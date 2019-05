Drugie referendum w sprawie brexitu?

Teresa May zaproponowała brytyjskiemu parlamentowi ponowne referendum w sprawie brexitu. Czy premier uda się w ten sposób przełamać impas, w jakim utknęły rozmowy w sprawie opuszczenia przez jej kraj Unii Europejskiej?

Jak donosi Bloomberg, May chce, aby to Brytyjczycy opowiedzieli się w referendum "za" lub "przeciw" jej ustaleniom dotyczącym wyjścia ze Wspólnoty. W praktyce więc oznaczałoby to ponowne głosowanie nad samym brexitem.

W projekcie ustawy, który ponownie trafi pod obrady Izby Gmin w przyszłym tygodniu, znajdzie się nowy zapis zobowiązujący rząd do przeprowadzenia głosowania w parlamencie nad propozycją przedstawienia ostatecznej decyzji pod drugie referendum. Premier zapewniła, że w razie większościowego poparcia takiego rozwiązania - choć jak zaznaczyła, będzie to wbrew jej opinii - jej gabinet będzie zobowiązany do zrealizowania takiej decyzji.

Brytyjska premier stawia jednak warunek - referendum byłoby możliwe, gdyby parlament przyjął jej ustalenia z Brukselą w pierwszym głosowaniu. "Jedynie głosując [...] za ustawą dotyczącą umowy wyjścia, posłowie będą mogli otworzyć parlamentowi drogę do określenia tego, w jaki sposób wyjdziemy z Unii Europejskiej. Jeśli zagłosują przeciwko (...) to będzie to głos za zatrzymaniem brexitu" - podkreśliła.

Nie odżegnuje się od możliwością głosowania nad różnymi postbrexitowymi rozwiązaniami. Teresa May w swoim wtorkowym wystąpieniu zaznaczyła, że byłaby gotowa przedstawić nową wersję brexitu, która zakładałaby ściślejsze, przynajmniej handlowe, stosunku z Unią Europejską. Premier zależałoby na wypracowaniu takiego modelu obrotu usługami, który pozwoliłby na bezproblemową wymianę z krajami wspólnotowymi "bez członkostwa we wspólnym rynku UE i bez dalszego utrzymania swobody przepływu osób". Wśród rozwiązań, które na to pozwolą, ma być m.in. harmonizacja przepisów dotyczących produktów rolnych.

Co więcej, May zapowiedziała utrzymanie lub nawet podwyższenie w przyszłości unijnych standardów dotyczących praw pracowniczych i ochrony środowiska. W ten sposób chce zyskać dodatkowe głosy opozycyjnych labourzystów, jednocześnie jednak nadwyrężając cierpliwość "probrexitowych" posłów.

Jest to znacząca zmiana nastawienia, gdyż do tej pory zarówno premier, jak i brytyjski parlament byli negatywnie nastawieni do ponownego referendum.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską najpóźniej 31 października br.

aw/pap