GPW chce ściągać młodych Polaków z emigracji

Najpierw warsztaty i płatne staże w dużych firmach na terenie Polski, a później możliwość zatrudnienia na stałe – to perspektywa, którą Giełda Papierów Wartościowych próbuje zachęcać młodych rodaków na emigracji do powrotu.

Fundacja związana z warszawskim parkietem chce zbliżyć do siebie świat biznesu i administracji w Polsce oraz rodaków, którzy wyjechali na studia do innych krajów. Ci pierwsi mają szansę na uzupełnienie kadr w talenty z zagranicznym doświadczeniem, drudzy – na zagwarantowanie sobie po powrocie sprawdzonego wcześniej miejsca pracy. W ramach inicjatywy „Go4Poland – Wybierz Polskę” na studentów i absolwentów zagranicznych uczelni czekają płatne staże, które mają być naturalną ścieżką do stałego zatrudnienia w Polsce.

To już trzecia edycja przedsięwzięcia – do poprzedniej pozyskano 11 partnerów biznesowych, wyłoniono 118, a w pierwszej 96 laureatów. W zeszłym roku relatywnie niewiele aplikacji zakończyło się stażem, stąd w tym roku organizatorzy intensywnie zachęcają do wniosków o udział w programie.

Dlaczego i dla kogo Go4Poland?

Program Fundacji GPW skierowany jest do polskich studentów i absolwentów zagranicznych uczelni, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Program nie wyklucza z udziału studentów przebywających za granicą w ramach wymiany studenckiej oraz osoby wywodzące się z Polonii, pod warunkiem, że posługują się językiem polskim w stopniu zaawansowanym.

Uczestnikami zeszłorocznej edycji byli studenci i absolwenci uczelni z całego świata – z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Danii, Szwecji, Belgii, Holandii, Niemiec, Francji i Chorwacji. Reprezentowali różne kierunki studiów – od matematyki czy finansów po nauki biomedyczne, prawo czy media.

Pracodawcy, czyli firmy (w tym spółki giełdowe) oraz jednostki administracji publicznej, oferują najlepszym studentom płatne staże trwające co najmniej 1 miesiąc. Minimalne wynagrodzenie wynosi 2500 zł brutto. W tegorocznej edycji do wyboru są staże u takich pracodawców, jak np. Biuro Informacji Kredytowej, BondSpot, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Giełda Papierów Wartościowych czy Tauron, do tej puli wkrótce dołączą m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, mBank czy PARP.

Jak wziąć udział w programie Go4Poland?

Aplikacje do programu można składać internetowo – poprzez stronę www.go4poland.pl. Na podstawie złożonych wniosków wyłaniani są laureaci programu.

Chętni wcześniej mogą spotkać się z pracodawcami na warsztatach, podczas których będą mogli poznać bliżej kulturę organizacyjną firm i i ich kadrowe zapotrzebowania. Ofertę warsztatów i staży można sprawdzić na stronie internetowej projektu. Warsztaty rozpoczynają się 25 czerwca, a zapisy na nie, jak mówią nam organizatorzy, zamykane są na dzień przed datą spotkania z daną firmą. Aplikacje na staże można składać od maja, prawdopodobnie jeszcze przez 2-3 tygodni, czyli do czasu gdy dostępna będzie pełna, docelowa oferta stażowa Partnerów.

Punktem kulminacyjnym tegorocznej edycji będzie konferencja Go4Poland zaplanowana na 29 czerwca br. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oprócz przedstawicieli świata biznesu i nauki, wezmą w niej udział główni zainteresowani, czyli polscy studenci na co dzień mieszkający za granicą.

Malwina Wrotniak