszedł w górę o 1,2 proc., a sWIG80 zyskał 0,1 proc. Obroty na GPW wyniosły marne 616 mln zł, z czego 521 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Wśród blue chipów najwięcej (3,4 proc.) zyskał Tauron. Jego akcje rosły czwartą sesję z rzędu, oddalając się od ustanowionego 17 czerwca historycznego minimum notowań. Dobrze poradziła sobie też JSW (+3,2 proc.). W poniedziałek w ciągu sesji na rynek napłynęła informacja, że związkowcy z JSW złożyli w siedzibie PiS petycję adresowaną do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Domagają się w niej m.in. dymisji ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz odwołania członków rady nadzorczej JSW z jego nominacji.

Najsłabszym ogniwem indeksu było Play – spadek o 3,7 proc. Warto jednak dodać, że spółka jest po mocnych wzrostach, a i dziś kolejne potwierdzenie znalazł trend, który napędził hossę na telekomach. Cyfrowy Polsat ma jesienią podnieść ceny usług - wynika z wypowiedzi Zygmunta Solorza-Żaka opublikowanej na łamach Reutersa. Wcześniej podwyżki wprowadzili m.in Orange oraz wspomniane Play. Sam Cyfrowy Polsat urósł dziś na GPW o 1,7 proc. W trakcie sesji za akcje spółki płacono rekordowe 31,7 zł, zaś wycena całego Cyfrowego po raz pierwszy w historii przekroczyła 20 mld zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Polimeksu - wzrost o 7,3 proc. i Ten Square Games – o 5,0 proc. Wzrosła również cena Instalu Kraków – o 3,9 proc. Akcje Polimeksu były najwyżej od 20 maja – w tym czasie zyskały ok. 35 proc. Poniedziałkowe obroty były, w wymiarze jednosesyjnym, najwyższe od 17 października 2018. Z kolei w sobotę Instal Kraków poinformował, że wypłaci z zysku za 2018 roku 1,7 zł na akcję dywidendy – stopa dywidendy ok. 9,7 proc. Rok wcześniej spółka wypłaciła 0,3 zł dywidendy na akcję.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3455,57 -0,33 2,14 3,13 0,41 15,13 DAX Niemcy 12274,57 -0,53 1,56 2,19 -2,43 16,25 FTSE 100 W.Brytania 7416,69 0,12 0,81 1,91 -3,46 10,23 CAC 40 Francja 5521,71 -0,12 2,43 3,86 2,49 16,72 IBEX 35 Hiszpania 9192,50 -0,38 0,67 0,20 -6,12 7,64 FTSE MIB Włochy 21284,10 -0,49 3,19 4,46 -2,76 16,15 ASE Grecja 849,35 1,27 0,23 16,03 10,14 38,49 BUX Węgry 40475,09 0,22 -0,71 1,13 14,35 3,41 PX Czechy 1056,18 0,26 0,44 1,37 -0,75 7,06 RTS INDEX (w USD) Rosja 1387,06 0,88 3,44 8,44 23,25 29,79 BIST 100 Turcja 95182,49 1,23 3,18 10,58 -0,70 4,29 WIG 20 Polska 2331,08 0,99 1,95 6,53 7,78 2,39 WIG Polska 60003,90 0,96 1,54 5,73 5,99 4,01 mWIG 40 Polska 4044,39 1,18 0,29 2,66 -5,35 3,45 Źródło: PAP

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Oponeo.pl – spadek o 6,4 proc. i Trakcji – o 5,4 proc. Spadł także kurs MCI – o 4,0 proc. Cena MCI była najniżej od maja 2013 – od początku roku akcje spółki straciły ok. 24 proc.

Adam Torchała/PAP Biznes