Eksplozja na irańskim tankowcu u wybrzeży Arabii Saudyjskiej

Do eksplozji doszło na irańskim tankowcu niedaleko portu w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej nad Morzem Czerwonym - przekazała w piątek irańska agencja informacyjna ISNA, dodając, że eksperci uważają, że był to "atak terrorystyczny". Wybuch spowodował pożar na tankowcu.

Tankowiec należący do National Iranian Oil Company znajduje się około 60 mil morskich od Dżuddy. Eksplozja spowodowała poważne szkody i wyciek ropy naftowej do Morza Czerwonego - podała ISNA, powołując się na anonimowe źródła. "Eksperci uważają, że był to atak terrorystyczny" - dodała irańska agencja.

Znajdujący się u wybrzeży Arabii Saudyjskiej irański tankowiec, na którym doszło do eksplozji i pożaru, został trafiony dwiema rakietami z saudyjskiego wybrzeża - poinformowała irańska agencja prasowa, powołując się na właściciela jednostki, irańską spółkę naftową NIOC.

Agencja Nour: załoga tankowca bezpieczna, sytuacja stabilna

Wszyscy członkowie załogi znajdującego się ok. 60 mil morskich od wybrzeży Arabii Saudyjskiej irańskiego tankowca, na którym doszło do eksplozji i pożaru, są bezpieczni, a sytuacja na tankowcu jest stabilna - poinformowała w piątek irańska agencja Nour.

"Nikt nie został ranny w wybuchu (...) sytuacja jest pod kontrolą" - przekazała agencja Nour, związana z elitarną jednostką Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej.

Firma, do której należy tankowiec, poinformowała, że jednostka została trafiona dwoma pociskami, co spowodowało eksplozję - podała agencja Reutera.

AFP, powołując się również na tę firmę, przekazała, że tankowiec prawdopodobnie został trafiony pociskami.

cyk/ kar/