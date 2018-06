Emigracja wykształconych. Jak zatrzymać ich w Polsce? [Ankieta]

Pracodawcy z Polski kolejny rok z rzędu zachęcają młodych, żeby wracali z emigracji. Obiecują pewną pracę i dobre perspektywy. Ale czy to wystarczy, żeby powstrzymać drenaż mózgów?

Wyjechać, wykształcić się, ale wrócić - to optymalny zdaniem rządzących scenariusz, który pozwoliłby zatrzymać drenaż mózgów. Mówić, że "Ojczyzna apeluje o powroty" jest w dobrym tonie, co też czyni każda kolejna władza. Naturalnie bez szczególnych konsekwencji. Są co prawda pierwiosnki - jak zachęty dla powracających z emigracji naukowców, nadal jednak brak usystematyzowanego wsparcia dla zainteresowanych karierą nad Wisłą.

Zdaniem niektórych zresztą taki mechanizm byłby zupełnie bezzasadny, bo atrakcyjne miejsca pracy obronią się same (w co zdaje się wierzyć Giełda Papierów Wartościowych po raz trzeci z rzędu zapoznająca ze sobą pracodawców z Polski i polską wykształconą młodzież za granicą). Młodzi z London School of Economics narzekają jednak, że Polska to nadal backoffice dla Europy, gdzie brak ciekawych, rozwojowych projektów. Międzynarodowe badania pokazują tymczasem, że w Europie Środkowej i Wschodniej chętnych na emigrację ubywa, w dużej mierze za sprawą poprawiających się warunków społeczno-gospodarczych.

W jaki sposób Polska może skutecznie zachęcić wykształconych rodaków, żeby wracali z emigracji?

Czy sam byłbyś skłonny wyjechać z powodów zawodowych?

A jeśli tak, czy obawiasz się, że mimo wyższej pensji, musiałbyś pracować poniżej swoich kwalifikacji?

M.in. o to pytamy w naszej ankiecie. Zachęcamy do udzielenia odpowiedzi na kilka pytań poniżej lub klikając w ten link.

Malwina Wrotniak