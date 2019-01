Co przyniesie rok 2019?

Na pytanie o to jaki będzie rok 2019 odpowiedzieć można „taki jak 2018, tylko bardziej”. W programie m.in. brexit, wybory, PPK czy Robert Kubica.

Wybory parlamentarne

Z oczywistych względów, wybory parlamentarne mają wszelkie szanse, aby z polskiej perspektywy być tegorocznym wydarzeniem numer jeden. Ich termin nie jest jeszcze znany, ale najbardziej prawdopodobny wariant to jesień (w 2015 r. do urn poszliśmy 25.10, datę poznaliśmy trzy miesiące wcześniej). Wcześniej jednak trwać będzie proces mający nie mniejsze znaczenie od samego aktu głosowania czyli układanie list wyborczych i konstruowanie koalicji.

Ze względu na silną ingerencję rządu w gospodarkę i giełdę, wynik wyborów może mieć spore znaczenie spółek notowanych na GPW. Wystarczy przypomnieć, że po zwycięstwie Andrzeja Dudy, który zapowiadał niekorzystne dla banków rozwiązanie kwestii kredytów frankowych, akcje tych instytucji wyraźnie potaniały.

Brexit

29 marca 2019 r. ma szansę przejść do historii jak dzień, w którym Wielka Brytania opuści Unię Europejską. „Ma szansę”, ponieważ, mimo upływającego czasu, kwestia ta wciąż nie uzyskała akceptacji brytyjskiego parlamentu. Po grudniowym fiasku, Theresa May zapowiedziała, że debata nad brexitem wznowiona zostanie 7 stycznia, zaś głosowanie odbędzie się w kolejnym tygodniu.

Warto jednak pamiętać, że nawet jeżeli brexit w kształcie przyjętym przez państwa UE i popieranym przez Theresę May zostanie zaakceptowany, to trwać będzie jeszcze okres przejściowy, w trakcie którego Londyn i Bruksela omawiać będą szereg istotnych kwestii, m.in. dotyczących dostępu do rynku.

Konkurs Wyrocznia 2019 - sprawdź się! „Ja wiedziałem, że tak będzie” – tymi słowami wiele osób skomentowało wybuch licznych tegorocznych afer, problemy polskiej energetyki czy korektę na Wall Street. Jeżeli też już wiesz (albo chociaż przypuszczasz), co wydarzy się w kolejnym roku, sprawdź się w naszej najnowszej zabawie.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory europejskie zwykle przykuwały mniejsze emocje od elekcji krajowych, lecz tym razem – ze względu na poważne problemy targające UE – może być inaczej. Komentatorzy zastanawiają się przede wszystkim, jak mocną pozycję wywalczą sobie tzw. „partie antysystemowe”, które w wielu krajowych parlamentach mają wyraźnie silniejszą pozycję niż jeszcze 5 lat temu, kiedy wybieraliśmy poprzedni skład PE.

Jeżeli brexit stanie się faktem, to liczba przedstawicieli naszego kraju wzrośnie z 51 do 52. Siłą rzeczy, liczba mandatów uzyskanych przez poszczególne ugrupowania i koalicje będzie interpretowana w kontekście jesiennych wyborów parlamentarnych.

Oczywiście wybory do PE (26 maja 2019 r.). mają także szerszy, paneuropejski kontekst – zmiana warty w Brukseli oznacza wymianę składu Komisji Europejskiej, z roszadą na stanowisku jej przewodniczącego na czele. Z polskiego punktu widzenia wybory będą ostatnim „realnym” sprawdzianem sił krajowych ugrupowań przed wyborami parlamentarnymi (o ile te drugie odbędą się jesienią).