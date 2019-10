Klabater już niebawem na NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zatwierdziła Dokument Informacyjny spółki Klabater i podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji wydawcy i producenta gier.

- Przez ostatnie miesiące ciężko pracowaliśmy realizując plan rozwoju spółki. Zrealizowaliśmy do tej pory większość krótkookresowych celów i zgodnie z decyzją podjętą w marcu tego roku jesteśmy gotowi, aby dołączyć do grona spółek notowanych na giełdzie. Chcemy zadebiutować jeszcze w bieżącym miesiącu, najszybciej jak to możliwe – informuje Robert Wesołowski, członek zarządu Klabater SA.

Klabater to polski wydawca i producent gier wideo z siedzibą w Warszawie. Spółka świadczy twórcom gier wideo (developerom) kompleksowe usługi, począwszy od finansowania produkcji przez doradztwo strategiczne i pomoc w zarządzaniu projektem i produkcją, aż po planowanie i realizację kampanii reklamowych i działań PR/Social Media.

Przed spółką najważniejsza tegoroczna premiera – "Crossroads Inn", debiutancki tytuł własnego studia developerskiego – Kraken Unsleashed. Rozbudowany symulator tawerny fantasy łączący cechy gier fabularnych (RPG) i symulacyjnych (Sim) już kilka miesięcy temu spotkał się z dużym zainteresowaniem graczy z całego świata. W ramach akcji crowdfundingowej na platformie Kickstarter, przeprowadzonej w lutym br., spółka zebrała na rozbudowę gry blisko 40 tys. USD od ponad 1 200 wspierających. Już wkrótce Klabater ogłosi datę jej premiery na platformach PC/Mac/Linux.

- Plan rozwoju spółki zakłada jednoczesny rozwój w trzech głównych obszarach: wydawania gier, produkcji gier i usług dla deweloperów. Założyliśmy, że do końca 2020 roku wydamy ok. 10-12 tytułów w modelu wydawniczym, zakończymy prace developerskie i wprowadzimy do sprzedaży naszą pierwszą własną produkcję – grę "Crossroads Inn", a także rozwiniemy działalność portingową w modelu wydawniczym. Dzisiaj jesteśmy już od krok od realizacji tych celów. Przed nami dwa najważniejsze wydarzenia w historii spółki – debiut na rynku publicznym i premiera flagowego tytułu. – dodaje Michał Gembicki, członek zarządu Klabater SA.

Z kolei w pierwszym kwartale 2020 roku na rynek trafi "duchowy następca" "We. The Revolution" – produkcja studia Arclight Creations – "Help Will Come Tomorrow".

Klabater będzie 13. spółką, która w 2019 r. zadebiutuje na NewConnect. W ostatnich miesiącach na mały parkiet weszli także inni producenci gier: ECC Games, Art Games Studio, Moonlit Games czy Red Dev Studio.

MZ