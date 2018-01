Handlowy dominator bije kolejne rekordy

Warto pamiętać, że są to oficjalne dane, które nie muszą odpowiadać faktycznej wymianie. Pomijając kwestie nielegalnego handlu czy też prowadzonego tylko na papierze, państwa znacząco różnią się w raportowaniu eksportu i importu. Tak jest m.in. w przypadku Chin i Polski. GUS regularnie raportuje dużo niższą wartość polskiego eksportu do Państwa Środka, niż wynosi wartość importu do Chin według chińskich statystyków. Więcej o przyczynach takiego stanu rzeczy przeczytasz w artykule "Rekordowy kwartał polskiego eksportu do Chin".