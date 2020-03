Gdzie pracują Polacy? 9 wykresów, które warto zobaczyć

Najwięcej Polaków pracuje w przetwórstwie przemysłowym i zatrudnionych jest w sektorze prywatnym. Większość również wykonuje swoje obowiązki w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 osób. A gdzie pracują osoby zatrudnione w szarej strefie? I ilu w Polsce jest samozatrudnionych? Tego dowiesz się z naszych wykresów.

Pracujący w dużych i małych przedsiębiorstwach

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w styczniu 2020 roku pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 9 osób było prawie 6,5 mln, co oznacza, że było ich więcej o 1,1 proc. rok do roku. W mikroprzedsiębiorstwach liczba ta wyniosła lekko ponad 4 miliony w 2018 roku i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 83,4 tys. osób.

Ile zarabia się w poszczególnych zawodach? Oto oficjalne dane GUS-u Od dyrektora po fryzjera oraz od kelnera po programistę - zakres najnowszych danych GUS o płacach Polaków jest naprawdę szeroki. Niespodzianek nie brakuje.

Sektor publiczny czy sektor prywatny

W IV kwartale 2019 roku zatrudnienie w sektorze publicznym wyniosło 3873 tys., a w prywatnym 12594 tys. i obniżyło się nieznacznie w obu przypadkach w stosunku do III kwartału 2019 roku.Dla porównania, w IV kwartale 2018, zatrudnionych w sektorze publicznym było 3869 tys. osób, a w prywatnym 12540 tys.

Gdzie pracują Polacy

W 2018 roku najwięcej osób pracowało w przetwórstwie przemysłowym. Na kolejnych miejscach znalazły się takie sektory, jak: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, handel i naprawa pojazdów samochodowych oraz edukacja. Zatrudnienie poniżej 200 tys. odpowiadało sektorom: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę czy Górnictwo i wydobywanie.

Ilu pracuje w szarej strefie

W I kwartale 2018 roku GUS przeprowadził badanie pracy nierejestrowanej, z którego wynika, że skala zjawiska jest nadal znacząca. W szarej strefie w 2017 roku pracowało 5,4 proc. ogólnej liczby zatrudnionych. W stosunku do 2014 roku zwiększyła się zarówno zbiorowość pracujących w szarej strefie, jak i ich udział w ogólnej liczbie pracujących.

Pracodawcy w szarej strefie

Według badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny pracodawcami osób zatrudnianych „na szaro” są najczęściej osoby prywatne – tak jest w ponad 75 proc. przypadków. Tacy szefowie dawali pracę przede wszystkim do prac ogrodniczych, opieki nad dzieckiem lub osobą starszą oraz do remontów. Firmy prywatne szukały chętnych do pracy w usługach turystycznych i gastronomicznych, prac ogrodniczo-rolnych oraz usług budowlanych i instalacyjnych.

Rodzaje prac w szarej strefie

Najczęściej wykonywanymi pracami w szarej strefie były te ogrodniczo-rolne. Jak wynika z analizy GUS-u, co siódma osoba wykonywała w tych charakterze pracę nierejestrowaną. Sporą grupę stanowiły również osoby zajmujące się remontami i naprawami budowlano-instalacyjnymi, usługami budowlanymi oraz opieką nad dzieckiem lub starszą osobą.

Samozatrudnieni

Coraz częściej Polacy decydują się na samozatrudnienie. Z danych zgromadzonych przez GUS wynika, że szacunkowa liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy na koniec 2018 roku wyniosła ok. 1,3 mln. W porównaniu do 2017 roku nastąpił wzrost o około 8,3 proc.

Kogo potrzebuje rynek pracy

W podsumowaniu za 2019 rok serwis Pracuj.pl opublikował listę specjalności, które były najbardziej pożądane w poprzednim roku. I tak na pierwszym miejscu znaleźli się pracownicy zatrudnieni w obsłudze klienta, na drugim miejscu – specjaliści ds. IT, na trzecim – finansiści, a na czwartym – inżynierowie. A które branże najchętniej rekrutowały? Przede wszystkim sektor bankowości i finansów, handlu i sprzedaży B2C oraz produkcji FMCG.

Jakich zawodów na rynku jest za dużo?

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rokrocznie publikuje barometr zawodów, w którym na podstawie danych urzędów pracy przedstawia listę profesji deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych. Te ostatnie to zawody, w których liczba chętnych do pracy będzie większa niż dostępność ofert. Jeszcze w 2017 roku ta lista była długa, jednak w 2019 roku drastycznie się zmniejszyła do jednego zawodu – ekonomisty. Ten trend utrzymał się w prognozach na nadchodzący rok.

WS